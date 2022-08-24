Возможно участие с 16 лет, до 18 — в сопровождении родителей.
Маршрут не имеет категории сложности, специальной туристической подготовки не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме и без медицинских противопоказаний к нагрузкам. В походе все несут свои личные вещи самостоятельно. Дополнительный вес на человека (общего снаряжения: палаток, котлов и пр.) составляет 5-6 кг. Средний вес рюкзака у женщин — 15-18 кг, у мужчин — 18-20 кг.
Из аэропорта Манас в город Каракол (и обратно) переезд запланирован на комфортабельном микроавтобусе. На нём же мы будем добираться к началу активной части маршрута.
В последний день похода из Алтын-Арашана в Каракол переезд будет осуществлён на вахтовке (ГАЗ-66 или ЗиЛ-131) — дорога сильно разбита, в машине будет трясти.
Рейсы из Москвы в Бишкек (аэропорт Манас) и обратно ежедневно летают из аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Прямые рейсы осуществляют авиакомпании: Аэрофлот (программа бонусов за мили в Бишкек не работает), Уральские Авиалинии, Pegasus Asia, Avia Traffic.
Для граждан России виза не нужна. Граждане РФ, Казахстана и Беларуси могут въезжать в Киргизию как по заграничному, так и по внутреннему паспорту.