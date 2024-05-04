7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горный вояж: Большая триада Троодоса - культура и природа Кипра
Загляните в сердце Кипра с экскурсией в горную систему Троодос, где история и природа сливаются воедино
Начало: У вашего отеля
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Лимассола в Пафос: руины Куриона, замок Колосси, пляжи
Откройте для себя Лимассол и Пафос с их удивительными местами: руины Куриона, замок Колосси, место рождения Афродиты и многое другое
Начало: У вашего отеля
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко: Индивидуальный тур из Лимасола
Познавательное путешествие к мысу Греко с личным гидом, уникальными маршрутами и фото сессиями
Начало: У Вашего места проживания
Завтра в 15:30
9 авг в 15:30
€299 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей4 мая 2024Мы были с ребенком (3 года) и не знали насколько будет удобно и легко на маршруте. Но мы зря сомневались
- JJelena2 октября 2023Огромное спасибо Серго за замечательную экскурсию. Это был замечательный подарок в мой день рождения! Море эмоций, радушный прием, фруктовое приветствие, все было на высшем уровне. По истине прекрасное место, достойно внимания для путешественников любого возраста! Удачи Серго и всей команде!
- ССветлана7 июля 2023Серго - классный гид, экскурсия очень интересная и потрясающе живописная! Рекомендую:)
- ААлла5 сентября 2022Большое спасибо за прекрасное насыщенное путешествие, необычный маршрут, потрясающе красивые уголки природы, интересные рассказы и вкусное угощение в конце экскурсии! Мне очень понравилось! С удовольствием поеду на новые экскурсии!
Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в августе 2024
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