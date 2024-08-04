3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Бишкек: неочевидный и невероятный
За 3 часа увидеть 30 ярких достопримечательностей столицы Кыргызстана
Начало: Рядом с центральной площадью
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€70 за всё до 10 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на Тянь-Шань из Бишкека: природа, культура и релакс
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Бишкека в сердце Тянь-Шаня. Откройте для себя красоту гор, национальную кухню и целебные источники
Завтра в 17:30
6 авг в 09:00
€159 за всё до 4 чел.
скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек: индивидуальная экскурсия
Идеальная программа для знакомства с природой Кыргызстана без лишних исторических фактов. Увидите каньоны Конорчек и озеро Иссык-Куль
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:30
6 авг в 08:30
270€243 за всё до 3 чел.
скидка
30%
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешеходная экскурсия по Бишкеку: советский конструктивизм, модерн и сталинский ампир
Индивидуальная экскурсия по Бишкеку с акцентом на архитектуру и историю. Узнайте о конструктивизме, модерне и сталинском ампире
Начало: На главной площади
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
70€49 за всё до 4 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
2 дня на озере Иссык-Куль: приключение с каньонами, горами и ледниками
Проведите два дня, исследуя чудеса Иссык-Куля: от каньонов и гор до ледников. Вас ждут захватывающие пейзажи и теплые воспоминания
Начало: Ваш отель
Сегодня в 20:00
Завтра в 07:00
€520 за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборБишкек как столица стрит-арта: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Бишкеку с погружением в мир стрит-арта: граффити, история, культура и социальные темы
Начало: На площади Ала-Тоо
Завтра в 10:30
6 авг в 10:30
€69 за всё до 2 чел.
скидка
40%
7.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Бодрый день! Прогулка в ущелье Оруу-Сай и кофе в облаках
Пройти по живописной местности с видами на ущелье и горные вершины
6 авг в 08:00
10 авг в 08:00
180€108 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь4 августа 2024Экскурсия понравилась. Анна - экскурсовод, очень хорошо и интересно рассказывала. Некоторые моменты, касающиеся Кыргыстана, я не знала. Узнала от нее. Да и вообще интересно знать историю той или иной страны. У Анны донести ее интересно слушателям получилось хорошо.
- ННаталья30 июля 2024Была на прогулке 28.07.2024г. с Ксенией. Это было прекрасно! Очень увлекательное погружение в историю, архитектуру и культуру города. Очень рекомендую
- ННадежда29 июля 2024От вей души хотим поблагодарить гида Анну за незабываемую и интереснейшую индивидуальную пешую экскурсию «Бишкек - очевидный и невероятный». Помимо
- ММатрена26 июля 2024Очень понравилось! Благодаря Александру узнала историю города, за один успела посмотреть все достопримечательности. Спасибо☺️
- ММария24 июля 2024Очень интересная и информативная экскурсия! Советую.
- ННаталья24 июля 2024Прекрасная экскурсия. И по истории Бишкека, и становление Киргизии, и сам стрит-арт. Не ожидали увидеть такое раскошное граффити. Потрясены. Прекрамно продуман
- ММарина24 июля 2024Салам, Бишкек 🙌о, удивительная столица стрит-арта или муралов! Великолепная экскурсия, продуманный маршрут, замечательный гид Александр, лучшая идея для знакомства с городом! Восторг! Советую! Благодарю Александра, что дождался меня из аэропорта с учётом задержания моего рейса и далее отсутствия связи.
- ММарина23 июля 2024Наше путешествие вокруг Иссык Куля заняло 4 дня и ни один из них не был лишним или утомительным и уж
- ААнастасия20 июля 2024Экскурсия очень понравилась, гид Денис был максимально доброжелателен и интересно рассказывал. Погода подкачала и не на все локации удалось попасть,
- ЕЕвгения17 июля 2024Классная экскурсия! Экскурсию проводила Ксения, очень увлекательная подача материала, время пролетело незаметно, удовольствие от прогулки получено =) к середине экскурсии
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