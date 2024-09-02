8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тур гурмана в Лимасоле: путешествие по кулинарным традициям Кипра
Погрузитесь в мир кипрской гастрономии с эксклюзивной экскурсией, полной вкусных открытий и традиций
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Познакомиться с природой острова, посетить древние монастыри и попробовать местные вина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
По следам Афродиты: культурное путешествие с мифами Кипра
Встречайте Афродиту: экскурсия в Пафос и к месту рождения богини. Уникальные мифы и археологические сокровища ждут вас
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья2 сентября 2024Увлекательный тур. Отличная организация, все пунктуально и точно. Посетили много удивительных мест, но нигде не стояли в очереди и ничего не выжидали - все было заранее продумано по времени посещения.
- SSvetlana5 июля 2024Очень благодарны гиду Елене за замечательную экскурсию на Кипре! Моя мама имеет ограниченные физические возможности, но благодаря заботе и вниманию
- ААлина6 февраля 2024Очень понравилась экскурсия с Еленой! Получили удовольствие и забрали себе в закладки много классных мест для возвращения в будущем)
Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в сентябре 2024
Сейчас в Лимасоле в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 350. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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