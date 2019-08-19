6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать об обязанностях капитана и прикоснуться к морскому стилю жизни

Владимир и Ольга
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Владимир и Ольга – ваш гид
Думаете, что яхтинг — это развлечение шейхов и миллиардеров? На нашей экскурсии вы поймёте, что прогулка на яхте — это доступно, весело и совсем несложно.

Вы постоите у штурвала и изучите яхтенный этикет и правила завязывания морских узлов.

Вместе с нами вы покорите водную стихию!
390 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На кораблике
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча 9:30
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Прогулка на яхте в Лимассоле
Прогулка на яхте в Лимассоле

Что вас ожидает

Знакомство с Лимассол Мариной
Прежде чем отправиться в морское путешествие, в компании шкипера вы прогуляетесь по знаменитой гавани. Он покажет укромные уголки бухты, расскажет об её истории и роли в жизни города. Вы увидите апартамент-центры и виллы, рестораны и спа-салоны и поймёте, почему Лимассол Марину называют «городом в городе».

Прогулка на яхте
После экскурсии по гавани мы пройдём на моторную яхту, где придётся разуться, ведь яхтенный этикет запрещает находиться на борту в уличной обуви. Мы поделимся и другими правилами морского хорошего тона и откроем мир яхтенных традиций и забавных баек. Вы разберётесь в навигационном оборудовании и внутреннем устройстве яхты. Узнаете, когда зародился парусный спорт и чем спортивные гоночные яхты отличаются от роскошных суден шейхов. Попробуете самостоятельно справиться с управлением яхты и постоите у штурвала, как настоящий капитан!

Атмосфера морской романтики
Мы отправимся в сторону полуострова Акротири, где расположена военная база ВВС Великобритании. Вы услышите, почему и когда она здесь оказалась, и полюбуетесь Лимассолом с воды. Искупаетесь в открытом море и насладитесь кипрскими пейзажами. А после возвращения в бухту вас ждёт мастер-класс по швартовке судна и завязыванию морских узлов. При желании, по завершении экскурсии вы заглянете в один из баров гавани, где мы договоримся о скидке для вас, ведь вы почти стали резидентом Лимассол Марины!

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: аренда яхты — 160 евро с группы.
  • Встречаемся в гавани Марина у фонтана. Возможен трансфер из другого города, уточняйте в переписке стоимость.
  • Яхтой управляет профессиональный капитан с лицензией.
Прогулка на яхте в Лимассоле
Прогулка на яхте в Лимассоле
Прогулка на яхте в Лимассоле
Прогулка на яхте в Лимассоле
Прогулка на яхте в Лимассоле
Прогулка на яхте в Лимассоле
Прогулка на яхте в Лимассоле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура 9:30.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владимир и Ольга
Владимир и Ольга
Калимера! Мы, Владимир и Ольга, покажем вам остров так, будто вы едете в гости к добрым друзьям. Наш Кипр — такой, каким вы его несомненно полюбите! Мы организуем индивидуальные экскурсии на автомобиле, морские мини-круизы на яхте, гастрономические туры по живописным кипрским деревушкам, романтические путешествия, детские приключения, пешие экскурсии по горным тропам. Ценим честную работу, верим в удачу, небезразличны к мнению путешественника. Ждем в гости!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

19 августа 2019
Спасибо! Вы учли все наши пожелания и помогли устроить замечательный День рождения нашей доченьки!
С радостью встретимся снова!
19 августа 2019
Вчера у нашей дочери был День рождения и мы отправились на экскурсию с Владимиром. Четкая организация, пунктуальность, душевность и желание помочь сделать маленькую сказку для нашего ребенка - вот, пожалуй, основные критерии по которым смело можем рекомендовать данную экскурсию. Владимир прекрасно ориентируется на Кипре и в его территориальных водах, знает историю страны, историю ее жителей и обитателей, прекрасно умеет рассказывать и заинтересовывать слушателей разными интересными фактами... Мы чудесно провели день и очень рады, что Владимир был вчера частью нашей семьи и разделил с нами наш семейный праздник! Огромное спасибо Владимиру и Ольге, которая также принимала самое активное участие в нашем вчерашнем путешествии на этапе его планирования!
Ирина
6 июля 2019
Вчера были на прогулке с Владимиром. Наверное это лучшее впечатление от посещения Кипра. Непренужденная обстановка, пристальное внимание к детялям нашего гида, а главное учет ВСЕХ наших пожеланий)) и интересов. Владимир очень интелегентный и приятный в общении человек, с ним не чуствуешь себя на экскурсии, кажется что ты в компании старого, забытого приятеля. Небольшие подарки и маленькие сюрпризы добавили нам впечатлений и хорошего настроения. Спасибо огромное!
Сама прогулка не тяжелая, с погодой повезло.. муж купался в открытом море, недалеко от военной базы, где мы с интересом наблюдали самолеты и вертолеты. Небольшой экскурс в историю, обсуждение политической обстановки на Кипре, что еще нужно? Могу сказать, что Владимир легко подхватывал темы, интересные нам. Не зачитывал готовый текст, не рассказывал то, что можно вычитать в Википедии. Однозначно рекомендую данную экскурсию, а гиду желаю процветания.
17 июня 2019
Были на прогулке 17 июня. Очень понравилось! 2 семьи с детьми 3,9 и 17 лет. Каждому нашлось занятие! Парни были за штурвалом, приобрели знания об эхолоте, компасе, географии острова. Купание в открытом море - шикарные эмоции! ЗдОрово, что вышли в море в 9 малая волна, позволившая и покупаться, и на носу яхты расположиться и пройти по волнам ! Владимир - отзывчивый, интересный, спасибо за советы по дальнейшим местам путешествия по Криту! Советуем - отличный тур! Спасибо большое !
14 июня 2019
Лимассол Марина-потрясающе красивое место с бирюзовым морем, маяком, белоснежными яхтами, а также огромными рыбами, плавающими прямо возле причала. Ну а в компании опытного яхтсмена Владимира впечатления усиливаются вдвойне)) Множество фотографий моей довольной семьи, а также умение завязывать морские узлы останутся отличным кипрским сувениром. С удовольствием рекомендую эту экскурсию морским романтикам, семействам с детками и компаниям друзей. Отдельное спасибо Владимиру за наводку на отличные ресторанчики в Лимассоле.
3 июня 2019
Отдыхающим в лимассоле - особенно с детьми- очень советую съездить на экскурсию на яхте с Владимиром . Интересно, познавательно, капитан очень предупредителен- дал сыну посидеть за штурвалом. Гораздо интереснее смотреть красоты древнего города с воды- и не так жарко и очень интересно. Отличные впечатления !

Владимир и Ольга проводит ещё 8 экскурсий

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