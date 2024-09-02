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Елены все прошло просто отлично. Она отлично организовала наше время и сделала нашу поездку очень комфортной. Экскурсия была очень интересной и вкусной, мы много узнали и насладились каждым моментом. Благодарим Елену за ее профессионализм и доброжелательность! В следующий раз, когда мы поедем на Кипр, мы обязательно закажем у Елены еще несколько экскурсий.