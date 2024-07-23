8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на Тянь-Шань из Бишкека: природа, культура и релакс
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Бишкека в сердце Тянь-Шаня. Откройте для себя красоту гор, национальную кухню и целебные источники
Завтра в 17:30
6 авг в 09:00
€159 за всё до 4 чел.
скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек: индивидуальная экскурсия
Идеальная программа для знакомства с природой Кыргызстана без лишних исторических фактов. Увидите каньоны Конорчек и озеро Иссык-Куль
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:30
6 авг в 08:30
270€243 за всё до 3 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
2 дня на озере Иссык-Куль: приключение с каньонами, горами и ледниками
Проведите два дня, исследуя чудеса Иссык-Куля: от каньонов и гор до ледников. Вас ждут захватывающие пейзажи и теплые воспоминания
Начало: Ваш отель
Сегодня в 20:00
Завтра в 07:00
€520 за всё до 6 чел.
скидка
40%
7.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Бодрый день! Прогулка в ущелье Оруу-Сай и кофе в облаках
Пройти по живописной местности с видами на ущелье и горные вершины
6 авг в 08:00
10 авг в 08:00
180€108 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина23 июля 2024Наше путешествие вокруг Иссык Куля заняло 4 дня и ни один из них не был лишним или утомительным и уж
- ААнастасия20 июля 2024Экскурсия очень понравилась, гид Денис был максимально доброжелателен и интересно рассказывал. Погода подкачала и не на все локации удалось попасть,
- ААртём8 июля 2024Экскурсию проводил Алексей. В общей сложности она заняла 11 часов, но все прошло как на одном дыхании. Детям (8-мь и 13 лет) очень понравился каньон.
- ООксана25 июня 2024Экскурсия нам очень понравилась. Величественные горы, снежные вершины, красивейшие ущелья, бурные реки и водопады, мост над пропастью, горные серпантины и
- ААлексей24 июня 2024Интересная и увлекательная экскурсия. Дмитрий (местный житель) отличный рассказчик, позитивный человек, знает интересные места. Благодаря таким гидам и влюбляешься в новую страну! Рекомендую! Еще вернемся в Киргизию за новыми впечатлениями.
- ННаталья18 июня 2024Пригласили Константина в качестве гида по маршруту Бишкек-Тянь- Шань. Ни сколько не пожалели. Константин очень душевный гид. Показал нам красоты
- ЮЮлия15 июня 2024Прекрасные и насыщенные 2 дня. Интересный маршрут. Посетили много локаций, минимум людей - максимум природы. Внимательный гид Айбек. Очень рекомендую и взрослым и детям!
- ВВладислав4 июня 2024Спасибо большое за экскурсию, получили массу прекрасных впечатлений! Маршрут отличный. Ожидали с женой, что каньоны будут так себе, а оказалось,
- ВВиталий19 мая 2024Экскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячий чай в каньоне, за отличную компанию и интересную экскурсию! Отдельное спасибо за дождевики во время небольшого дождика! Все предусмотрено ☺️ Однозначно рекомендую экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «За городом и природа»
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