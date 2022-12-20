Бишкек на вкус: мастер-класс с шеф-поваром

Познакомиться с кухней Кыргызстана, побывать на Ошском рынке и приготовить любимые блюда кыргызов

Хозяйки Кыргызстана виртуозно сочетают мучные, мясные и молочные продукты — как же им это удается? За ответами отправимся на Ошский рынок: вы выясните, из чего состоит колбаса «казы», как выглядят тандырные лепешки, как выбирать специи.

А затем под руководством шеф-повара приготовите великолепный обед по-кыргызски с традиционными закусками и основным блюдом на выбор.
Бишкек на вкус: мастер-класс с шеф-поваром
Бишкек на вкус: мастер-класс с шеф-поваром
Бишкек на вкус: мастер-класс с шеф-поваром
Бишкек на вкус: мастер-класс с шеф-поваром
Бишкек на вкус: мастер-класс с шеф-поваром
Бишкек на вкус: мастер-класс с шеф-поваром
Бишкек на вкус: мастер-класс с шеф-поваром
Бишкек на вкус: мастер-класс с шеф-поваром
Бишкек на вкус: мастер-класс с шеф-поваром
Бишкек на вкус: мастер-класс с шеф-поваром
Бишкек на вкус: мастер-класс с шеф-поваром
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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по Ошскому рынку

Как понять, из чего состоят блюда кыргызской кухни? Конечно, отправиться на местный рынок! На Ошском рынке вы оцените ассортимент мяса, сухофруктов и специй, увидите лепешки «нан» и кисломолочную закуску «курут», а также совсем экзотические продукты — например, пищевой мел. Я расскажу, почему кыргызские хозяйки предпочитают закупаться на Ошском рынке, открою секрет, как сочетать специи при приготовлении плова или лагмана, научу вас открывать орех макадамии. А еще вы попробуете мясной деликатес «казы» и сыр «урюк курут» из сушеного абрикоса.

При желании также заглянем в сувенирные лавки, где можно приобрести изделия из войлока, кожи, дерева и керамики.

Кулинарный класс c шеф-поваром

Готовить по-кыргызски непросто, но очень увлекательно. У вас все непременно получится, ведь руководить процессом будет опытный шеф-повар. Вы сами выберете основное блюдо, которое будете готовить, здесь есть три варианта:

  • Традиционно любимый кыргызами «бешбармак» — рубленое мясо с лапшой «кесме» и луком в мясном бульоне;
  • Местный вариант плова: его рецепт отличается от региона к региону Кыргызстана, но самым вкусным считается ошский плов из узгенского риса;
  • Ценителей восточной кухни заинтересует лагман — лапша с прожаренными и тушеными овощами и мясом. Вы научитесь самостоятельно замешивать тесто и тянуть лапшу для этого блюда.

Также на мастер-классе мы приготовим восточные салаты и мучные изделия. А в финале непременно наградим себя за старания и попробуем на вкус все, что сделали!

Организационные детали

  • При бронировании укажите в заказе, пожалуйста, основное блюдо, которое хотели бы приготовить на мастер-классе (бешбармак, плов или лагман)
  • В стоимость экскурсии включены мастер-класс и такси от Ошского рынка до кулинарной студии для группы до 3 человек. Если вас больше, можно заказать несколько такси или организовать трансфер (стоимость обсуждается с гидом).
  • По вашему желанию мы можем дойти от Ошского рынка до кулинарной студии пешком и увидеть по пути основные достопримечательности Бишкека
  • В программе могут участвовать дети от 6 лет в сопровождении родителей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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