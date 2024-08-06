8 часов
Индивидуальная
до 14 чел.
Волшебные горные деревушки Никосии: погружение в культуру Кипра
Познакомьтесь с историей и культурой Кипра, посетив уникальные горные деревушки Троодоса. Индивидуальная экскурсия откроет вам мир традиций и гостеприимства
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 11 чел.
Православное наследие Кипра: путешествие по святыням Никосии
Погрузитесь в мир древних храмов и монастырей, открывая сокровища православия на Кипре в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 11 чел.
Путешествие по Национальному парку Акамас: природа, история и морские пещеры
Приглашаем на незабываемое путешествие по Национальному парку Акамас с индивидуальным гидом. Вас ждут уникальные виды и исторические сокровища
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны замков Северного Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Никосии в категории «Популярные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Никосии
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Никосии
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Никосии в августе 2024
Сейчас в Никосии в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 250 до 300.
Экскурсии на русском языке в Никосии (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», цены от €250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь