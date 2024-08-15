На Рождество – экскурсии в Пафосе

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Пафосе на русском языке, цены от €38. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Из Пафоса - в горный заповедник Троодос
На машине
На микроавтобусе
31 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Пафоса - в горный заповедник Троодос
Приглашаем на индивидуальную экскурсию в горный заповедник Троодос. Откройте для себя живописные тропы, винодельни и аутентичные деревни Кипра
12 сен в 10:00
19 сен в 10:00
120 за всё до 5 чел.
Автотур и круиз по заповедному Кипру
33 отзыва
8 часов
Круиз
Круиз в Пафосе: морские пещеры и банановые плантации
Посетите живописные уголки Кипра с англоговорящим гидом. Морские пещеры, Голубая лагуна, грот Афродиты и дегустация вин ждут вас
Начало: У отелей в городе Пафос
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
38 за человека
Путешествие в горы Троодос в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
50 отзывов
8 часов
Групповая
до 15 чел.
Путешествие в горы Троодос в мини-группе
Откройте для себя богатейшее православное наследие, мифы и живописные пейзажи Кипра на экскурсии в горы Троодос. Дегустация вина и прогулка по деревушке Омодос
Начало: У вашего отеля в Пафосе
Расписание: в четверг в 08:00
12 сен в 08:00
19 сен в 08:00
48 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Ekaterina
    15 августа 2024
    Автотур и круиз по заповедному Кипру
    Отличная экскурсия по самым известным местам Кипра. Нам все понравилось!
  • К
    Карина
    13 июля 2024
    Автотур и круиз по заповедному Кипру
    Отличная поездка, замечательный гид, лагуна просто ошеломительная,
    Отличная поездка, замечательный гид, лагуна просто ошеломительнаяОтличная поездка, замечательный гид, лагуна просто ошеломительнаяОтличная поездка, замечательный гид, лагуна просто ошеломительная
  • Е
    Едена
    13 июля 2024
    Автотур и круиз по заповедному Кипру
    Прекрасно провели время, попробовали бананйы на банановой ферме, сфотографировались с затонувшим кораблем, прокатились на кораблике с приветливым персоналом, искупались в
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    кристально чистой воде изумрудного цвета, выпили вина и перекусили сочным арбузом на борту кораблика, вкусно пообедали в таверне с историей, омылись в водах Афродиты и прибыли прямо к отелю. Все это время с нами была сопровождающая Алкекса, которая рассказывала нам интересные факты о Кипре и была рада помочь в любых вопросах. Водителю автобуса Руслану спасибо за безопасную поездку! Спасибо всем! Было приятно, что все от этого тура получали удовольствие, не только туристы, но и весь персонал!

    Прекрасно провели время, попробовали бананйы на банановой ферме, сфотографировались с затонувшим кораблем, прокатились на кораблике сПрекрасно провели время, попробовали бананйы на банановой ферме, сфотографировались с затонувшим кораблем, прокатились на кораблике сПрекрасно провели время, попробовали бананйы на банановой ферме, сфотографировались с затонувшим кораблем, прокатились на кораблике сПрекрасно провели время, попробовали бананйы на банановой ферме, сфотографировались с затонувшим кораблем, прокатились на кораблике с
  • Л
    Лариса
    20 декабря 2023
    Путешествие в горы Троодос в мини-группе
    Очень понравилось путешествие в горы с приятным гидом Раисой! Много интересного узнали об истории и современно жизни Кипра! На все вопросы Раиса отвечала подробно,и осталось хорошее впечатление от мест,которые мы посетили и,в целом, от поездки!
    Очень понравилось путешествие в горы с приятным гидом Раисой! Много интересного узнали об истории и современноОчень понравилось путешествие в горы с приятным гидом Раисой! Много интересного узнали об истории и современноОчень понравилось путешествие в горы с приятным гидом Раисой! Много интересного узнали об истории и современноОчень понравилось путешествие в горы с приятным гидом Раисой! Много интересного узнали об истории и современно
  • A
    Adriana
    28 ноября 2023
    Путешествие в горы Троодос в мини-группе
    Спасибо было интересно и познавательно 😊👍
  • Г
    Георгий
    21 сентября 2023
    Из Пафоса - в горный заповедник Троодос
    Замечательные экскурсоводы, увлекательно рассказывают, широчайший кругозор, никогда еще не было так интересно на экскурсии.
  • Е
    Елена
    17 июля 2023
    Из Пафоса - в горный заповедник Троодос
    Татьяна - прекрасный рассказчик! Нам очень понравилось.
  • П
    Петр
    13 июля 2023
    Из Пафоса - в горный заповедник Троодос
    Самы лучший экскурсовод на Кипре). Отличная экскурсия!

Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «На Рождество»

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  1. Из Пафоса - в горный заповедник Троодос
  2. Автотур и круиз по заповедному Кипру
  3. Путешествие в горы Троодос в мини-группе
Сколько стоит экскурсия по Пафосу в сентябре 2024
Сейчас в Пафосе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 38 до 120. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Экскурсии на русском языке в Пафосе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 114 ⭐ отзывов, цены от €38. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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