Однодневные – экскурсии в Пафосе

Найдено 4 экскурсии в категории «Однодневные» в Пафосе на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Путешествие по центральному Кипру
На машине
1 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по центральному Кипру: Лимассол, Хирокития, замок Колосси
Центральный Кипр удивит вас разнообразием. Прогулки по Лимассолу, древние поселения, пляжи и винные дегустации - всё это ждёт вас на экскурсии
12 авг в 09:00
19 авг в 09:00
200 за всё до 5 чел.
Деревушки Кипра - хранители времени
На машине
4 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Деревушки Кипра - хранители времени: индивидуальная экскурсия
Петляющие улочки, цветы круглый год и старушки за рукоделием. Откройте аутентичный Кипр вдали от туристов, наслаждаясь гостеприимством и вкусами региона
12 авг в 10:00
19 авг в 10:00
180 за всё до 5 чел.
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
На машине
Джиппинг
6 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
Монастырь Киккос, долина Кедров, гончарный мастер-класс и лесной водопад за 1 день
12 авг в 09:30
19 авг в 09:30
210 за всё до 5 чел.
Святые места Кипра
На машине
4 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Святые места Кипра: Катакомбы, монастыри и древние церкви
Погрузитесь в историю христианства на Кипре, посетив древние церкви и монастыри Пафоса. Уникальные святыни и захватывающие легенды ждут вас
12 авг в 09:00
19 авг в 09:00
130 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    22 июля 2024
    Святые места Кипра
    Спасибо большое Татьяне за проведённую экскурсию! Татьяна любезно согласилась поменять маршрут на "путешествие по западному Кипру". Очень высокий уровень как гид и просто хороший человек. Всего взяли с Татьяной 2 экскурсии и хотели ещё… Рекомендую однозначно!
  • Ю
    Юлия
    14 марта 2024
    Деревушки Кипра - хранители времени
    Благодарю Татьяну гида и водителя Игоря за приятный день, атмосферу комфорта и погружения в историю жизни населения Кипра. Высокая оценка за профессионализм❤️
  • О
    Ольга
    10 января 2024
    Святые места Кипра
    Прекрасная интересная экскурсия! Татьяна - великолепный гид, интересный рассказчик и профессиональный гид. Очень хорошая организация. Провели прекрасный насыщенный день. Всем рекомендую!!
  • О
    Ольга
    17 октября 2023
    Деревушки Кипра - хранители времени
    Огородное спасибо Татьяне и Игорю за увлекательную экскурсию, за погружение в атмосферу традиционного Кипра, быт, условия жизни и род деятельности местных жителей с древних времен по сегодняшний день. Рекомендую.
    Огородное спасибо Татьяне и Игорю за увлекательную экскурсию, за погружение в атмосферу традиционного Кипра, быт, условияОгородное спасибо Татьяне и Игорю за увлекательную экскурсию, за погружение в атмосферу традиционного Кипра, быт, условияОгородное спасибо Татьяне и Игорю за увлекательную экскурсию, за погружение в атмосферу традиционного Кипра, быт, условияОгородное спасибо Татьяне и Игорю за увлекательную экскурсию, за погружение в атмосферу традиционного Кипра, быт, условияОгородное спасибо Татьяне и Игорю за увлекательную экскурсию, за погружение в атмосферу традиционного Кипра, быт, условия
  • Р
    Рита
    22 сентября 2023
    Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
    Компетентный экскурсовод и отличный водитель! Узнали очень много о Кипре и киприотах в разный сферах-экономика, политика,культура, кухня, природа и конечно кухня. Была очень удобная и комфортная машина. Время пролетело очень быстро. Большое спасибо Татьяне и Игорю!
  • А
    Антон
    21 сентября 2023
    Святые места Кипра
    Экскурсия очень познавательная,как в рамках основной темы,так и по истории,культуре,традициям,кухне и современности Кипра. Спасибо большое Татьяне и Игорю!!!
    Экскурсия очень познавательная,как в рамках основной темы,так и по истории,культуре,традициям,кухне и современности КипраЭкскурсия очень познавательная,как в рамках основной темы,так и по истории,культуре,традициям,кухне и современности КипраЭкскурсия очень познавательная,как в рамках основной темы,так и по истории,культуре,традициям,кухне и современности Кипра
  • А
    Алла
    7 июля 2023
    Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
    Отличная экскурсия
  • Ю
    Юрий
    27 апреля 2023
    Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
    Были на экскурсии Горный Кипр на внедорожнике 5 апреля. Очень подходящее время для поездки в горы,всё красиво. Татьяна и Игорь
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    добавили очарования своими рассказами. Приятные собеседники,много интересного узнали от них. Заранее написал Татьяне,что мы пенсионеры,она предложила поехать на другой машине,вместо внедорожника. Приятно,что нашли такую возможность. Спасибо,хотим повторить ещё.

    Были на экскурсии Горный Кипр на внедорожнике 5 апреля. Очень подходящее время для поездки в горы,всёБыли на экскурсии Горный Кипр на внедорожнике 5 апреля. Очень подходящее время для поездки в горы,всёБыли на экскурсии Горный Кипр на внедорожнике 5 апреля. Очень подходящее время для поездки в горы,всё
  • Л
    Людмила
    8 апреля 2023
    Деревушки Кипра - хранители времени
    Экскурсия по деревушкам Кипра очень понравилась. Невозможно прочувствовать атмосферу этого острова не посетив эти, словно уснувшие и замороженные во времени, тихие пасторальные места. А обед в таверне с дегустацией местных блюд приятно дополнил общую картину.
    Экскурсия по деревушкам Кипра очень понравилась
  • А
    Александр
    5 июня 2022
    Путешествие по центральному Кипру
    Огромное спасибо Татьяне и Игорю за содержательную"экскурсию"."экскурсия" в ковычках, так как по нашему мнению это намного больше. Знающие, очень интересные собеседники. По нашему предложению был изменен немного маршрут. Время провели просто замечательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Однодневные»

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Сколько стоит экскурсия по Пафосу в августе 2024
Сейчас в Пафосе в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 130 до 210. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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