Хозяйки Кыргызстана виртуозно сочетают мучные, мясные и молочные продукты — как же им это удается? За ответами отправимся на Ошский рынок: вы выясните, из чего состоит колбаса «казы», как выглядят тандырные лепешки, как выбирать специи. А затем под руководством шеф-повара приготовите великолепный обед по-кыргызски с традиционными закусками и основным блюдом на выбор.

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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по Ошскому рынку

Как понять, из чего состоят блюда кыргызской кухни? Конечно, отправиться на местный рынок! На Ошском рынке вы оцените ассортимент мяса, сухофруктов и специй, увидите лепешки «нан» и кисломолочную закуску «курут», а также совсем экзотические продукты — например, пищевой мел. Я расскажу, почему кыргызские хозяйки предпочитают закупаться на Ошском рынке, открою секрет, как сочетать специи при приготовлении плова или лагмана, научу вас открывать орех макадамии. А еще вы попробуете мясной деликатес «казы» и сыр «урюк курут» из сушеного абрикоса.

При желании также заглянем в сувенирные лавки, где можно приобрести изделия из войлока, кожи, дерева и керамики.

Кулинарный класс c шеф-поваром

Готовить по-кыргызски непросто, но очень увлекательно. У вас все непременно получится, ведь руководить процессом будет опытный шеф-повар. Вы сами выберете основное блюдо, которое будете готовить, здесь есть три варианта:

Традиционно любимый кыргызами «бешбармак» — рубленое мясо с лапшой «кесме» и луком в мясном бульоне;

Местный вариант плова: его рецепт отличается от региона к региону Кыргызстана, но самым вкусным считается ошский плов из узгенского риса;

Ценителей восточной кухни заинтересует лагман — лапша с прожаренными и тушеными овощами и мясом. Вы научитесь самостоятельно замешивать тесто и тянуть лапшу для этого блюда.

Также на мастер-классе мы приготовим восточные салаты и мучные изделия. А в финале непременно наградим себя за старания и попробуем на вкус все, что сделали!

Организационные детали