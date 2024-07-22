7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по центральному Кипру: Лимассол, Хирокития, замок Колосси
Центральный Кипр удивит вас разнообразием. Прогулки по Лимассолу, древние поселения, пляжи и винные дегустации - всё это ждёт вас на экскурсии
12 авг в 09:00
19 авг в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Деревушки Кипра - хранители времени: индивидуальная экскурсия
Петляющие улочки, цветы круглый год и старушки за рукоделием. Откройте аутентичный Кипр вдали от туристов, наслаждаясь гостеприимством и вкусами региона
12 авг в 10:00
19 авг в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
Монастырь Киккос, долина Кедров, гончарный мастер-класс и лесной водопад за 1 день
12 авг в 09:30
19 авг в 09:30
€210 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Святые места Кипра: Катакомбы, монастыри и древние церкви
Погрузитесь в историю христианства на Кипре, посетив древние церкви и монастыри Пафоса. Уникальные святыни и захватывающие легенды ждут вас
12 авг в 09:00
19 авг в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий22 июля 2024Спасибо большое Татьяне за проведённую экскурсию! Татьяна любезно согласилась поменять маршрут на "путешествие по западному Кипру". Очень высокий уровень как гид и просто хороший человек. Всего взяли с Татьяной 2 экскурсии и хотели ещё… Рекомендую однозначно!
- ЮЮлия14 марта 2024Благодарю Татьяну гида и водителя Игоря за приятный день, атмосферу комфорта и погружения в историю жизни населения Кипра. Высокая оценка за профессионализм❤️
- ООльга10 января 2024Прекрасная интересная экскурсия! Татьяна - великолепный гид, интересный рассказчик и профессиональный гид. Очень хорошая организация. Провели прекрасный насыщенный день. Всем рекомендую!!
- ООльга17 октября 2023Огородное спасибо Татьяне и Игорю за увлекательную экскурсию, за погружение в атмосферу традиционного Кипра, быт, условия жизни и род деятельности местных жителей с древних времен по сегодняшний день. Рекомендую.
- РРита22 сентября 2023Компетентный экскурсовод и отличный водитель! Узнали очень много о Кипре и киприотах в разный сферах-экономика, политика,культура, кухня, природа и конечно кухня. Была очень удобная и комфортная машина. Время пролетело очень быстро. Большое спасибо Татьяне и Игорю!
- ААнтон21 сентября 2023Экскурсия очень познавательная,как в рамках основной темы,так и по истории,культуре,традициям,кухне и современности Кипра. Спасибо большое Татьяне и Игорю!!!
- ААлла7 июля 2023Отличная экскурсия
- ЮЮрий27 апреля 2023Были на экскурсии Горный Кипр на внедорожнике 5 апреля. Очень подходящее время для поездки в горы,всё красиво. Татьяна и Игорь
- ЛЛюдмила8 апреля 2023Экскурсия по деревушкам Кипра очень понравилась. Невозможно прочувствовать атмосферу этого острова не посетив эти, словно уснувшие и замороженные во времени, тихие пасторальные места. А обед в таверне с дегустацией местных блюд приятно дополнил общую картину.
- ААлександр5 июня 2022Огромное спасибо Татьяне и Игорю за содержательную"экскурсию"."экскурсия" в ковычках, так как по нашему мнению это намного больше. Знающие, очень интересные собеседники. По нашему предложению был изменен немного маршрут. Время провели просто замечательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Однодневные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пафосе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Пафосу в августе 2024
Сейчас в Пафосе в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 130 до 210. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Экскурсии на русском языке в Пафосе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 15 ⭐ отзывов, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь