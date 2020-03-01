Evgeny проводит ещё 5 экскурсий

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Познакомиться с противоречивым городом и увидеть в нём яркую гармонию западного и восточного

Evgeny
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Evgeny – представитель гидов
Моя прогулка поможет вам увидеть весь Кипр при помощи магии противоположностей.

Никосия делится на северную и южную часть: исламскую и православную, ориентальную и западную.

Но, несмотря на все различия, это единый город, две части которого связаны тысячелетней историей, удивительной культурой.

И вы убедитесь в этом, гуляя по старым кварталам мимо византийских храмов и мечетей, любуясь древней архитектурой и заглянув на шоу дервишей.
249 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Двуликая Никосия
Двуликая Никосия

Что вас ожидает

Колониальный колорит юга
Вы увидите самые значительные памятники столицы — Византийский музей и Дворец архиепископа, в старом здании которого он расположен. Я расскажу о самом архиепископе Макариусе, построившем дворец-резиденцию, — первом президенте свободного Кипра. Маршрут нашей прогулки пройдёт по старым кварталам Лайки Гитоньи внутри венецианских стен, мимо кафешек, таверн и лавочек, мимо средневековых укреплений, которые стояли на страже города. Я проведу вас к византийским храмам и их чудотворным иконам и реликвиям. И, следуя по пешеходной улочке под названием Ледра, мы возьмём курс на север!

Яркие краски Северной Никосии
Ступив на другую часть города, вы окунётесь в атмосферу восточных базаров, где в воздухе витают ароматы благовоний и специй. Я покажу вам древний караван-сарай Бюйюк Хан и расскажу про его назначение в прошлом, отведу к удивительной мечети Селемийе, в архитектурном убранстве которой господствует эклектика: вы увидите, как в своё время преобразился бывший готический кафедральный собор святой Софии. А напоследок посетите шоу дервишей — танцующих монахов древнего ордена Османской империи, чья пластика и особые одеяния заворожат вас.

Организационные детали

Трансфер включён в стоимость экскурсии.

Двуликая Никосия
Двуликая Никосия
Двуликая Никосия
Двуликая Никосия
Двуликая Никосия
Двуликая Никосия
Двуликая Никосия
Двуликая Никосия
Двуликая Никосия
Двуликая Никосия
Двуликая Никосия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Evgeny
Evgeny
Экскурсии нашей команды предназначены для активных и любознательных путешественников. Если вы уже почерпнули информацию о Кипре из путеводителей, прошли по стандартным маршрутам и готовы к настоящему путешествию по Кипру, мы поможем вам погрузиться культуру и историю острова, увидеть его самые красивые стороны! Приглашаем вас в путешествие!
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Evgeny проводит ещё 5 экскурсий

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