Из столицы самобытной Киргизии мы отправимся исследовать ущелья, спрятанные глубоко в горах, и любоваться могучими хребтами и бесконечными степями. Не только увидим легендарный Иссык-Куль, но и прокатимся по нему на яхте под пузырьки шампанского.



4 ночи проведём в юрточных лагерях, чтобы окунуться в быт кочевников, познакомиться с дружелюбными местными семьями и насладиться видом звёздного неба.



Вас ждут невероятные рассветы и закаты, прогулка на лошадях и беркут-шоу, традиционная кухня и душевные вечера с проектором и настольными играми.