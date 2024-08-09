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Ребята, это лучшая экскурсия на которой я был. Просто берите и всё… это Мерседес АМГ 63 в тюнинге) я не знаю как сказать, это настоящий ГИД! С всеми знаниями и умениями, мне показали все что я хотел и даже не много больше! Короче я более чем доволен. Отдельное спасибо ребятам из Трипстера, за то что исправили ту неловкую ситуация в Лисабоне и компенсировали её данной экскурсией! Ребята мы в расчете;))) Гид 100 из 100! Все бы такие у вас были, я бы только лайки ставил 😁 за ранее извиняюсь, за свою излишнюю избирательность, ну что тут скажешь … рекомендую!