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кристально чистой воде изумрудного цвета, выпили вина и перекусили сочным арбузом на борту кораблика, вкусно пообедали в таверне с историей, омылись в водах Афродиты и прибыли прямо к отелю. Все это время с нами была сопровождающая Алкекса, которая рассказывала нам интересные факты о Кипре и была рада помочь в любых вопросах. Водителю автобуса Руслану спасибо за безопасную поездку! Спасибо всем! Было приятно, что все от этого тура получали удовольствие, не только туристы, но и весь персонал!