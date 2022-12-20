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Описание
Что вас ожидает
Прогулка по Ошскому рынку
Как понять, из чего состоят блюда кыргызской кухни? Конечно, отправиться на местный рынок! На Ошском рынке вы оцените ассортимент мяса, сухофруктов и специй, увидите лепешки «нан» и кисломолочную закуску «курут», а также совсем экзотические продукты — например, пищевой мел. Я расскажу, почему кыргызские хозяйки предпочитают закупаться на Ошском рынке, открою секрет, как сочетать специи при приготовлении плова или лагмана, научу вас открывать орех макадамии. А еще вы попробуете мясной деликатес «казы» и сыр «урюк курут» из сушеного абрикоса.
При желании также заглянем в сувенирные лавки, где можно приобрести изделия из войлока, кожи, дерева и керамики.
Кулинарный класс c шеф-поваром
Готовить по-кыргызски непросто, но очень увлекательно. У вас все непременно получится, ведь руководить процессом будет опытный шеф-повар. Вы сами выберете основное блюдо, которое будете готовить, здесь есть три варианта:
Традиционно любимый кыргызами «бешбармак» — рубленое мясо с лапшой «кесме» и луком в мясном бульоне;
Местный вариант плова: его рецепт отличается от региона к региону Кыргызстана, но самым вкусным считается ошский плов из узгенского риса;
Ценителей восточной кухни заинтересует лагман — лапша с прожаренными и тушеными овощами и мясом. Вы научитесь самостоятельно замешивать тесто и тянуть лапшу для этого блюда.
Также на мастер-классе мы приготовим восточные салаты и мучные изделия. А в финале непременно наградим себя за старания и попробуем на вкус все, что сделали!
Организационные детали
При бронировании укажите в заказе, пожалуйста, основное блюдо, которое хотели бы приготовить на мастер-классе (бешбармак, плов или лагман)
В стоимость экскурсии включены мастер-класс и такси от Ошского рынка до кулинарной студии для группы до 3 человек. Если вас больше, можно заказать несколько такси или организовать трансфер (стоимость обсуждается с гидом).
По вашему желанию мы можем дойти от Ошского рынка до кулинарной студии пешком и увидеть по пути основные достопримечательности Бишкека
В программе могут участвовать дети от 6 лет в сопровождении родителей
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнара — ваш гид в Бишкеке
Провела 47 экскурсий для 60 туристов
Саламатсыздарбы, достор! Здравствуйте, друзья! Меня зовут Эльнара. Я гид-переводчик и музейный педагог. Так сложилось, что Бишкек стал для меня вторым домом. Познакомившись с ним поближе, я обнаружила, что это настоящий город-сад и кладезь советской архитектуры. У Бишкека много и других лиц, каждое из них — отдельная иллюстрация его истории и современной жизни. На моих экскурсиях мы вместе соберем их в единый портрет.