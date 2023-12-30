Весь тур будем жить у подножья хребта Тескей-Алатоо, недалеко от горнолыжного курорта «Каракол». Примерно в 12 км от нашей гостиницы находится знаменитое озеро Иссык-Куль, куда тоже, при желании, возможно съездить.

После завтрака решим организационные моменты для нашего комфорта — обменяем деньги, купим сим-карты и заедем в магазин. Завтракать чаще всего будем в 08:00, но иногда в промежуток до 11:00. Почти каждый день катаемся на склонах до 17:00, затем на заказном транспорте возвращаемся в гостиницу. Рядом с нашим жильём есть несколько кафе, где вы сможете самостоятельно выбрать блюда для своего ужина. Обед организуется тоже самостоятельно — в кафе на горнолыжной базе или в виде перекуса с собой.

Сегодня первый день катания и знакомства с трассами курорта. Здесь есть склоны как для новичков, так и для продвинутых. Желающие смогут взять уроки с инструктором и снаряжение в аренду. Проводим год активно и встретим новый праздничным ужином в этно-кафе.