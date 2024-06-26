8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
Кипр - это не только море, но и горы. Погрузитесь в атмосферу деревни Омодос, посетите монастыри и насладитесь видами горы Олимпос
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
€254 за всё до 7 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Пафоса - в горный заповедник Троодос: винодельни, водопады и деревни
Приглашаем на индивидуальную экскурсию в горный заповедник Троодос. Откройте для себя живописные тропы, винодельни и аутентичные деревни Кипра
12 авг в 10:00
19 авг в 10:00
€120 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
Погрузитесь в мифы и историю Кипра, посетите монастыри и горные деревушки, насладитесь местной кухней и винами на индивидуальной экскурсии по Пафосу
Начало: У вашего отеля
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна26 июня 2024👍🏼
- ААртур8 июня 2024Очень интересно и познавательно. Разнообразный маршрут, который дает куда более широкое и глубокое представление о Кипре.
- ИИнна4 апреля 2024Очень интересная экскурсия, Галина очень терпеливый, осведомлённый фактами гид, Интересно рассказывает. Несмотря на то что были с маленьким ребёнком,получили массу удовольствия. Настоятельно рекомендуем пользоваться её услугами.
- JJelizaveta19 марта 2024Экскурсия очень понравилась, гид Галина просто превосходный рассказчик и собеседник, узнали все о Кипре, получили уйму полезных советов и приятных эмоций. Всем очень рекомендуем.
- ГГеоргий21 сентября 2023Замечательные экскурсоводы, увлекательно рассказывают, широчайший кругозор, никогда еще не было так интересно на экскурсии.
- ЕЕлена17 июля 2023Татьяна - прекрасный рассказчик! Нам очень понравилось.
- ППетр13 июля 2023Самы лучший экскурсовод на Кипре). Отличная экскурсия!
- ЕЕкатерина13 октября 2021Все понравилось, Владимир отлично рассказывает про историю и про современную жизнь Кипра. Пожелания по маршруту по возможности выполняются.
- ТТатьяна5 октября 2021В целом экскурсия была познавательная. Владимир хороший рассказчик, опытный водитель и вообще позитивный человек. Немного были разочарованы не столь интересным содержанием достопримечательностей Кипра на данном маршруте. Больше всего понравилось посещение Кикского монастыря, но дорога по горам несколько утомительная.
Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Все»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пафосе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Пафосу в августе 2024
Сейчас в Пафосе в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 360. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Экскурсии на русском языке в Пафосе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 76 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь