Макси-тур по Киргизии: экскурсии и 3 дня похода

Погулять по Бишкеку, познакомиться с культурой и насладиться первозданной природой не напрягаясь

Мы побываем в самых живописных местах Киргизии — неземные виды гор, ущелий и каньонов запомнятся вам надолго! Увидим известные водопады, переночуем в юртах на берегу озера Сон-Куль, прокатимся на каяках по знаменитому Иссык-Кулю и искупаемся в горячих источниках в ущелье Ак-Суу. Совершим несложный 3-дневный треккинг с проживанием в палатках.

Вы познакомитесь со зрелищной киргизской традицией — охотой с беркутом, побываете в гостях у дунганской семьи и прикоснётесь к истории в Буранском городище.
Макси-тур по Киргизии: экскурсии и 3 дня похода
Макси-тур по Киргизии: экскурсии и 3 дня похода
Макси-тур по Киргизии: экскурсии и 3 дня похода
Макси-тур по Киргизии: экскурсии и 3 дня похода
Макси-тур по Киргизии: экскурсии и 3 дня похода
Макси-тур по Киргизии: экскурсии и 3 дня похода
Макси-тур по Киргизии: экскурсии и 3 дня похода
Ближайшие даты:
4
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет.
Маршрут доступен для всем людям без медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам и нахождению в высокогорной зоне выше 3000 метров над уровнем моря. В туре мы не будем нести групповое снаряжение и продукты для питания, устанавливать и собирать лагерь. Специально для этого с нами будет идти группа поддержки — носильщики-портеры. Но личные вещи все несут самостоятельно. Вес рюкзака не должен превышать 7-10 кг.
В остальное время мы будем путешествовать на комфортном микроавтобусе.
Для граждан России виза не нужна. Граждане РФ, Казахстана и Беларуси могут въезжать в Киргизию как по заграничному паспорту, так и по внутреннему паспорту гражданина.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Манас (Бишкек, Киргизия) , 15:30 по местному времени
Завершение: Аэропорт Манас, 14:00 по местному времени
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 7% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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