6 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Однодневная поездка в ущелье Чункурчак: приключения и отдых
Проведите незабываемый день в ущелье Чункурчак, наслаждаясь красотой природы и увлекательными активностями
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от $233 за всё до 2 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка на водопад в ущелье Кегеты: живописные виды и чистый воздух
Погрузитесь в атмосферу уединения и красоты ущелья Кегеты, где вас ждут водопады, хвойный лес и незабываемые пейзажи
Начало: Ваш адрес отеля
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поднимаясь к вершинам и открывая вкусы: приключение в горах близ Бишкека
Начало: Город Бишкек в отеле гостя
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
$170 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Популярные экскурсии»
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