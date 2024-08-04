Все – экскурсии в Бишкеке

Найдено 7 экскурсий в категории «Все» в Бишкеке на русском языке, цены от €49, скидки до 40%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Бишкек: неочевидный и невероятный
Пешая
46 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Бишкек: неочевидный и невероятный
За 3 часа увидеть 30 ярких достопримечательностей столицы Кыргызстана
Начало: Рядом с центральной площадью
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
70 за всё до 10 чел.
Из Бишкека - на Тянь-Шань
На машине
32 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на Тянь-Шань из Бишкека: природа, культура и релакс
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Бишкека в сердце Тянь-Шаня. Откройте для себя красоту гор, национальную кухню и целебные источники
Завтра в 17:30
6 авг в 09:00
159 за всё до 4 чел.
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
На машине
скидка
10%
25 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек: индивидуальная экскурсия
Идеальная программа для знакомства с природой Кыргызстана без лишних исторических фактов. Увидите каньоны Конорчек и озеро Иссык-Куль
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:30
6 авг в 08:30
270243 за всё до 3 чел.
Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку
Пешая
скидка
30%
29 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешеходная экскурсия по Бишкеку: советский конструктивизм, модерн и сталинский ампир
Индивидуальная экскурсия по Бишкеку с акцентом на архитектуру и историю. Узнайте о конструктивизме, модерне и сталинском ампире
Начало: На главной площади
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
7049 за всё до 4 чел.
2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
На машине
21 отзыв
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
2 дня на озере Иссык-Куль: приключение с каньонами, горами и ледниками
Проведите два дня, исследуя чудеса Иссык-Куля: от каньонов и гор до ледников. Вас ждут захватывающие пейзажи и теплые воспоминания
Начало: Ваш отель
Сегодня в 20:00
Завтра в 07:00
520 за всё до 6 чел.
Бишкек как столица стрит-арта
Пешая
32 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выбор
Бишкек как столица стрит-арта: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Бишкеку с погружением в мир стрит-арта: граффити, история, культура и социальные темы
Начало: На площади Ала-Тоо
Завтра в 10:30
6 авг в 10:30
69 за всё до 2 чел.
Бодрый день! Прогулка в ущелье Оруу-Сай и кофе в облаках
На машине
скидка
40%
7.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Бодрый день! Прогулка в ущелье Оруу-Сай и кофе в облаках
Пройти по живописной местности с видами на ущелье и горные вершины
6 авг в 08:00
10 авг в 08:00
180108 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    4 августа 2024
    Бишкек: неочевидный и невероятный
    Экскурсия понравилась. Анна - экскурсовод, очень хорошо и интересно рассказывала. Некоторые моменты, касающиеся Кыргыстана, я не знала. Узнала от нее. Да и вообще интересно знать историю той или иной страны. У Анны донести ее интересно слушателям получилось хорошо.
  • Н
    Наталья
    30 июля 2024
    Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку
    Была на прогулке 28.07.2024г. с Ксенией. Это было прекрасно! Очень увлекательное погружение в историю, архитектуру и культуру города. Очень рекомендую
  • Н
    Надежда
    29 июля 2024
    Бишкек: неочевидный и невероятный
    От вей души хотим поблагодарить гида Анну за незабываемую и интереснейшую индивидуальную пешую экскурсию «Бишкек - очевидный и невероятный». Помимо
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    глубокого знания истории, обычаев кыргызского народа, Анна настолько легко вела свою экскурсию, что смогла заинтересовать и увлечь даже подростков 12 и 15 лет)) Вся семья с удовольствием провела эти незабываемые 3 часа, которые пролетели как один миг)))

    От вей души хотим поблагодарить гида Анну за незабываемую и интереснейшую индивидуальную пешую экскурсию «Бишкек -От вей души хотим поблагодарить гида Анну за незабываемую и интереснейшую индивидуальную пешую экскурсию «Бишкек -
  • М
    Матрена
    26 июля 2024
    Бишкек как столица стрит-арта
    Очень понравилось! Благодаря Александру узнала историю города, за один успела посмотреть все достопримечательности. Спасибо☺️
  • М
    Мария
    24 июля 2024
    Бишкек: неочевидный и невероятный
    Очень интересная и информативная экскурсия! Советую.
  • Н
    Наталья
    24 июля 2024
    Бишкек как столица стрит-арта
    Прекрасная экскурсия. И по истории Бишкека, и становление Киргизии, и сам стрит-арт. Не ожидали увидеть такое раскошное граффити. Потрясены. Прекрамно продуман
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    маршрут, закончили экскурсию буквальнт около гостиницы. Учтено было все - и как укрыться от солнца, и особенности нашей группы( дети 7 и 2 года в составе группы) Большое спасибо Александиу. С удовольствием рекомендуем эту оригинальную экскурсию другим.

  • М
    Марина
    24 июля 2024
    Бишкек как столица стрит-арта
    Салам, Бишкек 🙌о, удивительная столица стрит-арта или муралов! Великолепная экскурсия, продуманный маршрут, замечательный гид Александр, лучшая идея для знакомства с городом! Восторг! Советую! Благодарю Александра, что дождался меня из аэропорта с учётом задержания моего рейса и далее отсутствия связи.
    Салам, Бишкек 🙌о, удивительная столица стрит-арта или муралов!Салам, Бишкек 🙌о, удивительная столица стрит-арта или муралов!Салам, Бишкек 🙌о, удивительная столица стрит-арта или муралов!Салам, Бишкек 🙌о, удивительная столица стрит-арта или муралов!Салам, Бишкек 🙌о, удивительная столица стрит-арта или муралов!Салам, Бишкек 🙌о, удивительная столица стрит-арта или муралов!Салам, Бишкек 🙌о, удивительная столица стрит-арта или муралов!Салам, Бишкек 🙌о, удивительная столица стрит-арта или муралов!Салам, Бишкек 🙌о, удивительная столица стрит-арта или муралов!Салам, Бишкек 🙌о, удивительная столица стрит-арта или муралов!
  • М
    Марина
    23 июля 2024
    2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
    Наше путешествие вокруг Иссык Куля заняло 4 дня и ни один из них не был лишним или утомительным и уж
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    тем более неинтересным! Маршрут построен вдумчиво и максимально разнообразно 👌 Зеленые горы сменяются рыжими каньонами, термальные источники - водопадами, широкие плато - узкими ущельями, а пустынные пляжи - шумными кафешками Дмитрий и Людмила стали для нас не просто «туроператором»! Они были хозяевами, влюбленными в свой дом и искренне желающими влюбить в него гостей Спасибо за путешествие! Вашими усилиями мы вернулись домой чуть здоровее и счастливее, чем были до поездки в Кыргызстан 🙏🏻 Искренне желаю ребятам удачи! А будущим гостям Иссык Куля - радости от встречи с его бесчисленными красотами! С уважением, Марина и Дмитрий

    Наше путешествие вокруг Иссык Куля заняло 4 дня и ни один из них не был лишним или утомительным и уж тем более неинтересным!Наше путешествие вокруг Иссык Куля заняло 4 дня и ни один из них не был лишним или утомительным и уж тем более неинтересным!Наше путешествие вокруг Иссык Куля заняло 4 дня и ни один из них не был лишним или утомительным и уж тем более неинтересным!Наше путешествие вокруг Иссык Куля заняло 4 дня и ни один из них не был лишним или утомительным и уж тем более неинтересным!Наше путешествие вокруг Иссык Куля заняло 4 дня и ни один из них не был лишним или утомительным и уж тем более неинтересным!Наше путешествие вокруг Иссык Куля заняло 4 дня и ни один из них не был лишним или утомительным и уж тем более неинтересным!Наше путешествие вокруг Иссык Куля заняло 4 дня и ни один из них не был лишним или утомительным и уж тем более неинтересным!Наше путешествие вокруг Иссык Куля заняло 4 дня и ни один из них не был лишним или утомительным и уж тем более неинтересным!Наше путешествие вокруг Иссык Куля заняло 4 дня и ни один из них не был лишним или утомительным и уж тем более неинтересным!Наше путешествие вокруг Иссык Куля заняло 4 дня и ни один из них не был лишним или утомительным и уж тем более неинтересным!
  • А
    Анастасия
    20 июля 2024
    Из Бишкека - на Тянь-Шань
    Экскурсия очень понравилась, гид Денис был максимально доброжелателен и интересно рассказывал. Погода подкачала и не на все локации удалось попасть,
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    но мы и без того остались под большим впечатлением от мест, которые посетили. Надеюсь удастся в дальнейшем посетить и другие экскурсии. Рекомендуем всем!

  • Е
    Евгения
    17 июля 2024
    Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку
    Классная экскурсия! Экскурсию проводила Ксения, очень увлекательная подача материала, время пролетело незаметно, удовольствие от прогулки получено =) к середине экскурсии
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    научилась определять архитектурные стили 😀 В плане истории тоже очень познавательно, тут история и города, и страны, до настоящего времени. И увлечённость гида, конечно, заражает, тут тоже пятёрка =) Для первого знакомства с Кыргызстаном эта экскурсия прям отличный вариант 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Все»

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  1. Бишкек: неочевидный и невероятный
  2. Из Бишкека - на Тянь-Шань
  3. Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
  4. Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку
  5. 2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Иссык-Куль
  3. Парк Ала-Арча
  4. Набережная
  5. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в августе 2024
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Экскурсии на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Все», 185 ⭐ отзывов, цены от €49. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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