2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Соленые озера Ларнаки

Зимой сюда слетаются тысячи перелётных птиц, самые удивительные из них — розовые фламинго. Летом озёра высыхают и покрываются толстой коркой соли. На экскурсии вы узнаете, когда и как начали использовать эту соль. А на берегу озера увидите мечеть Хала Султан Текке, глубоко почитаемая в мусульманском мире.

Семейная винодельня

Виноделие — одно из традиционных семейных производств на Кипре. По свидетельствам археологических раскопок, вино на Кипре изготавливают уже 5 тысячелетий! Потомственные виноделы расскажут вам о производстве вина и угостят лучшими сортами своего вина.

Восточный Троодос

Горная часть Кипра совсем не похожа на его побережье. Это край реликтовых гигантских сосен, кедровых рощ, горных рек и водопадов. Будем останавливаясь на панорамных смотровых площадках в горах, чтобы полностью раствориться в нетронутых горных лесах и надышаться чистым воздухом, пропитанным ароматом сосен и горных цветов. В предгорье Троодоса вы посетите деревню Лефкара — жемчужину старинной архитектуры, с каменными домами, узкими улочками, увитыми цветами, мастерицами-вышивальщицами за работой и запахом свежесваренного кофе — вот она настоящая, нетуристическая Лефкара. Заедем с вами и в горные старинные деревни Троодоса — они ценны тем, что полностью сохранили вид и атмосферу XVIII века.

Настоящая деревенская таверна

Погружаясь в культуру острова, невозможно обойти вниманием национальную кухню и традиционные семейные таверны. Здесь, вдали от шумных туристических ресторанов, посетителей встречают как дорогих гостей, и делают всё, чтобы сюда возвращались снова и снова. В одной из таверн вам предложат вкусные блюда деревенской мясной кухни.

Храмы и монастыри Кипра

Вы посетите церковь Святого Лазаря Четверодневного , узнаете о жизни этого святого на Кипре и истории строительства храма. Из здания цервки можно будет спуститься вниз, к гробнице и саркофагу святого Лазаря.

, узнаете о жизни этого святого на Кипре и истории строительства храма. Из здания цервки можно будет спуститься вниз, к гробнице и саркофагу святого Лазаря. Побываете в церкви Богоматери Животворящего источника , куда нечасто заглядывают туристы. А зря. Если пройти вглубь территории бывшего монастыря, вы обнаружите чудотворный источник, о котором ходят легенды.

, куда нечасто заглядывают туристы. А зря. Если пройти вглубь территории бывшего монастыря, вы обнаружите чудотворный источник, о котором ходят легенды. Осмотрите монастырь Ставровуни — один из самых древних и почитаемых монастырей на Кипре. Расположен он на самой высокой точке южного побережья. Считается, что монастырь основан в 327 году Святой Еленой, матерью римского императора Константина Аврелия Валерия Флавия.

— один из самых древних и почитаемых монастырей на Кипре. Расположен он на самой высокой точке южного побережья. Считается, что монастырь основан в 327 году Святой Еленой, матерью римского императора Константина Аврелия Валерия Флавия. Познакомитесь с историей церкви Святого Креста — одного из трех храмов на острове, хранящих легендарную реликвию — частицу Животворящего Креста.

— одного из трех храмов на острове, хранящих легендарную реликвию — частицу Животворящего Креста. А также увидите царский ставропигиальный монастырь Махерас, один из самых почитаемых монастырей на Кипре. Основан монастырь в конце XII века, на месте чудесного обретения иконы Богоматери Махерас, которая, следуя нескольким гипотезам, принадлежит авторству Евангелиста Луки.

Кому подходит экскурсия

Эта экскурсия подходит для тех, кто за 1 день хочет увидеть настоящий Кипр с его разнообразными ландшафтами, местной культурой и обычаями, а также посетить интереснейшие достопримечательности. Большое преимущество этой экскурсии – короткие переезды на автомобиле и большое число остановок в интересных местах.