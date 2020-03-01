Владимир и Ольга проводит ещё 8 экскурсий

  1. Кипр
  2. Экскурсии

  3. Цитрусовый мастер-класс в Лимассоле

Приготовить своими руками апельсиновые цукаты или мандариновый джем в традиционной деревушке Кипра

Владимир и Ольга
Задать вопрос
Владимир и Ольга – ваш гид
На Кипре обязательно стоит попробовать мандариновый джем, а еще лучше — научиться варить его своими руками! На мастер-классе в горной деревушке вы приготовите цитрусовый джем или ароматные апельсиновые цукаты.

А по пути заглянете в традиционный кипрский дом, насладитесь горной природой и колоритом сельской жизни.
156 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автобусе
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Цитрусовый мастер-класс в Лимассоле
Цитрусовый мастер-класс в Лимассоле

Что вас ожидает

Атмосфера деревенского Кипра
Из Лимассола мы отправимся в самобытную кипрскую деревушку. Здесь вы увидите церковь 9 века и позвоните в ее колокол на счастье, прогуляетесь по цитрусовому саду и деревенскому бульвару со старинными фонарями, а если повезет — понаблюдаете за посиделками кипрских женихов. Затем заглянем в гости в аутентичный деревенский дом, в котором вы познакомитесь с традициями и особенностями быта сельского Кипра. А по дороге к деревне заедем в женский монастырь Панагия Амиру, чтобы увидеть местную реликвию, одноименную чудотворную икону, выпить воды из целебного источника и прогуляться по кактусовому садику, высаженному монахинями.

Приготовить мандариновый джем на мастер-классе!
А теперь начнется самое интересное: своими руками вы приготовите мандариновый джем или цукаты из апельсинов, а заодно узнаете о тонкостях использования цитрусовых в кулинарии. После готовки мы отдохнем на террасе с потрясающим видом за чашечкой кипрского кофе или травяного лавандового чая с джемом. А на обратном пути не забудем остановиться в одной из панорамных точек, чтобы полюбоваться Лимассолом, распростёршимся у наших ног.

Организационные детали

  • Мандариновый джем, цукаты, чай, кофе и мастер-класс включены в стоимость
  • Экскурсия начинается и заканчивается у вашего отеля/апартаментов
  • Также возможен трансфер из других городов Кипра (оплачивается отдельно)
  • По вашему желанию экскурсию можно продлить: дополнительные часы согласовываются отдельно
  • Экскурсию можно провести для 5-6 человек за доплату 50 евро. Обратите внимание: 2 дополнительных места больше подойдут ребенку или подростку, чем взрослому.
Цитрусовый мастер-класс в Лимассоле
Цитрусовый мастер-класс в Лимассоле
Цитрусовый мастер-класс в Лимассоле
Цитрусовый мастер-класс в Лимассоле
Цитрусовый мастер-класс в Лимассоле
Цитрусовый мастер-класс в Лимассоле
Цитрусовый мастер-класс в Лимассоле
Цитрусовый мастер-класс в Лимассоле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Владимир и Ольга
Владимир и Ольга
Калимера! Мы, Владимир и Ольга, покажем вам остров так, будто вы едете в гости к добрым друзьям. Наш Кипр — такой, каким вы его несомненно полюбите! Мы организуем индивидуальные экскурсии на автомобиле, морские мини-круизы на яхте, гастрономические туры по живописным кипрским деревушкам, романтические путешествия, детские приключения, пешие экскурсии по горным тропам. Ценим честную работу, верим в удачу, небезразличны к мнению путешественника. Ждем в гости!
Напишите мне

Владимир и Ольга проводит ещё 8 экскурсий

Лимассол глазами местных жителейЛимассол глазами местных жителейЛимассол глазами местных жителей
65 за экскурсию
2.5 часа
Подобрать ключ к сердцу города, исследовать достопримечательности и запастись лайфхаками
Эта прогулка — наше «резюме» Лимассола, которое откроет для вас город с его лучших сторон! Вы пройдете по ключевым местам города, увидите граффити и средневековые артефакты, заглянете в лавки местных дизайнеров, узнаете о традициях киприотов и вознаградите себя шариком лучшего мороженого в Лимассоле.
Кипр: самое-самое за 1 деньКипр: самое-самое за 1 деньКипр: самое-самое за 1 день
260 за экскурсию
8 часов
7 отзывов
Узнать и полюбить остров в нескучном путешествии от бухты Афродиты до гор Троодос
Вас ждут насыщенные и разнообразные 8 часов! Места из греческих мифов, морское побережье, монастыри с великими святынями, горные деревушки, панорамы с Олимпа — вы объедете весь остров, погрузитесь в его прошлое и узнаете о настоящем без сухих шаблонов. Дополнит день знакомство с местной кухней и винами.
Укрощение строптивых осликов в ЛимассолеУкрощение строптивых осликов в ЛимассолеУкрощение строптивых осликов в Лимассоле
156 за экскурсию
3 часа
3 отзыва
Познакомиться с флорой и фауной острова: полюбоваться горами и пообщаться с обитателями эко-фермы
Эта экскурсия — настоящее увлекательное приключение. Вы научитесь ездить верхом на осликах и посетите лучшую на Кипре ослиную эко-ферму, побываете в аутентичной кипрской деревне и увидите потрясающий вид на горы Троодоса!
По горным деревушкам Кипра (из любого города острова)По горным деревушкам Кипра (из любого города острова)По горным деревушкам Кипра (из любого города острова)
260 за экскурсию
8 часов
3 отзыва
Заглянуть в гости к местным, пообедать на форелевой ферме и попробовать лучшие вина и сладости
Кипр славится богатым античным наследием и необычной кухней. Мы отправимся в горные деревни, где вы наберете воды из святого источника, пообедаете в настоящей таверне, зайдете в гости к местным, попробуете оливковое масло и мандариновый джем. А еще сорвете с деревьев финики, заглянете в старинную винодельню и поднимите бокал Коммандарии!
Лефкара: узнать Кипр через его ремёслаЛефкара: узнать Кипр через его ремёслаЛефкара: узнать Кипр через его ремёсла
156 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Секреты мастериц, серебро и аутентичные улочки в деревушке (путешествие из любого города Кипра)
Все жители очаровательной деревни в предгории Троодоса в один голос говорят, что Леонардо Да Винчи приехал в Лефкару в 1481 году за необыкновенными кружевами. Теперь мы приглашаем вас полюбоваться искусством местных мастериц и ювелиров. А еще насладиться прогулкой по открыточным цветущим улочкам и прочувствовать жизнь Кипра.
Кипр — страна, где обожают детей!Кипр — страна, где обожают детей!Кипр — страна, где обожают детей!
260 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Стать на час спартанцем, забраться на Олимп, не испугаться призраков и приготовить отменный шоколад
Для знакомства маленького путешественника с Кипром не стоит выбирать «взрослую» экскурсию с посещением святынь. Другое дело — стать героем в парке приключений, примерить роль шоколатье и поиграть в прятки с эльфами и хоббитами! За 8 часов вы побываете в самых волшебных уголках острова и услышите его необыкновенные истории.
Большая триада ТроодосаБольшая триада ТроодосаБольшая триада Троодоса
260 за экскурсию
8 часов
4 отзыва
Увидеть святыни острова, забраться на гору Олимп и пройти по следам апостолов
Троодос — самая крупная горная система Кипра. Здесь находятся уникальные архитектурные памятники, занесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и нетронутая природа. Вы проедете по горным дорогам острова и погрузитесь в его историю, познакомитесь с бытом и традициями местных жителей.
Прогулка на яхте в ЛимассолеПрогулка на яхте в ЛимассолеПрогулка на яхте в Лимассоле
390 за экскурсию
2 часа
6 отзывов
Узнать об обязанностях капитана и прикоснуться к морскому стилю жизни
Думаете, что яхтинг — это развлечение шейхов и миллиардеров? На нашей экскурсии вы поймёте, что прогулка на яхте — это доступно, весело и совсем несложно. Вы постоите у штурвала и изучите яхтенный этикет и правила завязывания морских узлов. Вместе с нами вы покорите водную стихию!

Гастрономические экскурсии в Лимассоле

Вкусы Кипра: кулинарный мастер-классВкусы Кипра: кулинарный мастер-классВкусы Кипра: кулинарный мастер-класс
От 250 за экскурсию
4 часа
2 отзыва
Разобраться в тонкостях кипрской кухни и приготовить 4 блюда в компании фуд-блогера
Приглашаю вас провести день в лучших традициях киприотов! Вы проникнете в секреты местной кухни и своими руками приготовите четыре классических блюда Кипра: хорьятики салат, шашлык сувла, колбаски шефтальес и копченую на фруктовых щепках рыбу, лавраки или ципуру. И всё это — в окружении дивных пейзажей у подножия горы Троодос.
Виноделие КипраВиноделие КипраВиноделие Кипра
270 за экскурсию
8 часов
2 отзыва
Путешествие по лучшим винодельням острова и дегустации местных вин (из любого города Кипра)
Вина Кипра — тема, которая заслуживает особого внимания! На этой экскурсии вы проедете по самым красивым винодельческим деревням региона Красохорье, расположенного у подножий Троодоса, погрузитесь в процесс изготовления кипрских вин и продегустируете десятки местных сортов. Я расскажу вам о секретах и традициях виноделия на острове, проведу по старейшим виноградникам и помогу сориентироваться во всём многообразии вин Кипра!
Тур гурмана из любого города островаТур гурмана из любого города островаТур гурмана из любого города острова
270 за экскурсию
8 часов
4 отзыва
Насладиться вкусными шедеврами и изучить особенности национальной гастрономии
Дегустация национальной кухни – это одна из важнейших составляющих любой поездки. Предлагаю вам не просто отобедать в настоящей деревенской таверне, а проехать по тем местам, где создаются традиционные кипрские деликатесы, узнать историю этих мест и кулинарных традиций.

Выбирайте и другие экскурсии в Лимассоле

Для детейВсеМузеи и искусствоФотосессииПешкомМастер-классыГастрономическиеСо скидкойНа корабликеОбзорныеЗа городомНа автобусеИндивидуальныеИстория и архитектураНеобычные маршрутыНа автомобиле