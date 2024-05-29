10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Кипр за 1 день: Лефкара, Троодос, Фамагуста и Вароша
Погрузитесь в атмосферу Кипра за один день: деревня Лефкара, монастырь Махерас, горы Троодоса, город-призрак и средневековая Фамагуста
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€335 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Протараса)
Открыть историю Кипра и его жителей на авто-экскурсии по двум эпохальным городам острова
Завтра в 09:30
7 авг в 08:30
€200 за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Протараса)
Отправляйтесь на мыс Греко из Протараса! Вас ждут природные арки, морские пещеры, церковь Анаргири и секретные тропы. Узнайте больше о жизни на Кипре
Начало: У места вашего проживания
9 авг в 08:30
11 авг в 08:30
€199 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра29 мая 2024Обязательно к посещению! Если вы уже были на Кипре, но ничего не поняли, если с вами дети, если вы интересуетесь историй,
- ООльга9 мая 2024Прекрасно организованная экскурсия по Северному Кипру! Ирина -интересно и доступно все рассказывает, с множеством исторических фактов, легенд, сюжетов из современной
- ВВера5 мая 2024Все отлично! Пунктуально, информативно, душевно. Очень рекомендуем.
- ППавел22 апреля 2024Я посетил более 50 стран, сколько то там раз заказывал экскурсии, из них сколько то там раз на трипстере …
- ННиколай18 октября 2023Очень интересно, содержательно и динамично. Ольга компетентный и хорошо знающий регион гид.
- ЭЭдик10 сентября 2023Были на экскурсии с Ириной. Получили массу удовольствия. Узнали много нового. В том числе и о современной жизни Кипра и его истории. Рекомендуем от всей души.
- GGENYA7 сентября 2023Мы хотим поблагодарить Серго за такую интересную и увлекательную экскурсию, по таким красивым местам. До сих пор вспоминаем эту экскурсию. Время пробежало
- ССергей18 июля 2023Всё прошло отлично! Все очень остались довольны! На гид Sergo приятный в общении человек, понравился его подход к деталям!!!
- ТТатьяна12 июня 2023Наша семья собралась на экскурсию спонтанно, просто хотели приятно провести время. но получили незабываемые впечатления. Такие восхитительные, чудесные виды мы
Ответы на вопросы от путешественников по Протарасу в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Протарасу в августе 2024
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