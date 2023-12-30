На склонах Тянь-Шаня: горнолыжный тур

Покататься по трассам «Каракола», увидеть красные скалы и понежиться в термальных источниках

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Проведём новогодние праздники активно у подножия хребта Тескей-Алатоо, катаясь по склонам Тянь-Шаня и вдыхая аромат хвои. На горнолыжной базе «Каракол» в советские времена тренировались олимпийские чемпионы.

Сейчас это модернизированный курорт, где есть трассы от тренировочных для новичков до профессиональных.

Желающие смогут взять уроки с инструктором, арендовать снаряжение, покататься на снегоходах, коньках, лошадях и отправиться в треккинг. Дополним наше путешествие поездкой в ущелья с красными скалами и релаксом в термальных источниках.
На склонах Тянь-Шаня: горнолыжный тур
На склонах Тянь-Шаня: горнолыжный тур
На склонах Тянь-Шаня: горнолыжный тур
На склонах Тянь-Шаня: горнолыжный тур
На склонах Тянь-Шаня: горнолыжный тур
На склонах Тянь-Шаня: горнолыжный тур
На склонах Тянь-Шаня: горнолыжный тур
На склонах Тянь-Шаня: горнолыжный тур
На склонах Тянь-Шаня: горнолыжный тур
На склонах Тянь-Шаня: горнолыжный тур
На склонах Тянь-Шаня: горнолыжный тур
На склонах Тянь-Шаня: горнолыжный тур
На склонах Тянь-Шаня: горнолыжный тур
На склонах Тянь-Шаня: горнолыжный тур
На склонах Тянь-Шаня: горнолыжный тур
Ближайшие даты:
30
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет. Тур подходит как для новичков, так и для опытных горнолыжников.

Программа тура по дням

1 день

Бишкек - Каракол

Встречаемся в аэропорту Манас и отправляемся в Каракол. По дороге остановимся в кафе в ущелье Боом на ужин. В гостевой дом заселимся после 23:30.

Бишкек - Каракол
2 день

День катания и встреча Нового года

Весь тур будем жить у подножья хребта Тескей-Алатоо, недалеко от горнолыжного курорта «Каракол». Примерно в 12 км от нашей гостиницы находится знаменитое озеро Иссык-Куль, куда тоже, при желании, возможно съездить.

После завтрака решим организационные моменты для нашего комфорта — обменяем деньги, купим сим-карты и заедем в магазин. Завтракать чаще всего будем в 08:00, но иногда в промежуток до 11:00. Почти каждый день катаемся на склонах до 17:00, затем на заказном транспорте возвращаемся в гостиницу. Рядом с нашим жильём есть несколько кафе, где вы сможете самостоятельно выбрать блюда для своего ужина. Обед организуется тоже самостоятельно — в кафе на горнолыжной базе или в виде перекуса с собой.

Сегодня первый день катания и знакомства с трассами курорта. Здесь есть склоны как для новичков, так и для продвинутых. Желающие смогут взять уроки с инструктором и снаряжение в аренду. Проводим год активно и встретим новый праздничным ужином в этно-кафе.

День катания и встреча Нового годаДень катания и встреча Нового годаДень катания и встреча Нового годаДень катания и встреча Нового года
3 день

Второй день на горнолыжном курорте и баня по желанию

Горнолыжную базу «Каракол» в советские времена использовали для тренировок олимпийской сборной. После модернизации место превратилось в привлекательный туристический курорт, где есть всё необходимое для активного отдыха. А именно: четыре кресельных подъёмника, ресторан и кафе на склоне. Весь отпуск будем любоваться горами Тянь-Шаня и вдыхать аромат хвои. Приятным бонусом является и то, что температура зимой в этих краях редко опускается ниже минус пяти градусов, довольно часто выглядывает солнце, при этом толщина снега колеблется от 1,5 до 2,5 метров.

После второго дня катания желающие смогут посетить баню за доплату.

Второй день на горнолыжном курорте и баня по желаниюВторой день на горнолыжном курорте и баня по желаниюВторой день на горнолыжном курорте и баня по желанию
4 день

День катания, дополнительные развлечения и вечерние посиделки

После завтрака вновь отправляемся на склоны! В любой день вы можете разнообразить катание другими развлечениями — снегоходами, верховой ездой и треккингом (за доплату). Также, на горнолыжной базе есть ледовый каток и горка для саней.

Вечерами будем собираться с желающими в общем холле, чтобы сразиться в играх, пообщаться и посмотреть кино.

День катания, дополнительные развлечения и вечерние посиделкиДень катания, дополнительные развлечения и вечерние посиделкиДень катания, дополнительные развлечения и вечерние посиделки
5 день

Ущелья с красными скалами и термальные источники

Сегодня сделаем перерыв в катании и отправимся на экскурсию в два живописных ущелья — Сказка и Джеты-Огуз. Оба знамениты своими красными глиняными скалами, которые зимой обычно слегка припорошены снегом. Второе не только красиво, но и является зоологическим заказником и домом снежного барса (его мы не увидим, даже если очень захотим). Нагулявшись, вернёмся к ужину в гостиницу.

Но это ещё не всё — пора обновиться и понежиться в горячих источниках! Желающие за доплату смогут заказать спа-услуги.

Ущелья с красными скалами и термальные источникиУщелья с красными скалами и термальные источникиУщелья с красными скалами и термальные источники
6 день

День катания

Продолжаем кататься, изучать новые трассы курорта и совершенствовать свои навыки.

День катанияДень катанияДень катания
7 день

День катания

Вновь проведём день на склонах Тянь-Шаня — ведь именно за этим мы собрались здесь компанией единомышленников!

День катанияДень катанияДень катания
8 день

День катания и прощальный ужин

Настал последний горнолыжный день нашего путешествия. Обязательно берите яркие наряды, сделаем эффектные фотографии на память! Вечером соберёмся вместе на прощальный ужин и поделимся впечатлениями.

День катания и прощальный ужинДень катания и прощальный ужинДень катания и прощальный ужин
9 день

Возвращение в Бишкек

Сегодня позавтракаем пораньше — в 07:00. Так как впереди не совсем близкая дорога до аэропорта. Выезжаем в 08:00, останавливаемся на обед в 12:00 и примерно к 14:00 будем в Бишкеке. До новых встреч!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Манас, г. Бишкек, 16:00
Завершение: Аэропорт Манас, г. Бишкек, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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