10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Кипр за 1 день: Лефкара, Троодос, Фамагуста и Вароша
Погрузитесь в атмосферу Кипра за один день: деревня Лефкара, монастырь Махерас, горы Троодоса, город-призрак и средневековая Фамагуста
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€345 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Семейное путешествие по Кипру: верблюды, мечеть Хала Султан Текке и соляные озера. Парк верблюдов, катание на животных и уникальные достопримечательности
Начало: У вашего отеля в городе и его окрестностях
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€185 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия из Протараса
Захватывающие пейзажи, колоритная сельская жизнь и древние монастыри - экскурсия в горы Троодос очарует вас
Завтра в 12:00
10 сен в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища мыса Каво Греко: приключенческий тур на автомобиле
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по самым живописным уголкам юго-восточного Кипра. Пещеры, пляжи и панорамные виды ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€134 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь9 августа 2024Экскурсия прошла отлично. Ирина рассказала историю острова, показала все достопримечательности побережья, ответила на все вопросы, касающиеся истории определённых мест и
- RRoman2 августа 2024Отличная экскурсия, много полезной информации, познакомились с местностью, красивые места, история, спасибо Ирине за интересную информативную поездку
- ААлександра29 мая 2024Обязательно к посещению! Если вы уже были на Кипре, но ничего не поняли, если с вами дети, если вы интересуетесь историй,
- ВВера5 мая 2024Все отлично! Пунктуально, информативно, душевно. Очень рекомендуем.
- ФФаина2 мая 2024Экскурсия была просто замечательная. Экскурсовод Ирина очень знающий и хороший рассказчик. Видно, как она любит страну о которой говорит. Красота мест, где мы побывали была просто сказочная. .
- ППавел22 апреля 2024Я посетил более 50 стран, сколько то там раз заказывал экскурсии, из них сколько то там раз на трипстере …
- ЯЯна13 ноября 2022Эффективно организовано, интересно рассказано. Спасибо и компании, и гиду Андрею. Маршрут фактически составили по пожеланиям на базе основного (за гибкость отдельное
- JJevgenija27 октября 2022Огромное спасибо Ирине за экскурсию. Всё было очень хорошо спланировано, максимум интересной информации, много исторических данных. За обед отдельное спасибо!!! Было очень вкусно☺️
- ООльга8 ноября 2021Спасибо за интересную экскурсию, которую для нас провёл гид Андрей! Это было очень насыщенное, но не утомительное путешествие на комфортном автомобиле. Андрей прекрасный рассказчик, знающий историю Кипра, аккуратный водитель. Экскурсию рекомендуем, все понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Протарасу в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Протарасе
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Протарасу в сентябре 2024
Сейчас в Протарасе в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 134 до 345. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
Экскурсии на русском языке в Протарасе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на рождество, 42 ⭐ отзыва, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь