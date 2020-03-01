Evgeny проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Колониальный колорит юга

Вы увидите самые значительные памятники столицы — Византийский музей и Дворец архиепископа, в старом здании которого он расположен. Я расскажу о самом архиепископе Макариусе, построившем дворец-резиденцию, — первом президенте свободного Кипра. Маршрут нашей прогулки пройдёт по старым кварталам Лайки Гитоньи внутри венецианских стен, мимо кафешек, таверн и лавочек, мимо средневековых укреплений, которые стояли на страже города. Я проведу вас к византийским храмам и их чудотворным иконам и реликвиям. И, следуя по пешеходной улочке под названием Ледра, мы возьмём курс на север!

Яркие краски Северной Никосии

Ступив на другую часть города, вы окунётесь в атмосферу восточных базаров, где в воздухе витают ароматы благовоний и специй. Я покажу вам древний караван-сарай Бюйюк Хан и расскажу про его назначение в прошлом, отведу к удивительной мечети Селемийе, в архитектурном убранстве которой господствует эклектика: вы увидите, как в своё время преобразился бывший готический кафедральный собор святой Софии. А напоследок посетите шоу дервишей — танцующих монахов древнего ордена Османской империи, чья пластика и особые одеяния заворожат вас.