Все – экскурсии в Лимасоле

Найдено 4 экскурсии в категории «Все» в Лимасоле на русском языке, цены от €295. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Гранд-тур по Кипру на автомобиле
На машине
24 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гранд-тур по Кипру: экскурсия на автомобиле с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Кипра с эксклюзивной автомобильной экскурсией, открывая культурное наследие и природные красоты
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
295 за всё до 4 чел.
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
На машине
34 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Познакомиться с природой острова, посетить древние монастыри и попробовать местные вина
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
350 за всё до 6 чел.
Колоритный Кипр: тур по горным деревушкам
На машине
7 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Колоритный Кипр: уникальный тур по горным деревушкам из Лимасола
Погрузитесь в атмосферу Кипра с экскурсией по его живописным горным деревням, полной культурных открытий
Начало: 9:00
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
334 за всё до 4 чел.
Паломничества из любого города острова по святым местам
На машине
16 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Паломнический тур по святым местам Кипра из Лимасола
Погрузитесь в духовное путешествие по святым местам Кипра, где история и вера переплетаются в уникальный опыт
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    София
    12 июля 2024
    Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
    Спасибо огромное за замечательный день! Отличная экскурсия! Супер маршрут! Елена интересно подавала материал, прислушивалась к настроению группы. Таверна в горах
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    просто выше всяких похвал 👍🏻 дегустация местных вин прошла на Ура! Да и вообще мы увидели совершенно другой Кипр, разительно отличающийся от побережья.

  • J
    Julija
    8 июня 2024
    Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
    Отличный день получился! Елена очень знающий и приятный в общении человек. Посмотрели очень красивые и живописные места, узнали много о местных обычаях. Были на экскурсии с 2 детьми и им тоже было интересно. Спасибо!
    Отличный день получился! Елена очень знающий и приятный в общении человек. Посмотрели очень красивые и живописные
  • D
    DAVID
    6 июня 2024
    Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
    Благодарю Елену за интересную экскурсию, новый для меня, более глубокий, философский взгляд на античных героев. А за целый список рекомендованной литературы отдельная благодарность!
  • Г
    Галина
    13 марта 2024
    Колоритный Кипр: тур по горным деревушкам
    Нашим Гидом был Андрей. Супер. Нвши 100% рекомендации👍
  • Ю
    Юлия
    6 марта 2024
    Гранд-тур по Кипру на автомобиле
    Экскурсия очень интересная и познавательная, природа изумительная, но важно рассчитывать силы с учетом серпантина, на обратной дороге может быть тяжеловато
  • М
    Мария
    23 ноября 2023
    Гранд-тур по Кипру на автомобиле
    Все прошло супер, увидели "нетипичный" Кипр. За границей Лимассола он намного приятней) спасибо Олегу за экскурсию!
  • Д
    Дмитрий
    16 сентября 2023
    Гранд-тур по Кипру на автомобиле
    Все прошло хорошо
  • С
    Сергей
    25 августа 2023
    Паломничества из любого города острова по святым местам
    Елена конечно имеет большой опыт и глубокие знания в своем деле. В сочетании с явно заметным очень добрым отношением к Кипру это дает хороший эффект в восприятии экскурсии.
  • Л
    Людмила
    6 ноября 2022
    Паломничества из любого города острова по святым местам
    Благодаря этой экскурсии у нас получился отличный день. Мы увидели другой Кипр. Елена очень позитивная, если хотите зарядиться, то к ней. Поведала много интересных историй, обратила внимание на все красоты по пути. Нам очень понравилось. Рекомендую.
  • Н
    Наталья
    16 октября 2022
    Паломничества из любого города острова по святым местам
    Елена, благодарю Вас за очень интересную и познавательную экскурсию! Было очень душевно, тепло и просто классно! Маршрут был просто замечательным,
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    Елена подстроила программу под наше время. Так как мы были с круизным лайнером и должны были вовремя вернуться. Лена, спасибо вам огромное, вы гид от Бога!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Все»

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  1. Гранд-тур по Кипру на автомобиле
  2. Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
  3. Колоритный Кипр: тур по горным деревушкам
  4. Паломничества из любого города острова по святым местам
Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в августе 2024
Сейчас в Лимасоле в категории "Все" можно забронировать 4 экскурсии от 295 до 350. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Лимасоле (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 81 ⭐ отзыв, цены от €295. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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