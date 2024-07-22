Д Дмитрий Святые места Кипра Спасибо большое Татьяне за проведённую экскурсию! Татьяна любезно согласилась поменять маршрут на "путешествие по западному Кипру". Очень высокий уровень как гид и просто хороший человек. Всего взяли с Татьяной 2 экскурсии и хотели ещё… Рекомендую однозначно!

Ю Юлия Деревушки Кипра - хранители времени Благодарю Татьяну гида и водителя Игоря за приятный день, атмосферу комфорта и погружения в историю жизни населения Кипра. Высокая оценка за профессионализм❤️

О Ольга Святые места Кипра Прекрасная интересная экскурсия! Татьяна - великолепный гид, интересный рассказчик и профессиональный гид. Очень хорошая организация. Провели прекрасный насыщенный день. Всем рекомендую!!

О Ольга Деревушки Кипра - хранители времени Огородное спасибо Татьяне и Игорю за увлекательную экскурсию, за погружение в атмосферу традиционного Кипра, быт, условия жизни и род деятельности местных жителей с древних времен по сегодняшний день. Рекомендую.

Р Рита Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса Компетентный экскурсовод и отличный водитель! Узнали очень много о Кипре и киприотах в разный сферах-экономика, политика,культура, кухня, природа и конечно кухня. Была очень удобная и комфортная машина. Время пролетело очень быстро. Большое спасибо Татьяне и Игорю!

А Антон Святые места Кипра Экскурсия очень познавательная,как в рамках основной темы,так и по истории,культуре,традициям,кухне и современности Кипра. Спасибо большое Татьяне и Игорю!!!

А Алла Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса Отличная экскурсия

Ю Юрий Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса читать дальше добавили очарования своими рассказами. Приятные собеседники,много интересного узнали от них. Заранее написал Татьяне,что мы пенсионеры,она предложила поехать на другой машине,вместо внедорожника. Приятно,что нашли такую возможность. Спасибо,хотим повторить ещё. Были на экскурсии Горный Кипр на внедорожнике 5 апреля. Очень подходящее время для поездки в горы,всё красиво. Татьяна и Игорь

Л Людмила Деревушки Кипра - хранители времени Экскурсия по деревушкам Кипра очень понравилась. Невозможно прочувствовать атмосферу этого острова не посетив эти, словно уснувшие и замороженные во времени, тихие пасторальные места. А обед в таверне с дегустацией местных блюд приятно дополнил общую картину.