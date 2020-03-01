Evgeny проводит ещё 5 экскурсий

Храм Святого Лазаря Четверодневного епископа Китии (того самого Лазаря, что был воскрешен Христом)
Памятник тысячелетий и, на мой взгляд, самый великий храм Кипра. Этот храм “рос” много столетий: вы сможете обнаружить в кладке храма IX века части раннехристианской базилики, относящейся к первым векам христианства. Этот храм никогда не перестраивался, но сохранил все метаморфозы средних веков и нового времени. До сих пор в крипте храма хранится саркофаг Лазаря и его мощи.
Монастырь Святого Георгия Мавровуни
Место, существующее вне времени, обитель, из которой не хочется уходить. Два слова, которые характеризуют монастырь: Вечность и Покой. Здесь Вы можете увидеть такие необычные храмы как церковь преподобных Оптинских старцев (сооруженная глубоко под землей), пещерная церковь Св. преподобной Марии египетской и скальная церковь Св. Марины (бывшая церковь Св. Георгия (Иоанна Кипрского) – его имя оберегало церковь в османскую эпоху). Здесь также можно наблюдать монастырскую кошачью общину.
Монастырь Святой Марины и храм Святых мучеников Рафаила, Николая и Ирины
Как часто здесь бывает, киприоты бережно сохранили древнюю церковь, построив рядом красивый современный собор, способный вместить всех желающих. Особый интерес представляет церковь Святых Рафаила, Николая и Ирины – святых великомучеников эпохи османских завоеваний. Посвящённые им иконы мироточат и по сей день – миру, в качестве благословения и в помощь телесному и духовному исцелению, можно будет взять с собой.
Церковь и пещерная часовня Святой Фекла Иконийской
На самом берегу живописной бухты расположена уникальная древняя пещерная церковь Святой Феклы, известной проповеднице и целительнице, ученице апостола Павла. Эта церковь представляет собой катакомбы, много веков назад укрывающие святилище. Над ней, вторым ярусом, выстроена великолепная современная церковь в бело-синих тонах. Вы побываете в очень красивом и светлом месте, напоминающем о необходимости гармонии природы и человека.
В результате, вы научитесь видеть в окружающих объектах упоминания о событиях библейской эпохи. И вы сами убедитесь: то, что происходило на Кипре столетия и даже тысячелетия назад, существует и сейчас и является непременной составляющей жизни каждого киприота с самого его рождения. Знающий видит больше!