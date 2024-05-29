Все – экскурсии в Протарасе

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Протарасе на русском языке, цены от €199. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Весь Кипр за 1 день
На машине
24 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Кипр за 1 день: Лефкара, Троодос, Фамагуста и Вароша
Погрузитесь в атмосферу Кипра за один день: деревня Лефкара, монастырь Махерас, горы Троодоса, город-призрак и средневековая Фамагуста
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
335 за всё до 4 чел.
Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Протараса)
На машине
11 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Протараса)
Открыть историю Кипра и его жителей на авто-экскурсии по двум эпохальным городам острова
Завтра в 09:30
7 авг в 08:30
200 за всё до 4 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Протараса)
На машине
4 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Протараса)
Отправляйтесь на мыс Греко из Протараса! Вас ждут природные арки, морские пещеры, церковь Анаргири и секретные тропы. Узнайте больше о жизни на Кипре
Начало: У места вашего проживания
9 авг в 08:30
11 авг в 08:30
199 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    29 мая 2024
    Весь Кипр за 1 день
    Обязательно к посещению! Если вы уже были на Кипре, но ничего не поняли, если с вами дети, если вы интересуетесь историй,
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    культурой, религией, природой и вообще ищущий нового человек-эта экскурсия-открытие для вас! По фактам: Ирина знает абсолютно все о Кипре и не только. Про что бы она не рассказывала, будет неизменно интересно, систематизированно и глубоко. Маршрут построен очень грамотно, и, несмотря на свою внушительную продолжительность, пролетает на одном дыхании. А еще Ирина очень жизнелюбивый, приветливый и компанейский человек, влюбленный в Мир! Подписываюсь под словами предыдущего экскурсанта, «если есть на свете Гид, это Ирина».

  • О
    Ольга
    9 мая 2024
    Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Протараса)
    Прекрасно организованная экскурсия по Северному Кипру! Ирина -интересно и доступно все рассказывает, с множеством исторических фактов, легенд, сюжетов из современной
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    жизни киприотов. Мы уже более 20-лет приезжаем на остров, но многое узнали впервые. Большое спасибо за незабываемый день! Рекомендую эту экскурсию, вы словно посетите машину времени: от античного Саламиса, через средневековую Фамагусту к современному городу-призраку Вароша.

  • В
    Вера
    5 мая 2024
    Весь Кипр за 1 день
    Все отлично! Пунктуально, информативно, душевно. Очень рекомендуем.
    Все отлично! Пунктуально, информативно, душевно. Очень рекомендуем
  • П
    Павел
    22 апреля 2024
    Весь Кипр за 1 день
    Я посетил более 50 стран, сколько то там раз заказывал экскурсии, из них сколько то там раз на трипстере …
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    Ребята, это лучшая экскурсия на которой я был. Просто берите и всё… это Мерседес АМГ 63 в тюнинге) я не знаю как сказать, это настоящий ГИД! С всеми знаниями и умениями, мне показали все что я хотел и даже не много больше! Короче я более чем доволен. Отдельное спасибо ребятам из Трипстера, за то что исправили ту неловкую ситуация в Лисабоне и компенсировали её данной экскурсией! Ребята мы в расчете;))) Гид 100 из 100! Все бы такие у вас были, я бы только лайки ставил 😁 за ранее извиняюсь, за свою излишнюю избирательность, ну что тут скажешь … рекомендую!

    Я посетил более 50 стран, сколько то там раз заказывал экскурсии, из них сколько то там
  • Н
    Николай
    18 октября 2023
    Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Протараса)
    Очень интересно, содержательно и динамично. Ольга компетентный и хорошо знающий регион гид.
  • Э
    Эдик
    10 сентября 2023
    Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Протараса)
    Были на экскурсии с Ириной. Получили массу удовольствия. Узнали много нового. В том числе и о современной жизни Кипра и его истории. Рекомендуем от всей души.
  • G
    GENYA
    7 сентября 2023
    Сокровище Кипра - мыс Греко (из Протараса)
    Мы хотим поблагодарить Серго за такую интересную и увлекательную экскурсию, по таким красивым местам. До сих пор вспоминаем эту экскурсию. Время пробежало
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    незаметно, успели много посмотреть, попали в парк скульптур в Айа-Напе, что даже не было запланировано. Сергo проводил экскурсию в нашем темпе, все рассказал, все показал, увидели исключительные места на Кипре. Море просто изумительное, увидели его во всей красе. Если ещё раз будем на Кипре, снова закажем экскурсию с Серго. Серго много нас фотографировал. Фотографии получились обалденные Память на всю жизнь. За это особенное спасибо. Удачи вам, Серго, в вашей замечательной и благородный профессии. Женя и Дима. Отдыхали в Протарасе.

  • С
    Сергей
    18 июля 2023
    Сокровище Кипра - мыс Греко (из Протараса)
    Всё прошло отлично! Все очень остались довольны! На гид Sergo приятный в общении человек, понравился его подход к деталям!!!
    Всё прошло отлично! Все очень остались довольны! На гид Sergo приятный в общении человек, понравился его подход к деталям!!!Всё прошло отлично! Все очень остались довольны! На гид Sergo приятный в общении человек, понравился его подход к деталям!!!
  • Т
    Татьяна
    12 июня 2023
    Сокровище Кипра - мыс Греко (из Протараса)
    Наша семья собралась на экскурсию спонтанно, просто хотели приятно провести время. но получили незабываемые впечатления. Такие восхитительные, чудесные виды мы
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    на Кипре еще не видели. Спасибо нашему гиду Серго - он сам влюблен в эти места и хочет, чтобы их увидели, полюбили и гости. Максимум внимания с его стороны: вода и фрукты ребенку, на крутой тропинке - поданная рука бабушке,,,, Спасибо. Довольны очень и рекомендуем гида и его экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Протарасу в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Протарасу в августе 2024
Сейчас в Протарасе в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 199 до 335. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
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