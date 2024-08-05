8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Протарасу: Никосия, Лефкара и многое другое
Маршрут включает посещение Никосии, Лефкары, этнографического музея и других достопримечательностей. Погрузитесь в историю и культуру Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия: Ларнака в величии веков - история и культура
Погрузитесь в вековую историю Ларнаки, посетив мечеть Текке Хала Султан, церковь Святого Лазаря и другие достопримечательности. Короткое путешествие на полдня
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00 или 14:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€90 за человека
6 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия-приключение «В мире животных» в Протарасе
Приехали на Кипр с детьми? Хотите сделать отдых познавательным и ярким? Специально для маленьких путешественников мы приготовили особенную программу
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€90 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пафос - от мифов до древней столицы
Погрузитесь в древнюю историю Пафоса: раскопки, мозаики, амфитеатр и легенды о богине Афродите
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€270 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
Гурмэ-вояж по Кипру: индивидуальная экскурсия в Протарасе
Погрузитесь в мир кулинарных изысков Кипра, посетив уютные деревушки, дегустируя мясные деликатесы, вина и уникальный шоколад
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€115 за человека
8 часов
Индивидуальная
Нектар Диониса: винодельни Кипра и горы Троодоса
Погрузитесь в мир кипрского виноделия, посетив винодельческие деревни и наслаждаясь великолепными пейзажами острова. Уникальная экскурсия Нектар Диониса
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€125 за человека
8 часов
Индивидуальная
Вкусная обзорная экскурсия по Протарасу
Погрузитесь в атмосферу Кипра: монастыри, винодельни, сладости и обед в рыбацкой деревне. Насладитесь уникальной культурой и природой острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€115 за человека
6 часов
Индивидуальная
Магические фонтаны в Протарасе (с мая по октябрь)
Увлекательная экскурсия для всей семьи. Посетите лабиринт Минотавра, мост влюблённых и насладитесь феерическим шоу танцующих фонтанов в Протарасе
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€100 за человека
8 часов
Индивидуальная
Троодос - по стопам Святых Апостолов: индивидуальная экскурсия в Протарасе
Погрузитесь в атмосферу древних монастырей и живописных деревушек Троодоса. Откройте для себя уникальные реликвии и насладитесь традиционной кипрской кухней
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€115 за человека
5 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия в предгорья Троодоса: культура и традиции
Познакомьтесь с самобытной культурой Кипра, посетив монастырь, винодельню, этнографический музей и деревню мастеров Лефкара
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€80 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 14 чел.
Волшебные горные деревушки Протараса: Лофу, Ланья, Какопетрия, Калопанайотис
Погрузитесь в атмосферу старинных кипрских деревень, расположенных в горах Троодоса. Узнайте об их истории, традициях и наслаждайтесь местной кухней
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от €325 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 11 чел.
Заповедный Мыс Греко: индивидуальная экскурсия по Протарасу
Посетите живописные места Протараса: деревню Лефкара, монастырь Айя-Напы и Мыс Греко с морскими пещерами. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от €325 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 11 чел.
Винно-гастрономический тур по традиционным деревушкам Кипра
Погрузитесь в атмосферу традиционного Кипра: дегустация вин, местные деликатесы и рукоделие. Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по деревушкам
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от €335 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 11 чел.
Православное наследие Кипра: индивидуальная экскурсия по святыням Протараса
Откройте для себя уникальные христианские святыни Кипра. Путешествие в прошлое, где вас ждут древние храмы и монастыри
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от €325 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Протарасу в категории «Популярные экскурсии»
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