Исколесить Киргизию: ночёвки в юртах, конные и водные прогулки и знакомство с местными жителями

Проехать по самым красивым локациям, окунуться в быт кочевников и полюбоваться бирюзой озёр

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Ответы на вопросы
Из столицы самобытной Киргизии мы отправимся исследовать ущелья, спрятанные глубоко в горах, и любоваться могучими хребтами и бесконечными степями. Не только увидим легендарный Иссык-Куль, но и прокатимся по нему на яхте под пузырьки шампанского.

4 ночи проведём в юрточных лагерях, чтобы окунуться в быт кочевников, познакомиться с дружелюбными местными семьями и насладиться видом звёздного неба.

Вас ждут невероятные рассветы и закаты, прогулка на лошадях и беркут-шоу, традиционная кухня и душевные вечера с проектором и настольными играми.
Исколесить Киргизию: ночёвки в юртах, конные и водные прогулки и знакомство с местными жителями
Исколесить Киргизию: ночёвки в юртах, конные и водные прогулки и знакомство с местными жителями
Исколесить Киргизию: ночёвки в юртах, конные и водные прогулки и знакомство с местными жителями
Исколесить Киргизию: ночёвки в юртах, конные и водные прогулки и знакомство с местными жителями
Исколесить Киргизию: ночёвки в юртах, конные и водные прогулки и знакомство с местными жителями
Исколесить Киргизию: ночёвки в юртах, конные и водные прогулки и знакомство с местными жителями
Исколесить Киргизию: ночёвки в юртах, конные и водные прогулки и знакомство с местными жителями
Исколесить Киргизию: ночёвки в юртах, конные и водные прогулки и знакомство с местными жителями
Исколесить Киргизию: ночёвки в юртах, конные и водные прогулки и знакомство с местными жителями
Исколесить Киргизию: ночёвки в юртах, конные и водные прогулки и знакомство с местными жителями
Исколесить Киргизию: ночёвки в юртах, конные и водные прогулки и знакомство с местными жителями
Исколесить Киргизию: ночёвки в юртах, конные и водные прогулки и знакомство с местными жителями
Ближайшие даты:
15
июл
22
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+
Виза россиянам не нужна, если срок пребывания в стране не превысит 30 дней. Въезд в страну осуществляется по российскому или действующему загранпаспорту.
Рекомендуется оформить медицинскую страховку.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, любое время. Заселение в гостиницу - после 14:00
Завершение: Бишкек, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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