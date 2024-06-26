Все – экскурсии в Пафосе

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Пафосе на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
На машине
17 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
Кипр - это не только море, но и горы. Погрузитесь в атмосферу деревни Омодос, посетите монастыри и насладитесь видами горы Олимпос
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
254 за всё до 7 чел.
Из Пафоса - в горный заповедник Троодос
На машине
На микроавтобусе
31 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Пафоса - в горный заповедник Троодос: винодельни, водопады и деревни
Приглашаем на индивидуальную экскурсию в горный заповедник Троодос. Откройте для себя живописные тропы, винодельни и аутентичные деревни Кипра
12 авг в 10:00
19 авг в 10:00
120 за всё до 5 чел.
Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
На машине
28 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
Погрузитесь в мифы и историю Кипра, посетите монастыри и горные деревушки, насладитесь местной кухней и винами на индивидуальной экскурсии по Пафосу
Начало: У вашего отеля
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
360 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Все»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
  2. Из Пафоса - в горный заповедник Троодос
  3. Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
Сколько стоит экскурсия по Пафосу в августе 2024
Сейчас в Пафосе в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 360. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Экскурсии на русском языке в Пафосе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 76 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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