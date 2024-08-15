7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Пафоса - в горный заповедник Троодос
Приглашаем на индивидуальную экскурсию в горный заповедник Троодос. Откройте для себя живописные тропы, винодельни и аутентичные деревни Кипра
12 сен в 10:00
19 сен в 10:00
€120 за всё до 5 чел.
8 часов
Круиз
Круиз в Пафосе: морские пещеры и банановые плантации
Посетите живописные уголки Кипра с англоговорящим гидом. Морские пещеры, Голубая лагуна, грот Афродиты и дегустация вин ждут вас
Начало: У отелей в городе Пафос
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€38 за человека
8 часов
Групповая
до 15 чел.
Путешествие в горы Троодос в мини-группе
Откройте для себя богатейшее православное наследие, мифы и живописные пейзажи Кипра на экскурсии в горы Троодос. Дегустация вина и прогулка по деревушке Омодос
Начало: У вашего отеля в Пафосе
Расписание: в четверг в 08:00
12 сен в 08:00
19 сен в 08:00
€48 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EEkaterina15 августа 2024Отличная экскурсия по самым известным местам Кипра. Нам все понравилось!
- ККарина13 июля 2024Отличная поездка, замечательный гид, лагуна просто ошеломительная,
- ЕЕдена13 июля 2024Прекрасно провели время, попробовали бананйы на банановой ферме, сфотографировались с затонувшим кораблем, прокатились на кораблике с приветливым персоналом, искупались в
- ЛЛариса20 декабря 2023Очень понравилось путешествие в горы с приятным гидом Раисой! Много интересного узнали об истории и современно жизни Кипра! На все вопросы Раиса отвечала подробно,и осталось хорошее впечатление от мест,которые мы посетили и,в целом, от поездки!
- AAdriana28 ноября 2023Спасибо было интересно и познавательно 😊👍
- ГГеоргий21 сентября 2023Замечательные экскурсоводы, увлекательно рассказывают, широчайший кругозор, никогда еще не было так интересно на экскурсии.
- ЕЕлена17 июля 2023Татьяна - прекрасный рассказчик! Нам очень понравилось.
- ППетр13 июля 2023Самы лучший экскурсовод на Кипре). Отличная экскурсия!
Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Пафосу в сентябре 2024
Сейчас в Пафосе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 38 до 120. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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