Проехать по самым красивым локациям, окунуться в быт кочевников и полюбоваться бирюзой озёр
Из столицы самобытной Киргизии мы отправимся исследовать ущелья, спрятанные глубоко в горах, и любоваться могучими хребтами и бесконечными степями. Не только увидим легендарный Иссык-Куль, но и прокатимся по нему на яхте под пузырьки шампанского.
4 ночи проведём в юрточных лагерях, чтобы окунуться в быт кочевников, познакомиться с дружелюбными местными семьями и насладиться видом звёздного неба.
Вас ждут невероятные рассветы и закаты, прогулка на лошадях и беркут-шоу, традиционная кухня и душевные вечера с проектором и настольными играми.
4 ночи проведём в юрточных лагерях, чтобы окунуться в быт кочевников, познакомиться с дружелюбными местными семьями и насладиться видом звёздного неба.
Вас ждут невероятные рассветы и закаты, прогулка на лошадях и беркут-шоу, традиционная кухня и душевные вечера с проектором и настольными играми.
Ближайшие даты:
15
июл
июл
22
июл
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Виза россиянам не нужна, если срок пребывания в стране не превысит 30 дней. Въезд в страну осуществляется по российскому или действующему загранпаспорту.
Рекомендуется оформить медицинскую страховку.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Бишкек, любое время. Заселение в гостиницу - после 14:00Завершение: Бишкек, 12:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваша команда гидов в Бишкеке
Провели экскурсии для 50 туристов
Мы вместе с командой профессиональных гидов, водителей и фотографов предлагаем отправиться с нами в незабываемое приключение! В нём вы сможете погрузиться в местный колорит, увидеть самые интересные и неизведанные локации, попробовать новое или экстремальное, найти новых классных друзей и, возможно, исполнить свою давнюю мечту!Задать вопрос
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Дата и количество участников выбирается при бронировании