Возможно участие с детьми от 14 лет.
Маршрут доступен для всем людям без медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам и нахождению в высокогорной зоне выше 3000 метров над уровнем моря. В туре мы не будем нести групповое снаряжение и продукты для питания, устанавливать и собирать лагерь. Специально для этого с нами будет идти группа поддержки — носильщики-портеры. Но личные вещи все несут самостоятельно. Вес рюкзака не должен превышать 7-10 кг.
В остальное время мы будем путешествовать на комфортном микроавтобусе.
Для граждан России виза не нужна. Граждане РФ, Казахстана и Беларуси могут въезжать в Киргизию как по заграничному паспорту, так и по внутреннему паспорту гражданина.