Evgeny проводит ещё 5 экскурсий

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Однодневное путешествие в самую красивую часть Кипра

Evgeny
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Evgeny – представитель гидов
Вам предстоит увидеть самые живописные места горного Кипра.

Вы поднимитесь на вершину Олимпус, погрузитесь в экзотику горных деревень, прогуляетесь по знаменитому триалу «Артемида».

А также искупаетесь в дивном водопаде, надышитесь воздухом реликтовых хвойных лесов, побываете на минеральных и серных целебных источники.

Узнаете историю региона и насладитесь чудесными панорамными видами.
279 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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День счастья в горах Троодос
День счастья в горах Троодос

Что вас ожидает

Природная красота Троодоса
Вы побываете, а в летнюю пору и искупаетесь, на водопаде Милломерис, самом высоком и одном из самых красивых горных водопадов Кипра. Пройдете по маршруту «Artemis» – семикилометровой оборудованной тропой вокруг вершины Олимпус. Поднимитесь на вершину Олимпус – это самая высокая точка Кипра, с которой открывается потрясающий вид на горы и долину Месаория. В ясную погоду можно увидеть одновременно южное и северное побережье острова!

Геологический парк и Офиолиты
Горы Троодос – самый крупный комплекс выхода офиолитов в мире! Офиолиты – древняя океаническая кора, поднявшаяся на континент. Состоит из чередования базальтов и магматических горных пород (дуниты, перидотиты, тоналиты и пр.) – разноцветные камни))

Аутентичные кипрские деревни и семейные винодельни
Живописная старинная деревушка в предгорье Троодоса, Дорос находится в самом сердце винодельческого региона Кипра. Деревня знаменита своими виноградниками и винодельнями – ведь традиции виноделия на Кипре уже более 5 тысяч лет! Винодельня Karseras не туристическая. Она известна местным ценителям командарийского вина как хранитель культуры виноделия, создающий местные шедевры: Commandaria Regina выдержки 10, 25 и 50 лет! Вы также побываете в деревне Калопанайотис, самой красивой традиционной горной деревне острова.

Монастырь святого Иоанна Лампадиста
Вы увидите главную достопримечательность деревни Калопанайотис. Монастырь внесён ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия. Мы изучим уникальные древние фрески, покрывающие внутренние стены храмов. А при монастыре можно будет посетить византийский музей икон.

Сероводородные источники
Источники известны ещё с дохристианской эпохи. Считается, что здесь находился храм бога медицины Асклепия, и знатные граждане города-государства Соли приезжали на целебные источники для отдыха и лечения.

Венецианские мосты
Я познакомлю вас с наследием Венецианского владычества, именно по таким мостам транспортировали медь и древесину из центра острова в порт Пафоса и Лимассола. А неподалёку от моста Калопанайотисса находится свящённое место, где апостолы Варнава и Павел крестили св. Ираклидия, одного из первых епископов Кипра.

Кому подходит экскурсия

  • Любителям природы и экотуризма
  • Позитивным путешественникам
  • Ценителям прекрасного
  • Фотографам-любителям и профессионалам
  • Детям старше 7 лет
  • Любителям активного отдыха
  • Маршрут к вершине сверхлёгкий и подходит для детей, спортивная подготовка не требуется.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится из Ларнаки, Айа Напы, Протараса, Лимассола.
  • Место начала/окончания экскурсии: ваш отель или апартаменты.
  • Стоимость среднего чека на обед: от 12 евро (обед не включен в цену экскурсии).
  • Форма одежды: удобная сезонная одежда и обувь, при посещении храмов необходимо прикрывать плечи и колени.
День счастья в горах Троодос
День счастья в горах Троодос
День счастья в горах Троодос
День счастья в горах Троодос
День счастья в горах Троодос
День счастья в горах Троодос
День счастья в горах Троодос
День счастья в горах Троодос
День счастья в горах Троодос
День счастья в горах Троодос
День счастья в горах Троодос
День счастья в горах Троодос

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Evgeny
Evgeny
Экскурсии нашей команды предназначены для активных и любознательных путешественников. Если вы уже почерпнули информацию о Кипре из путеводителей, прошли по стандартным маршрутам и готовы к настоящему путешествию по Кипру, мы поможем вам погрузиться культуру и историю острова, увидеть его самые красивые стороны! Приглашаем вас в путешествие!
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Evgeny проводит ещё 5 экскурсий

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