Владимир и Ольга проводит ещё 8 экскурсий

Что вас ожидает

Атмосфера деревенского Кипра

Из Лимассола мы отправимся в самобытную кипрскую деревушку. Здесь вы увидите церковь 9 века и позвоните в ее колокол на счастье, прогуляетесь по цитрусовому саду и деревенскому бульвару со старинными фонарями, а если повезет — понаблюдаете за посиделками кипрских женихов. Затем заглянем в гости в аутентичный деревенский дом, в котором вы познакомитесь с традициями и особенностями быта сельского Кипра. А по дороге к деревне заедем в женский монастырь Панагия Амиру, чтобы увидеть местную реликвию, одноименную чудотворную икону, выпить воды из целебного источника и прогуляться по кактусовому садику, высаженному монахинями.

Приготовить мандариновый джем на мастер-классе!

А теперь начнется самое интересное: своими руками вы приготовите мандариновый джем или цукаты из апельсинов, а заодно узнаете о тонкостях использования цитрусовых в кулинарии. После готовки мы отдохнем на террасе с потрясающим видом за чашечкой кипрского кофе или травяного лавандового чая с джемом. А на обратном пути не забудем остановиться в одной из панорамных точек, чтобы полюбоваться Лимассолом, распростёршимся у наших ног.