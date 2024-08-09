На Рождество – экскурсии в Протарасе

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Протарасе на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Весь Кипр за 1 день
На машине
24 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Кипр за 1 день: Лефкара, Троодос, Фамагуста и Вароша
Погрузитесь в атмосферу Кипра за один день: деревня Лефкара, монастырь Махерас, горы Троодоса, город-призрак и средневековая Фамагуста
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
345 за всё до 4 чел.
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
На машине
1 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Семейное путешествие по Кипру: верблюды, мечеть Хала Султан Текке и соляные озера. Парк верблюдов, катание на животных и уникальные достопримечательности
Начало: У вашего отеля в городе и его окрестностях
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
185 за всё до 4 чел.
Троодос - душа Кипра
На машине
5 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия из Протараса
Захватывающие пейзажи, колоритная сельская жизнь и древние монастыри - экскурсия в горы Троодос очарует вас
Завтра в 12:00
10 сен в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Сокровища мыса Каво Греко
На машине
12 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища мыса Каво Греко: приключенческий тур на автомобиле
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по самым живописным уголкам юго-восточного Кипра. Пещеры, пляжи и панорамные виды ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
134 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    9 августа 2024
    Сокровища мыса Каво Греко
    Экскурсия прошла отлично. Ирина рассказала историю острова, показала все достопримечательности побережья, ответила на все вопросы, касающиеся истории определённых мест и
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    даже больше. Маршрут был очень живописный. Жаль, что отпуск прошёл быстро, и мы не успели взять ещё экскурсии в другие места. Если будем ещё раз на острове, то обязательно возьмём что-то новое. Очень рекомендую.

  • R
    Roman
    2 августа 2024
    Сокровища мыса Каво Греко
    Отличная экскурсия, много полезной информации, познакомились с местностью, красивые места, история, спасибо Ирине за интересную информативную поездку
  • А
    Александра
    29 мая 2024
    Весь Кипр за 1 день
    Обязательно к посещению! Если вы уже были на Кипре, но ничего не поняли, если с вами дети, если вы интересуетесь историй,
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    культурой, религией, природой и вообще ищущий нового человек-эта экскурсия-открытие для вас! По фактам: Ирина знает абсолютно все о Кипре и не только. Про что бы она не рассказывала, будет неизменно интересно, систематизированно и глубоко. Маршрут построен очень грамотно, и, несмотря на свою внушительную продолжительность, пролетает на одном дыхании. А еще Ирина очень жизнелюбивый, приветливый и компанейский человек, влюбленный в Мир! Подписываюсь под словами предыдущего экскурсанта, «если есть на свете Гид, это Ирина».

  • В
    Вера
    5 мая 2024
    Весь Кипр за 1 день
    Все отлично! Пунктуально, информативно, душевно. Очень рекомендуем.
    Все отлично! Пунктуально, информативно, душевно. Очень рекомендуем
  • Ф
    Фаина
    2 мая 2024
    Сокровища мыса Каво Греко
    Экскурсия была просто замечательная. Экскурсовод Ирина очень знающий и хороший рассказчик. Видно, как она любит страну о которой говорит. Красота мест, где мы побывали была просто сказочная. .
  • П
    Павел
    22 апреля 2024
    Весь Кипр за 1 день
    Я посетил более 50 стран, сколько то там раз заказывал экскурсии, из них сколько то там раз на трипстере …
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    Ребята, это лучшая экскурсия на которой я был. Просто берите и всё… это Мерседес АМГ 63 в тюнинге) я не знаю как сказать, это настоящий ГИД! С всеми знаниями и умениями, мне показали все что я хотел и даже не много больше! Короче я более чем доволен. Отдельное спасибо ребятам из Трипстера, за то что исправили ту неловкую ситуация в Лисабоне и компенсировали её данной экскурсией! Ребята мы в расчете;))) Гид 100 из 100! Все бы такие у вас были, я бы только лайки ставил 😁 за ранее извиняюсь, за свою излишнюю избирательность, ну что тут скажешь … рекомендую!

    Я посетил более 50 стран, сколько то там раз заказывал экскурсии, из них сколько то там
  • Я
    Яна
    13 ноября 2022
    Троодос - душа Кипра
    Эффективно организовано, интересно рассказано. Спасибо и компании, и гиду Андрею. Маршрут фактически составили по пожеланиям на базе основного (за гибкость отдельное
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    спасибо), потом по ходу еще раз адаптировали. Успели охватить все ключевые запланированные пункты: Водопад Хантара; Монастырь Троодитисса; Педулас и церковь Арх. Михаила Киккский монастырь; Kalopanayiotis и церковь Иоанна Лампадиста; Какопетрия с храмом Николая Чудотворца И на отель Беренгария снаружи через забор с колючей проволокой посмотрели:))). В общем все отлично.

  • J
    Jevgenija
    27 октября 2022
    Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
    Огромное спасибо Ирине за экскурсию. Всё было очень хорошо спланировано, максимум интересной информации, много исторических данных. За обед отдельное спасибо!!! Было очень вкусно☺️
  • О
    Ольга
    8 ноября 2021
    Троодос - душа Кипра
    Спасибо за интересную экскурсию, которую для нас провёл гид Андрей! Это было очень насыщенное, но не утомительное путешествие на комфортном автомобиле. Андрей прекрасный рассказчик, знающий историю Кипра, аккуратный водитель. Экскурсию рекомендуем, все понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Протарасу в категории «На Рождество»

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  1. Весь Кипр за 1 день
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  3. Троодос - душа Кипра
  4. Сокровища мыса Каво Греко
Сколько стоит экскурсия по Протарасу в сентябре 2024
Сейчас в Протарасе в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 134 до 345. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
Экскурсии на русском языке в Протарасе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на рождество, 42 ⭐ отзыва, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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