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Поездка в Голубую Лагуну

Орфеус Т.
Орфеус Т. – Гид из Лимассола
На автобусе 🚌 и корабле 🛳️ мы доберемся до самых живописных уголков Кипра в районе Голубой лагуны.

За один день мы посетим винодельню и банановые плантации, знакомую из мифологии Купальню Афродиты и рыбацкую деревню, и конечно поныряем в чистой прозрачной воде.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €62.5 за человека

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Поездка в Голубую Лагуну
Поездка в Голубую Лагуну

Что вы увидите

  • Лачи
  • купальня Афродиты
  • морские пещеры
  • винодельня
В программу входят сразу два увлекательных путешествия: поездка на автобусе 🚌 и морской круиз на корабле 🛳️ побываем в самых живописных уголках острова и почувствуем его неповторимую атмосферу. Ощутим уникальность природного пейзажа, который образуют Морские пещеры. Увидим банановые плантации: основная масса банановых деревьев произрастает в районе Пафоса. Посетим местную винодельню и ощутим вкус настоящего кипрского вина.
Отправимся в небольшой тенистый сад, где в уютном уголке расположен грот с романтическим названием - Купальня Афродиты. По легенде, богиня любви и красоты Афродита принимала здесь ванны, когда встретила своего возлюбленного Адониса.
Очередная остановка – рыбацкая деревушка Лачи, из порта которой продолжим путешествие на корабле. По пути в Голубую Лагуну, нам представиться возможность увидеть прибрежную зону заповедника Акамас со стороны моря 🌊. Капитан корабля угостит прохладительными напитками, предоставит всем желающим маски и жилеты.
Купание в кристально чистой воде, свежий морской бриз, вино 🍷 и фрукты 🍉 – вот истинное наслаждение. После морской прогулки возвращаемся в Лачи, где будет свободное время для обеда и отдыха.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
Что не входит
  • обед
  • купальники
  • полотенца
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Поездка в Голубую Лагуну
Поездка в Голубую Лагуну
Поездка в Голубую Лагуну
Поездка в Голубую Лагуну

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Орфеус Т.
Орфеус Т.
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