Как добраться до Пафоса на самолёте
В Пафосе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Paphos International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Пафоса
- Пафос PFOPaphos International Airport
Самые дешёвые билеты в Пафос из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|11.11.2020
|из 🇬🇷Салоников
|908
|1ч 50м
|25.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|1 363
|2ч 50м
|27.11.2020
|из 🇯🇴Аммана
|1 412
|1ч 15м
|21.10.2020
|из 🇵🇱Кракова
|1 543
|3ч
|05.11.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|1 624
|13ч 35м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|1 796
|24ч 20м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|1 819
|1ч 10м
|18.10.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|1 999
|28ч 10м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|2 277
|12ч 45м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|2 357
|20ч 40м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇮🇹Кальяри
|2 457
|29ч 10м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|2 571
|30ч 35м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇪🇪Таллина
|2 572
|4ч 5м
|17.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|2 707
|48ч (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|2 720
|13ч 35м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|2 731
|24ч 50м (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|2 780
|4ч 40м
|25.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|2 854
|22ч 10м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|2 961
|30ч 40м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇩🇰Биллунн
|3 071
|38ч 10м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|3 368
|46ч 50м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|3 447
|47ч 10м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇱🇹Каунаса
|3 593
|45ч 25м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|3 633
|24ч 20м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|3 673
|37ч 30м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|3 908
|19ч 55м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|3 968
|30ч 45м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|4 005
|24ч 5м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|4 010
|30ч 5м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇵🇱Быдгощ
|4 129
|16ч 10м (⇵1)
|18.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|4 277
|29ч 10м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇧🇬Софии
|4 541
|19ч 25м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|4 554
|39ч 50м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|4 606
|17ч 40м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|4 785
|46ч 55м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇬🇧Ньюкасла
|4 938
|29ч 10м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇷🇺Казани
|5 021
|8ч 40м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|5 220
|29ч 15м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|5 842
|36ч 25м (⇵2)
|12.12.2020
|из 🇷🇺Сочи
|5 848
|49ч 15м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|6 138
|51ч 40м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇬🇧Глазго
|6 246
|28ч 10м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|6 269
|24ч 50м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|6 360
|26ч 30м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|6 539
|25ч 15м (⇵2)
|13.12.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|6 670
|32ч 45м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇺🇦Днепр
|6 823
|30ч 30м (⇵2)
|08.10.2021
|из 🇮🇪Дублина
|6 909
|5ч 5м
|25.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|7 433
|5ч 25м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|7 440
|27ч 40м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇹🇷Бодрума
|7 452
|31ч (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇸Белграда
|7 831
|15ч 55м (⇵1)
|28.12.2020
|из 🇦🇲Еревана
|8 531
|32ч 40м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|8 649
|33ч 5м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|9 014
|39ч 10м (⇵2)
|15.02.2021
|из 🇷🇺Нижневартовска
|9 364
|38ч 25м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|9 536
|23ч 30м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Самары
|10 047
|46ч 15м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|11 855
|32ч 15м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|12 013
|48ч 30м (⇵2)
|12.04.2021
|из 🇷🇺Перми
|12 174
|30ч 35м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇹🇷Аданы
|12 309
|27ч 50м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|13 230
|49ч 35м (⇵2)
|11.06.2021
|из 🇷🇺Краснодара
|14 214
|28ч 49м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|14 645
|39ч 40м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|15 511
|25ч 40м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|15 704
|45ч 55м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇨🇦Торонто
|19 099
|33ч 45м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|19 307
|43ч 40м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Майами
|20 639
|23ч (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|20 746
|35ч (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|20 963
|58ч 30м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|21 097
|44ч 25м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇱🇰Коломбо
|41 683
|26ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Пафоса
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пафоса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Берлин, Бирмингем, Бухарест, Крит и Стамбул
- 23.11.202004.12.2020
- 22.12.202003.01.2021
- 14.12.202009.01.2021
- 17.11.202024.11.2020
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