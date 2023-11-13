8 часов
Индивидуальная
до 14 чел.
Волшебные горные деревушки - индивидуальная экскурсия по Пафосу
Погрузитесь в атмосферу старинных кипрских деревень, наслаждаясь уникальной архитектурой, традициями и живописными видами гор Троодоса
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от €310 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Кирении: от Никосии до средневековых крепостей
Погрузитесь в историю Кипра, посетив замки, аббатства и древние города. Откройте для себя уникальные места и наслаждайтесь видами
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от €115 за всё до 2 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия по горам и монастырям
Погрузитесь в атмосферу гор Троодос, посетите монастыри и деревни, насладитесь традиционной кипрской кухней и узнайте больше о культуре острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусная обзорная экскурсия по Пафосу с дегустацией местных сладостей и вин
Погрузитесь в атмосферу Кипра, наслаждаясь его культурой и кулинарными изысками на индивидуальной экскурсии по живописным местам острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны замков Северного Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пафос - от мифов до древней столицы
Погрузитесь в историю Пафоса: замок Колосси, раскопки Куриона, место рождения Афродиты и древняя столица Кипра ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нектар Диониса: Винодельческие деревни Кипра
Погрузитесь в мир кипрского виноделия, посетите семейные винодельни и насладитесь великолепными винами среди живописных пейзажей острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€270 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Приключения спартанцев: индивидуальная экскурсия в Пафосе
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией в Пафосе. Верёвочный парк, шоколадная мастерская и вкусный обед в ресторане The Mill ждут вас
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по вашему маршруту в Пафосе
Уважаемые гости острова! Путешествие спланируем вместе, составив маршрут, который подойдет именно вам. Приятное и запоминающееся путешествие гарантировано
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Наследие древней Византии: экскурсия по храмам Пафоса
Откройте для себя уникальные византийские храмы Пафоса. Профессиональные гиды, исторические памятники и культурное наследие ждут вас
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€270 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по святым местам Пафоса: «Чудеса Святого Исцеления»
Погрузитесь в атмосферу древних святынь Кипра, посетив храм Святого Лазаря, монастырь Святой Фёклы и церковь Святых Киприана и Иустины
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Пляжи Кипра - настоящая жемчужина Средиземного моря. Погрузитесь в мир чистейших вод и живописных берегов
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от €90 за всё до 2 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Троодос - по стопам Святых Апостолов: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в уникальное путешествие по горам Троодоса, посетите монастыри, древние деревни и святыни, наслаждаясь красотой природы и культурным наследием
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
На квадроциклах по Троодосу: экскурсия в Пафосе
Проведите день в горах Троодоса, катаясь на квадроциклах и наслаждаясь природой и архитектурой Кипра. Посетите деревни, монастыри и шоколадную мастерскую
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от €165 за всё до 2 чел.
6 часов
Водная прогулка
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Организуем профессиональную рыбалку на басса в Пафосе. Опытный гид, обучение, лучшие места для улова. Гарантируем незабываемые впечатления
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€200 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 11 чел.
Православное наследие Кипра: индивидуальная экскурсия по святыням Пафоса
Погрузитесь в историю христианства на Кипре, посетив древние храмы и монастыри. Откройте для себя уникальные святыни и узнайте больше о православной культуре
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от €310 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EElena13 ноября 2023Чудесная экскурсия с потрясающим гидом Яной, которая рассказала нам по дороге из Пафоса в Кирению всю историю Кипра, а затем
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Сколько стоит экскурсия по Пафосу в августе 2024
Сейчас в Пафосе в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 90 до 310. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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