В программу входят сразу два увлекательных путешествия: поездка на автобусе 🚌 и морской круиз на корабле 🛳️ побываем в самых живописных уголках острова и почувствуем его неповторимую атмосферу. Ощутим уникальность природного пейзажа, который образуют Морские пещеры. Увидим банановые плантации: основная масса банановых деревьев произрастает в районе Пафоса. Посетим местную винодельню и ощутим вкус настоящего кипрского вина.

Отправимся в небольшой тенистый сад, где в уютном уголке расположен грот с романтическим названием - Купальня Афродиты. По легенде, богиня любви и красоты Афродита принимала здесь ванны, когда встретила своего возлюбленного Адониса.

Очередная остановка – рыбацкая деревушка Лачи, из порта которой продолжим путешествие на корабле. По пути в Голубую Лагуну, нам представиться возможность увидеть прибрежную зону заповедника Акамас со стороны моря 🌊. Капитан корабля угостит прохладительными напитками, предоставит всем желающим маски и жилеты.

Купание в кристально чистой воде, свежий морской бриз, вино 🍷 и фрукты 🍉 – вот истинное наслаждение. После морской прогулки возвращаемся в Лачи, где будет свободное время для обеда и отдыха.