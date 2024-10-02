На Рождество – экскурсии в Никосии

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Никосии на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Аутентичный Кипр на авто
На машине
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательное путешествие по Никосии и окрестностям
Познакомьтесь с настоящим Кипром! Посетите деревни, горы Троодос, водопад Адонис и винодельню. Узнайте о местных традициях и культурном наследии
Начало: У вашего отеля
17 окт в 09:00
18 окт в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Никосию
Пешая
6 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Никосию: Венецианские стены, мечети и дворцы
Прогулка по Никосии откроет вам древние венецианские стены, мечети и дворцы. Узнайте историю города и насладитесь видами с башни Шаколис
Начало: На автобусной станции Solomou
12 окт в 10:30
13 окт в 10:30
от 120 за всё до 4 чел.
Из Никосии - на Северный Кипр
На машине
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Никосии - на Северный Кипр
Узнайте историю и легенды Северного Кипра, посетив его знаменитые замки и аббатства. Откройте для себя невероятные виды и архитектуру
12 окт в 08:00
13 окт в 08:00
240 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    2 октября 2024
    Добро пожаловать в Никосию
    Отличная экскурсия! Мы с супругой пол года прожили в Никосии и нам казалось, что мы обошли каждый уголок центра, но
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    оказалось что это далеко не так. Елена отличный рассказчик и очень хорошо разбирается в истории Кипра, Никосии и региона в целом. В том числе показала нам несколько менее известных, но очень необычных мест в Никосии и интересно рассказала их историю. Очень понравилось, что Елена подстроилась под наши пожелания по экскурсии. Спасибо! Могу рекомендовать

  • И
    Иван
    28 сентября 2024
    Добро пожаловать в Никосию
    Елена - молодец! Очень живо, интересно провела экскурсию. Акценты были расставлены так, что интерес был подчёркнут именно в аспектах воонующей
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    тематики. Скорость экскурсии задавали мы сами, Елена могла давать информацию именно на интересующую тему. Эрудиция, знание вопросов, отличная подготовка - это преимущества Елены, а прекрасный маршрут и хорошо продуманное время отлично подошли. Не было лишней усталости. Всё супер! Благодарю!!!

    Елена - молодец! Очень живо, интересно провела экскурсию. Акценты были расставлены так, что интерес был подчёркнутЕлена - молодец! Очень живо, интересно провела экскурсию. Акценты были расставлены так, что интерес был подчёркнутЕлена - молодец! Очень живо, интересно провела экскурсию. Акценты были расставлены так, что интерес был подчёркнутЕлена - молодец! Очень живо, интересно провела экскурсию. Акценты были расставлены так, что интерес был подчёркнутЕлена - молодец! Очень живо, интересно провела экскурсию. Акценты были расставлены так, что интерес был подчёркнутЕлена - молодец! Очень живо, интересно провела экскурсию. Акценты были расставлены так, что интерес был подчёркнутЕлена - молодец! Очень живо, интересно провела экскурсию. Акценты были расставлены так, что интерес был подчёркнутЕлена - молодец! Очень живо, интересно провела экскурсию. Акценты были расставлены так, что интерес был подчёркнутЕлена - молодец! Очень живо, интересно провела экскурсию. Акценты были расставлены так, что интерес был подчёркнут
  • А
    Александр
    24 сентября 2024
    Аутентичный Кипр на авто
    Хочу сказать большое спасибо экскурсоводу Елене Бакакиной за отличную экскурсию и времяпрепровождение на экскурсии "Аутентичный Кипр на авто". Во первых
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    очень приятно встретить соотечественника зарубежом, Елена очень добрый и отзывчивый человек, обладающий потрясающими знаниями истории и культуры Кипра. Все было очень здорово, встреча в аэропорту, путешествие, погода, локации которые она нам предоставила. Чувствуется что человек любит свою работу и хорошо разбирается в предоставляемой информации. Спасибо ей большое.

  • И
    Инна
    13 сентября 2024
    Добро пожаловать в Никосию
    Замечательная экскурсия прошла с гидом Еленой, во время которой мы много узнали о истории и современности Никосии. Прошли по старым
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    улочкам и площадям, посмотрели и мечети, и православные храмы, старые оборонительные сооружения, посетили смотровую площадку, откуда весь город как на ладони. Елена показывала нам старые фотографии Никосии, интересно было их сопоставлять и сравнивать с современным видом. Мы очень довольны экскурсией!

Ответы на вопросы от путешественников по Никосии в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Никосии в октябре 2024
Сейчас в Никосии в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 250. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Никосии (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 7 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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