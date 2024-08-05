Экскурсии и походы в горы

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии и походы в горы» в Бишкеке на русском языке, цены от $170. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Поднимаясь к вершинам и открывая вкусы: приключение в горах близ Бишкека
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поднимаясь к вершинам и открывая вкусы: приключение в горах близ Бишкека
Начало: Город Бишкек в отеле гостя
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
$170 за всё до 4 чел.
От каньонов Конорчек до берегов Иссык-Куля
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
От каньонов Конорчек до берегов Иссык-Куля
Начало: Встреча в вашем отеле
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
$280 за всё до 4 чел.
Панорамы Иссык-Куля и каньоны Тянь-Шаня
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Панорамы Иссык-Куля и каньоны Тянь-Шаня
Начало: Город Бишкек в отеле гостя
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
$350 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Экскурсии и походы в горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бишкеке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Поднимаясь к вершинам и открывая вкусы: приключение в горах близ Бишкека
  2. От каньонов Конорчек до берегов Иссык-Куля
  3. Панорамы Иссык-Куля и каньоны Тянь-Шаня
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Иссык-Куль
  3. Парк Ала-Арча
  4. Набережная
  5. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в августе 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Экскурсии и походы в горы" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 350.
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