Evgeny проводит ещё 5 экскурсий

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Эпохи Кипра в его храмах и монастырях

Evgeny
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Evgeny – представитель гидов
Кипр это дверь в прошлое, во времена библейских событий.

Вы и сами увидите: то, что происходило на Кипре столетия и даже тысячелетия назад, и сейчас и является обязательной составляющей жизни каждого киприота.

Идея этого маршрута — познакомить вас с уникальными даже для Кипра и непохожими друг на друга храмами, а также сделать понятной для вас местную христианскую культуру
189 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Восточный паломнический путь
Восточный паломнический путь

Что вас ожидает

Храм Святого Лазаря Четверодневного епископа Китии (того самого Лазаря, что был воскрешен Христом)
Памятник тысячелетий и, на мой взгляд, самый великий храм Кипра. Этот храм “рос” много столетий: вы сможете обнаружить в кладке храма IX века части раннехристианской базилики, относящейся к первым векам христианства. Этот храм никогда не перестраивался, но сохранил все метаморфозы средних веков и нового времени. До сих пор в крипте храма хранится саркофаг Лазаря и его мощи.

Монастырь Святого Георгия Мавровуни
Место, существующее вне времени, обитель, из которой не хочется уходить. Два слова, которые характеризуют монастырь: Вечность и Покой. Здесь Вы можете увидеть такие необычные храмы как церковь преподобных Оптинских старцев (сооруженная глубоко под землей), пещерная церковь Св. преподобной Марии египетской и скальная церковь Св. Марины (бывшая церковь Св. Георгия (Иоанна Кипрского) – его имя оберегало церковь в османскую эпоху). Здесь также можно наблюдать монастырскую кошачью общину.

Монастырь Святой Марины и храм Святых мучеников Рафаила, Николая и Ирины
Как часто здесь бывает, киприоты бережно сохранили древнюю церковь, построив рядом красивый современный собор, способный вместить всех желающих. Особый интерес представляет церковь Святых Рафаила, Николая и Ирины – святых великомучеников эпохи османских завоеваний. Посвящённые им иконы мироточат и по сей день – миру, в качестве благословения и в помощь телесному и духовному исцелению, можно будет взять с собой.

Церковь и пещерная часовня Святой Фекла Иконийской
На самом берегу живописной бухты расположена уникальная древняя пещерная церковь Святой Феклы, известной проповеднице и целительнице, ученице апостола Павла. Эта церковь представляет собой катакомбы, много веков назад укрывающие святилище. Над ней, вторым ярусом, выстроена великолепная современная церковь в бело-синих тонах. Вы побываете в очень красивом и светлом месте, напоминающем о необходимости гармонии природы и человека.

В результате, вы научитесь видеть в окружающих объектах упоминания о событиях библейской эпохи. И вы сами убедитесь: то, что происходило на Кипре столетия и даже тысячелетия назад, существует и сейчас и является непременной составляющей жизни каждого киприота с самого его рождения. Знающий видит больше!

Кому подходит экскурсия

  • Эта экскурсия создана мной специально для паломников, для увлеченных историей людей, а также просто для любознательных путешественников. Маршрут составлен для тех, кто остановился в Айя Напе, Протарасе или Ларнаке — для них дорога по маршруту будет непродолжительной и не утомительной

Организационные детали

  • Маршрут этот составлен для тех, кто остановился в Айя Напе, Протарасе или Ларнаке – для них дорога по маршруту будет непродолжительной и не утомительной.
  • Экскурсия проводится из: Айя Напы, Протараса или Ларнаки.
  • Время начала экскурсии: не позднее 8-30 утра.
  • Место начала/окончания экскурсии: ваш отель или апартаменты.
  • Форма одежды: удобная сезонная обувь и одежда, прикрывающая плечи и колени.
  • Дополнительно: если сможете возьмите с собой немного кошачьего корма.
Восточный паломнический путь
Восточный паломнический путь
Восточный паломнический путь
Восточный паломнический путь
Восточный паломнический путь
Восточный паломнический путь
Восточный паломнический путь
Восточный паломнический путь
Восточный паломнический путь
Восточный паломнический путь
Восточный паломнический путь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Evgeny
Evgeny
Экскурсии нашей команды предназначены для активных и любознательных путешественников. Если вы уже почерпнули информацию о Кипре из путеводителей, прошли по стандартным маршрутам и готовы к настоящему путешествию по Кипру, мы поможем вам погрузиться культуру и историю острова, увидеть его самые красивые стороны! Приглашаем вас в путешествие!
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