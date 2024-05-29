1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Весь Кипр за 1 день: Лефкара, Троодос, Фамагуста и Вароша
Погрузитесь в атмосферу Кипра за один день: деревня Лефкара, монастырь Махерас, горы Троодоса, город-призрак и средневековая Фамагуста
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€335 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия из Протараса
Захватывающие пейзажи, колоритная сельская жизнь и древние монастыри - экскурсия в горы Троодос очарует вас
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Протараса)
Открыть историю Кипра и его жителей на авто-экскурсии по двум эпохальным городам острова
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€196 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Протарасу: Никосия, Лефкара и многое другое
Маршрут включает посещение Никосии, Лефкары, этнографического музея и других достопримечательностей. Погрузитесь в историю и культуру Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чудеса Святого Исцеления: Индивидуальная экскурсия по святым местам Протараса
Погрузитесь в атмосферу древних храмов и монастырей Кипра. Узнайте о чудесах исцеления и истории христианства на острове
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€115 за человека
Индивидуальная
8 часов
Кирения - «Горький лимон»: индивидуальная экскурсия по средневековым замкам и аббатствам
Уникальная экскурсия по Кирении, где можно посетить древние замки и аббатства, узнать историю Никосии и насладиться местной кухней
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€115 за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия-приключение «В мире животных» в Протарасе
Приехали на Кипр с детьми? Хотите сделать отдых познавательным и ярким? Специально для маленьких путешественников мы приготовили особенную программу
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€90 за человека
Индивидуальная
8 часов
Пафос - от мифов до древней столицы
Погрузитесь в древнюю историю Пафоса: раскопки, мозаики, амфитеатр и легенды о богине Афродите
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Троодос - душа Кипра: экскурсия из Протараса
Погрузитесь в атмосферу гор Троодос с нашей экскурсией. Величественные монастыри, уютные деревни и потрясающие виды ждут вас
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гурмэ-вояж по Кипру: индивидуальная экскурсия в Протарасе
Погрузитесь в мир кулинарных изысков Кипра, посетив уютные деревушки, дегустируя мясные деликатесы, вина и уникальный шоколад
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€115 за человека
Индивидуальная
8 часов
Нектар Диониса: винодельни Кипра и горы Троодоса
Погрузитесь в мир кипрского виноделия, посетив винодельческие деревни и наслаждаясь великолепными пейзажами острова. Уникальная экскурсия Нектар Диониса
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€125 за человека
Индивидуальная
8 часов
Вкусная обзорная экскурсия по Протарасу
Погрузитесь в атмосферу Кипра: монастыри, винодельни, сладости и обед в рыбацкой деревне. Насладитесь уникальной культурой и природой острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€115 за человека
Индивидуальная
8 часов
Наследие древней Византии: индивидуальная экскурсия по Протарасу
Погрузитесь в историю Кипра, посетив уникальные византийские храмы. Откройте для себя культурное наследие острова с профессиональным гидом
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€115 за человека
Индивидуальная
8 часов
На квадроциклах по Троодосу: индивидуальная экскурсия в Протарасе
Погрузитесь в атмосферу горного Кипра на квадроциклах, исследуя деревни, монастыри и наслаждаясь экстремальным сафари. Вас ждут незабываемые приключения
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€165 за человека
Индивидуальная
6 часов
Магические фонтаны в Протарасе (с мая по октябрь)
Увлекательная экскурсия для всей семьи. Посетите лабиринт Минотавра, мост влюблённых и насладитесь феерическим шоу танцующих фонтанов в Протарасе
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€100 за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по вашему маршруту в Протарасе
Уважаемые гости острова! Спланируйте уникальное путешествие по Протарасу с индивидуальным маршрутом, который будет учитывать все ваши пожелания и интересы
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€100 за человека
Индивидуальная
6 часов
Лучшие пляжи Кипра: экскурсия по Протарасу
Пляжи Кипра славятся своим разнообразием и чистотой. На экскурсии вы увидите как городские, так и дикие пляжи, насладитесь купанием и вкусным обедом
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€90 за человека
Индивидуальная
8 часов
Троодос - по стопам Святых Апостолов: индивидуальная экскурсия в Протарасе
Погрузитесь в атмосферу древних монастырей и живописных деревушек Троодоса. Откройте для себя уникальные реликвии и насладитесь традиционной кипрской кухней
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€115 за человека
Индивидуальная
6 часов
Приключения спартанцев: экскурсия в Протарасе
Насладитесь уникальной экскурсией в Протарасе, включающей посещение шоколадной мастерской, верёвочного парка и обед в ресторане The Mill
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€100 за человека
Индивидуальная
7 часов
Разделённая столица и её окрестности: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Никосии и её окрестностям. Посетите церковь, зоопарк и старый город с уникальной культурой
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€100 за человека
Индивидуальная
6 часов
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Организуем профессиональную рыбалку на одном из горных водохранилищ Кипра. Вам не нужно искать снасти и места - всё уже подготовлено
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€200 за человека
Индивидуальная
8 часов
Покоряя море и горы: индивидуальная экскурсия в Протарасе
Начните день с прогулки на SUP, затем насладитесь обедом в таверне и посетите аутентичные деревни Лефкара и Като Дрис
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€135 за человека
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия «Пять Святынь» в Протарасе
Погрузитесь в историю и религию Кипра с экскурсией Пять Святынь. Посетите храмы и монастыри, узнайте легенды и прикоснитесь к мощам святых
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Волшебные горные деревушки Протараса: Лофу, Ланья, Какопетрия, Калопанайотис
Погрузитесь в атмосферу старинных кипрских деревень, расположенных в горах Троодоса. Узнайте об их истории, традициях и наслаждайтесь местной кухней
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Заповедный Мыс Греко: индивидуальная экскурсия по Протарасу
Посетите живописные места Протараса: деревню Лефкара, монастырь Айя-Напы и Мыс Греко с морскими пещерами. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от €325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Винно-гастрономический тур по традиционным деревушкам Кипра
Погрузитесь в атмосферу традиционного Кипра: дегустация вин, местные деликатесы и рукоделие. Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по деревушкам
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €335 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия «Южный Троодос» в Протарасе: Природа и история
Оцените красоту Южного Троодоса, посетив монастырь Киккос, деревушку Омодос и горные деревни. Насладитесь природой и историей Кипра
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Национальный парк Акамас: индивидуальная экскурсия в Протарасе
Отправьтесь в увлекательное путешествие по национальному парку Акамас с индивидуальным гидом. Уникальная природа и исторические места ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от €325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Православное наследие Кипра: индивидуальная экскурсия по святыням Протараса
Откройте для себя уникальные христианские святыни Кипра. Путешествие в прошлое, где вас ждут древние храмы и монастыри
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Колорит Кипра: индивидуальная экскурсия по Протарасу
Погрузитесь в аутентичную атмосферу Кипра, посетив горные деревушки, древний монастырь и винодельню с дегустацией местных вин
Начало: Ваш отель или апартаменты
Расписание: по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Познакомьтесь с нетуристическим Кипром: уникальная индивидуальная экскурсия
Многие туристы просят показать им те места, куда не возят туристов. Мы познакомим вас с настоящим Кипром: деревни, традиционные кафешки, местные фермы и таверны
Начало: У вашего отеля
Расписание: Любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Природные красоты Кипра: индивидуальная экскурсия в Протарасе
Погрузитесь в атмосферу Кипра, исследуя его природные красоты. Увидите горы, пляжи и пещеры, узнайте о жизни местных жителей и насладитесь традиционной кухней
Начало: У вашего отеля
Расписание: по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Кипр - остров любви
Эта экскурсия для тех, кто влюблён или хочет обрести любовь. Узнайте о свадебных традициях киприотов, семейном укладе и воспитании детей
Начало: У вашего отеля
Расписание: Любой день, кроме понедельника
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра29 мая 2024Обязательно к посещению! Если вы уже были на Кипре, но ничего не поняли, если с вами дети, если вы интересуетесь историй,
- ООльга9 мая 2024Прекрасно организованная экскурсия по Северному Кипру! Ирина -интересно и доступно все рассказывает, с множеством исторических фактов, легенд, сюжетов из современной
- ВВера5 мая 2024Все отлично! Пунктуально, информативно, душевно. Очень рекомендуем.
- ППавел22 апреля 2024Я посетил более 50 стран, сколько то там раз заказывал экскурсии, из них сколько то там раз на трипстере …
- ННиколай18 октября 2023Очень интересно, содержательно и динамично. Ольга компетентный и хорошо знающий регион гид.
- ЭЭдик10 сентября 2023Были на экскурсии с Ириной. Получили массу удовольствия. Узнали много нового. В том числе и о современной жизни Кипра и его истории. Рекомендуем от всей души.
- ЯЯна13 ноября 2022Эффективно организовано, интересно рассказано. Спасибо и компании, и гиду Андрею. Маршрут фактически составили по пожеланиям на базе основного (за гибкость отдельное
- ООльга8 ноября 2021Спасибо за интересную экскурсию, которую для нас провёл гид Андрей! Это было очень насыщенное, но не утомительное путешествие на комфортном автомобиле. Андрей прекрасный рассказчик, знающий историю Кипра, аккуратный водитель. Экскурсию рекомендуем, все понравилось!
- ООксана30 июня 2021Очень насыщеная поездка по уникальным святыням Кипра, познавательная и не сложная, но и не развлекательная. Гид сопровождает везде, грамотно и ясно
Ответы на вопросы от путешественников по Протарасу в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Протарасу в июне 2024
Сейчас в Протарасе в категории "На весь день" можно забронировать 33 экскурсии от 90 до 335. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
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