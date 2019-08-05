2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Самые интересные достопримечательности острова

Evgeny
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Evgeny – представитель гидов
За один день увидеть все известные и красивые места Кипра невозможно, но для того, чтобы получить объемное представление об острове, стоит отправиться в самые примечательные уголки страны.

Вы побываете в горных деревушках, посетите семейную винодельню, пообедаете в настоящей деревенской таверне, осмотрите храмы и очаруетесь фантастическими панорамными видами.
249 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
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У этой экскурсии2 отзыва
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Первое знакомство с Кипром
Первое знакомство с Кипром

Что вас ожидает

Соленые озера Ларнаки
Зимой сюда слетаются тысячи перелётных птиц, самые удивительные из них — розовые фламинго. Летом озёра высыхают и покрываются толстой коркой соли. На экскурсии вы узнаете, когда и как начали использовать эту соль. А на берегу озера увидите мечеть Хала Султан Текке, глубоко почитаемая в мусульманском мире.

Семейная винодельня
Виноделие — одно из традиционных семейных производств на Кипре. По свидетельствам археологических раскопок, вино на Кипре изготавливают уже 5 тысячелетий! Потомственные виноделы расскажут вам о производстве вина и угостят лучшими сортами своего вина.

Восточный Троодос
Горная часть Кипра совсем не похожа на его побережье. Это край реликтовых гигантских сосен, кедровых рощ, горных рек и водопадов. Будем останавливаясь на панорамных смотровых площадках в горах, чтобы полностью раствориться в нетронутых горных лесах и надышаться чистым воздухом, пропитанным ароматом сосен и горных цветов. В предгорье Троодоса вы посетите деревню Лефкара — жемчужину старинной архитектуры, с каменными домами, узкими улочками, увитыми цветами, мастерицами-вышивальщицами за работой и запахом свежесваренного кофе — вот она настоящая, нетуристическая Лефкара. Заедем с вами и в горные старинные деревни Троодоса — они ценны тем, что полностью сохранили вид и атмосферу XVIII века.

Настоящая деревенская таверна
Погружаясь в культуру острова, невозможно обойти вниманием национальную кухню и традиционные семейные таверны. Здесь, вдали от шумных туристических ресторанов, посетителей встречают как дорогих гостей, и делают всё, чтобы сюда возвращались снова и снова. В одной из таверн вам предложат вкусные блюда деревенской мясной кухни.

Храмы и монастыри Кипра

  • Вы посетите церковь Святого Лазаря Четверодневного, узнаете о жизни этого святого на Кипре и истории строительства храма. Из здания цервки можно будет спуститься вниз, к гробнице и саркофагу святого Лазаря.
  • Побываете в церкви Богоматери Животворящего источника, куда нечасто заглядывают туристы. А зря. Если пройти вглубь территории бывшего монастыря, вы обнаружите чудотворный источник, о котором ходят легенды.
  • Осмотрите монастырь Ставровуни — один из самых древних и почитаемых монастырей на Кипре. Расположен он на самой высокой точке южного побережья. Считается, что монастырь основан в 327 году Святой Еленой, матерью римского императора Константина Аврелия Валерия Флавия.
  • Познакомитесь с историей церкви Святого Креста — одного из трех храмов на острове, хранящих легендарную реликвию — частицу Животворящего Креста.
  • А также увидите царский ставропигиальный монастырь Махерас, один из самых почитаемых монастырей на Кипре. Основан монастырь в конце XII века, на месте чудесного обретения иконы Богоматери Махерас, которая, следуя нескольким гипотезам, принадлежит авторству Евангелиста Луки.

Кому подходит экскурсия

Эта экскурсия подходит для тех, кто за 1 день хочет увидеть настоящий Кипр с его разнообразными ландшафтами, местной культурой и обычаями, а также посетить интереснейшие достопримечательности. Большое преимущество этой экскурсии – короткие переезды на автомобиле и большое число остановок в интересных местах.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится из Ларнаки, Айя Напы, Протараса, Лимассола.
  • Место начала/окончания экскурсии: ваш отель или апартаменты.
  • Стоимость среднего чека на обед: 8-10 евро (обед не включен в цену экскурсии).
  • Форма одежды: удобная сезонная одежда и обувь, при посещении храмов необходимо прикрывать плечи и колени.
Первое знакомство с Кипром
Первое знакомство с Кипром
Первое знакомство с Кипром
Первое знакомство с Кипром
Первое знакомство с Кипром
Первое знакомство с Кипром
Первое знакомство с Кипром
Первое знакомство с Кипром
Первое знакомство с Кипром
Первое знакомство с Кипром
Первое знакомство с Кипром
Первое знакомство с Кипром

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Evgeny
Evgeny
Экскурсии нашей команды предназначены для активных и любознательных путешественников. Если вы уже почерпнули информацию о Кипре из путеводителей, прошли по стандартным маршрутам и готовы к настоящему путешествию по Кипру, мы поможем вам погрузиться культуру и историю острова, увидеть его самые красивые стороны! Приглашаем вас в путешествие!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 августа 2019
Всё было замечательно! Спасибо большое за путешествие!
16 июля 2019
Евгений- отличный рассказчик, очень насыщенная экскурсия и в то же время не напряжённая,на любой вкус: и культура, и религия, и история, и дегустация, и шопинг - все охвачено

Evgeny проводит ещё 5 экскурсий

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