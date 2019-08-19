6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Знакомство с Лимассол Мариной

Прежде чем отправиться в морское путешествие, в компании шкипера вы прогуляетесь по знаменитой гавани. Он покажет укромные уголки бухты, расскажет об её истории и роли в жизни города. Вы увидите апартамент-центры и виллы, рестораны и спа-салоны и поймёте, почему Лимассол Марину называют «городом в городе».

Прогулка на яхте

После экскурсии по гавани мы пройдём на моторную яхту, где придётся разуться, ведь яхтенный этикет запрещает находиться на борту в уличной обуви. Мы поделимся и другими правилами морского хорошего тона и откроем мир яхтенных традиций и забавных баек. Вы разберётесь в навигационном оборудовании и внутреннем устройстве яхты. Узнаете, когда зародился парусный спорт и чем спортивные гоночные яхты отличаются от роскошных суден шейхов. Попробуете самостоятельно справиться с управлением яхты и постоите у штурвала, как настоящий капитан!

Атмосфера морской романтики

Мы отправимся в сторону полуострова Акротири, где расположена военная база ВВС Великобритании. Вы услышите, почему и когда она здесь оказалась, и полюбуетесь Лимассолом с воды. Искупаетесь в открытом море и насладитесь кипрскими пейзажами. А после возвращения в бухту вас ждёт мастер-класс по швартовке судна и завязыванию морских узлов. При желании, по завершении экскурсии вы заглянете в один из баров гавани, где мы договоримся о скидке для вас, ведь вы почти стали резидентом Лимассол Марины!