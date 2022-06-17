12 часов
Индивидуальная
Поездка на озеро Иссык-Куль и башню Бурана
Погрузитесь в красоту Киргизии с индивидуальной экскурсией на озеро Иссык-Куль и башню Бурана. Насладитесь видами и узнайте историю этих мест
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от $310 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Однодневная поездка в ущелье Чункурчак: приключения и отдых
Проведите незабываемый день в ущелье Чункурчак, наслаждаясь красотой природы и увлекательными активностями
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от $233 за всё до 2 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Панорамы Иссык-Куля и каньоны Тянь-Шаня
Начало: Город Бишкек в отеле гостя
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна17 июня 2022Очень красивая страна, приветливые люди, вкусная еда - получили массу удовольствия от поездки на Иссык-Куль
- ВВиктория15 июня 2022Продуманная интересная эксурсия на целый день с длинными переездами, во время которых можно наблюдать потрясающие виды Киргизии.
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «По пригородам»
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Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в августе 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "По пригородам" можно забронировать 3 экскурсии от 233 до 350. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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