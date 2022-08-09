Бишкек впечатлит вас парками, величественными площадями и грандиозными советскими зданиями. Вы раскроете, почему его называют «городом-садом» и как с этим связано его советское название Фрунзе. Окажетесь в эпицентре торговой и культурной жизни мегаполиса, внимательно осмотрите знаковые архитектурные ансамбли и узнаете, почему здесь все еще жив дух СССР.

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Описание

Что вас ожидает

Заповедник советской архитектуры и город-сад

Мы побываем на знаменитых площадях Бишкека: Победы, Искусств, Ала-Тоо, Манаса и Старой площади. Увидим яркие образцы советской архитектуры — от конструктивизма до смелых модернистских построек — и расшифруем их особенности. Отдохнем в тени столетних дубов в историческом парке и погуляем по зеленым улицам города. А также оценим памятники поэтам, писателям и баатырам — национальным лидерам, отстаивавшим свободу своего народа. В завершение заглянем на колоритный Ошский рынок.

Бишкек — юный город на древней земле

Мы поговорим об удивительной судьбе Бишкека: уездного центра, столицы Киргизской ССР и современного Кыргызстана. Вы разберетесь, как и почему он возник, какие торговые пути через него проходили и откуда взялись два его предыдущих имени: Пишпек и Фрунзе. Кроме того, я расскажу много интересного о культуре, традициях и быте кыргызского народа. Посоветую, что привезти из путешествия и какие городские заведения и события стоит посетить.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.