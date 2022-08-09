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Описание
Что вас ожидает
Заповедник советской архитектуры и город-сад
Мы побываем на знаменитых площадях Бишкека: Победы, Искусств, Ала-Тоо, Манаса и Старой площади. Увидим яркие образцы советской архитектуры — от конструктивизма до смелых модернистских построек — и расшифруем их особенности. Отдохнем в тени столетних дубов в историческом парке и погуляем по зеленым улицам города. А также оценим памятники поэтам, писателям и баатырам — национальным лидерам, отстаивавшим свободу своего народа. В завершение заглянем на колоритный Ошский рынок.
Бишкек — юный город на древней земле
Мы поговорим об удивительной судьбе Бишкека: уездного центра, столицы Киргизской ССР и современного Кыргызстана. Вы разберетесь, как и почему он возник, какие торговые пути через него проходили и откуда взялись два его предыдущих имени: Пишпек и Фрунзе. Кроме того, я расскажу много интересного о культуре, традициях и быте кыргызского народа. Посоветую, что привезти из путешествия и какие городские заведения и события стоит посетить.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнара — ваш гид в Бишкеке
Провела 16 экскурсий для 29 туристов
Саламатсыздарбы, достор! Здравствуйте, друзья! Меня зовут Эльнара. Я гид-переводчик и музейный педагог. Так сложилось, что Бишкек стал для меня вторым домом. Познакомившись с ним поближе, я обнаружила, что это настоящий город-сад и кладезь советской архитектуры. У Бишкека много и других лиц, каждое из них — отдельная иллюстрация его истории и современной жизни. На моих экскурсиях мы вместе соберем их в единый портрет.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Галина
9 авг 2022
Превосходная экскурсия! Замечательный гид! Краткий курс истории Бишкека, после которого невозможно не полюбить этот город не полюбить этот город. Большое спасибо Эльнаре. Всем, кто приезжает в Бишкек, советуем пройти по нему тем же путем, каким прошли сегодня мы.
Александр
1 авг 2022
Эля, отличный гид, у меня есть с чем сравнивать я не впервые беру гида в Бишкеке, знает историю, на любой вопрос есть ответ, я всем ее рекомендую.
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