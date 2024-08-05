8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемое путешествие по Никосии, Лефкаре и монастырю Святого Мины
Уникальная экскурсия по Лимасолу, включающая посещение Никосии, Лефкары, монастырей и виноделен. Погрузитесь в историю и культуру Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны замков Северного Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
5 часов
Индивидуальная
Полдневная экскурсия Ларнака: от мечети до средневековой крепости
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ларнаки, где каждый камень хранит истории вековых событий
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00 или 14:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€90 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия по Лимасолу
Погрузитесь в атмосферу гор Троодос, посетите монастыри и деревни, насладитесь кипрской кухней и узнайте больше о культуре острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
Кирения - «Горький лимон»: индивидуальная экскурсия по Кипру
Увлекательное путешествие по Кирении, Никосии и другим историческим местам Кипра. Узнайте больше о богатой истории острова и насладитесь потрясающими видами
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€115 за человека
6 часов
Индивидуальная
Экскурсия-приключение «В мире животных» в Лимасоле
Подарите детям незабываемый день в Лимасоле! В программе: ослиная ферма, рыбацкая деревня и парк верблюдов. Увлекательные приключения ждут вас
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€90 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческое путешествие по Лимасолу: замок Колосси, Курион и Пафос
Путешествие в Пафос с посещением замка Колосси, раскопок Куриона и места рождения Афродиты. Узнайте историю и мифы Кипра, наслаждаясь видами и культурой
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
Вкусная обзорная экскурсия по Лимасолу
Погрузитесь в атмосферу Кипра, посетив живописные деревни, монастыри и винодельни. Попробуйте уникальные сладости и наслаждайтесь обедом в рыбацкой деревне
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€115 за человека
8 часов
Индивидуальная
Гурмэ-вояж по Кипру: индивидуальная экскурсия в Лимасоле
Погрузитесь в атмосферу Кипра через его традиционную кухню, мясные деликатесы, сладости и вино в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€130 за человека
8 часов
Индивидуальная
Наследие древней Византии: экскурсия по храмам Лимасола
Путешествие по древним церквям Троодоса, включённым в список ЮНЕСКО. Откройте для себя уникальное наследие Византии
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€115 за человека
8 часов
Индивидуальная
На квадроциклах по Троодосу: уникальное приключение в горах Кипра
Погрузитесь в мир Троодоса на квадроциклах и откройте для себя уникальные деревни и живописные пейзажи
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€165 за человека
6 часов
Индивидуальная
Магические фонтаны (с мая по октябрь) - индивидуальная экскурсия в Лимасоле
Погрузитесь в волшебство Лимасола, исследуя уникальные природные и культурные достопримечательности на индивидуальной экскурсии «Магические фонтаны»
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€100 за человека
8 часов
Индивидуальная
Уникальная экскурсия по вашему маршруту в Лимасоле: планируйте сами
Уважаемые гости острова! Спланируйте индивидуальную экскурсию по Лимасолу, учитывая все ваши пожелания и интересы. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€100 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 14 чел.
Волшебные горные деревушки Лимасола: путешествие в сердце Кипра
Погрузитесь в атмосферу старинных кипрских деревень с экскурсией по горам Троодоса. Уникальные традиции и неповторимая архитектура ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Популярные экскурсии»
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