3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Бишкек: неочевидный и невероятный
За 3 часа увидеть 30 ярких достопримечательностей столицы Кыргызстана
Начало: Рядом с центральной площадью
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€70 за всё до 10 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на Тянь-Шань из Бишкека: природа, культура и релакс
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Бишкека в сердце Тянь-Шаня. Откройте для себя красоту гор, национальную кухню и целебные источники
Завтра в 17:30
6 авг в 09:00
€159 за всё до 4 чел.
скидка
30%
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешеходная экскурсия по Бишкеку: советский конструктивизм, модерн и сталинский ампир
Индивидуальная экскурсия по Бишкеку с акцентом на архитектуру и историю. Узнайте о конструктивизме, модерне и сталинском ампире
Начало: На главной площади
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
70€49 за всё до 4 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
2 дня на озере Иссык-Куль: приключение с каньонами, горами и ледниками
Проведите два дня, исследуя чудеса Иссык-Куля: от каньонов и гор до ледников. Вас ждут захватывающие пейзажи и теплые воспоминания
Начало: Ваш отель
Сегодня в 20:00
Завтра в 07:00
€520 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь4 августа 2024Экскурсия понравилась. Анна - экскурсовод, очень хорошо и интересно рассказывала. Некоторые моменты, касающиеся Кыргыстана, я не знала. Узнала от нее. Да и вообще интересно знать историю той или иной страны. У Анны донести ее интересно слушателям получилось хорошо.
- ННаталья30 июля 2024Была на прогулке 28.07.2024г. с Ксенией. Это было прекрасно! Очень увлекательное погружение в историю, архитектуру и культуру города. Очень рекомендую
- ННадежда29 июля 2024От вей души хотим поблагодарить гида Анну за незабываемую и интереснейшую индивидуальную пешую экскурсию «Бишкек - очевидный и невероятный». Помимо
- ММария24 июля 2024Очень интересная и информативная экскурсия! Советую.
- ММарина23 июля 2024Наше путешествие вокруг Иссык Куля заняло 4 дня и ни один из них не был лишним или утомительным и уж
- ААнастасия20 июля 2024Экскурсия очень понравилась, гид Денис был максимально доброжелателен и интересно рассказывал. Погода подкачала и не на все локации удалось попасть,
- ЕЕвгения17 июля 2024Классная экскурсия! Экскурсию проводила Ксения, очень увлекательная подача материала, время пролетело незаметно, удовольствие от прогулки получено =) к середине экскурсии
- ААндрей16 июля 202414 июля 2024 года Гуляли по Бишкеку с Ксенией. Время экскурсии пролетело незаметно: настолько было интересно.
- ООксана25 июня 2024Экскурсия нам очень понравилась. Величественные горы, снежные вершины, красивейшие ущелья, бурные реки и водопады, мост над пропастью, горные серпантины и
- ААлексей24 июня 2024Интересная и увлекательная экскурсия. Дмитрий (местный житель) отличный рассказчик, позитивный человек, знает интересные места. Благодаря таким гидам и влюбляешься в новую страну! Рекомендую! Еще вернемся в Киргизию за новыми впечатлениями.
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Что ещё посмотреть»
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