Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия «Кирения - Горький лимон» в Никосии
Погрузитесь в атмосферу древнего Кипра, посетив уникальные места Никосии и Кирении. Узнайте историю замков и аббатств, наслаждаясь видами
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€370 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия из Никосии
Погрузитесь в атмосферу гор Троодос, посетите древние монастыри и живописные деревни. Индивидуальная экскурсия с гибким маршрутом
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре» - Никосия и окрестности
Маршрут, который полюбился многим, проведет вас через ключевые достопримечательности Никосии и её окрестностей, не утомляя длительными переходами
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Троодос - по стопам Святых Апостолов: глубокое погружение в историю
Путешествие в сердце Кипра: горы Троодос, духовные святыни и вдохновляющие пейзажи ждут вас
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€290 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Тайны замков Северного Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Разделённая столица и её окрестности: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Никосии и её окрестностям: церковь Святых Киприана и Иустины, зоопарк и уникальная разделённая столица
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия из Никосии
Откройте для себя величественные горы Троодос, древние монастыри и живописные деревни. Погрузитесь в атмосферу Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Тайны замков Северного Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€410 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета8 октября 2024Экскурсия получилась просто великолепной. С нами была гид Алена. Эта хрупкая девушка с легкостью возила нас по горным дорогам, рассказывая
- ЛЛада4 сентября 2023Понравилась деревня Лефкара, живописные улочки, вышивка и изделия из серебра. Особенно интересно было в Никосии, посмотрели исторической центр, пересекли границу и оказались на Северном Кипре. Спасибо гиду Андрею! Все остались довольны
- ИИрина25 мая 2023Всё понравилось, спасибо!
- ВВалентина21 ноября 2022Понравилось все:Андрей-эускурсовод-водитель влюбил нас в остров. Информация преподнесена грамотно и в большом объеме. Ответил на все вопросы и""поймал "наше настроение. Показал и рассказал в ненавязчивой форме. Все,что было заявлено,выполнено и важно,что в том темпе,который подошёл нам.
Ответы на вопросы от путешественников по Никосии в категории «Никосия»
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Сколько стоит экскурсия по Никосии в апреле 2025
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