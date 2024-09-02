На Рождество – экскурсии в Лимасоле

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Лимасоле на русском языке, цены от €350. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Тур гурмана из любого города острова
На машине
16 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тур гурмана в Лимасоле: путешествие по кулинарным традициям Кипра
Погрузитесь в мир кипрской гастрономии с эксклюзивной экскурсией, полной вкусных открытий и традиций
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
350 за всё до 6 чел.
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
На машине
34 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Познакомиться с природой острова, посетить древние монастыри и попробовать местные вина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
350 за всё до 6 чел.
По следам Афродиты - экскурсия из любого города Кипра
На машине
15 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
По следам Афродиты: культурное путешествие с мифами Кипра
Встречайте Афродиту: экскурсия в Пафос и к месту рождения богини. Уникальные мифы и археологические сокровища ждут вас
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    2 сентября 2024
    Тур гурмана из любого города острова
    Увлекательный тур. Отличная организация, все пунктуально и точно. Посетили много удивительных мест, но нигде не стояли в очереди и ничего не выжидали - все было заранее продумано по времени посещения.
  • S
    Svetlana
    5 июля 2024
    Тур гурмана из любого города острова
    Очень благодарны гиду Елене за замечательную экскурсию на Кипре! Моя мама имеет ограниченные физические возможности, но благодаря заботе и вниманию
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    Елены все прошло просто отлично. Она отлично организовала наше время и сделала нашу поездку очень комфортной. Экскурсия была очень интересной и вкусной, мы много узнали и насладились каждым моментом. Благодарим Елену за ее профессионализм и доброжелательность! В следующий раз, когда мы поедем на Кипр, мы обязательно закажем у Елены еще несколько экскурсий.

  • А
    Алина
    6 февраля 2024
    Тур гурмана из любого города острова
    Очень понравилась экскурсия с Еленой! Получили удовольствие и забрали себе в закладки много классных мест для возвращения в будущем)

Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лимасоле
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тур гурмана из любого города острова
  2. Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
  3. По следам Афродиты - экскурсия из любого города Кипра
Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в сентябре 2024
Сейчас в Лимасоле в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 350. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Лимасоле (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 65 ⭐ отзывов, цены от €350. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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