По Тянь-Шаню к озеру Иссык-Куль

Пройти по безлюдным местам, пожить в юрте и искупаться в озере-легенде

Совершить поход по невероятно живописной Киргизии под силу как опытным туристам, так и новичкам.

Мы пройдём там, где обычно не ходят туристы, насладимся единением с природой и потрясающими панорамами.

Полюбуемся каньоном Ирдык, побываем у высокогорного озера с ярко-бирюзовой водой, покорим перевал Алакуль высотой 3860 метров. А ещё вас ждёт релакс в термальных источниках и купание в Иссык-Куле. Вперёд — за романтикой гор, костров и звёздного неба!
По Тянь-Шаню к озеру Иссык-Куль
По Тянь-Шаню к озеру Иссык-Куль
По Тянь-Шаню к озеру Иссык-Куль
По Тянь-Шаню к озеру Иссык-Куль
По Тянь-Шаню к озеру Иссык-Куль
По Тянь-Шаню к озеру Иссык-Куль
По Тянь-Шаню к озеру Иссык-Куль
Ближайшие даты:
4
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с 16 лет, до 18 — в сопровождении родителей.
Маршрут не имеет категории сложности, специальной туристической подготовки не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме и без медицинских противопоказаний к нагрузкам. В походе все несут свои личные вещи самостоятельно. Дополнительный вес на человека (общего снаряжения: палаток, котлов и пр.) составляет 5-6 кг. Средний вес рюкзака у женщин — 15-18 кг, у мужчин — 18-20 кг.
Из аэропорта Манас в город Каракол (и обратно) переезд запланирован на комфортабельном микроавтобусе. На нём же мы будем добираться к началу активной части маршрута.
В последний день похода из Алтын-Арашана в Каракол переезд будет осуществлён на вахтовке (ГАЗ-66 или ЗиЛ-131) — дорога сильно разбита, в машине будет трясти.
Рейсы из Москвы в Бишкек (аэропорт Манас) и обратно ежедневно летают из аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Прямые рейсы осуществляют авиакомпании: Аэрофлот (программа бонусов за мили в Бишкек не работает), Уральские Авиалинии, Pegasus Asia, Avia Traffic.
Для граждан России виза не нужна. Граждане РФ, Казахстана и Беларуси могут въезжать в Киргизию как по заграничному, так и по внутреннему паспорту.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту Манас (Бишкек, Киргизия) в 15:30 по местному времени! Мы будем встречать вас в центре зала прилёта
Завершение: Аэропорт Манас, 14:00 по местному времени. Билеты рекомендуем покупать на рейсы, отправляющиеся после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 7% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры в Бишкеке

Красота озера Иссык-Куль (двухдневный тур)
2 дня
Авторский тур
Организатор экскурсии Айдана
Айдана
Нет отзывов
Красота озера Иссык-Куль (двухдневный тур)
Озеро Иссык-Куль - второе по величине горное озеро в мире
По договоренности
Завтра
25 авг
26 авг
27 авг
от $750 за 1 человека
Поездка на озеро Иссык-Куль
13 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Айдана
Айдана
Нет отзывов
Поездка на озеро Иссык-Куль
Уникальность озера Иссык-Куль в происхождении: сюда впадает около 90 рек
По договоренности
Завтра
25 авг
26 авг
27 авг
от $320 за всё до 3 чел.
Поездка на озеро Иссык-Куль и башню Бурана
12 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Solto
Solto
5
3 отзыва
Поездка на озеро Иссык-Куль и башню Бурана
Посмотрите на второе по величине высокогорное озеро в мире
По договоренности
от $295 за 1 человека
Драгоценная жемчужина Азии. Южный берег Иссык-Куля за 2 дня
2 дня
Авторский тур
до 4 чел.
Организатор экскурсии Юрий
Юрий
Нет отзывов
Драгоценная жемчужина Азии. Южный берег Иссык-Куля за 2 дня
Иссык-Куль - одно из наиболее крупных соленных озер
По договоренности (Бишкек)
$450 за всё до 4 чел.
Из Бишкека - на озеро Иссык-Куль
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
5
2 отзыва
Из Бишкека - на озеро Иссык-Куль
Оценить «визитную карточку» Кыргызстана, искупаться в горячих источниках и подняться на башню Бурана
у вашего отеля
25 авг
26 авг
27 авг
28 авг
300 за всё до 5 чел.
Горы Тянь-Шаня
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
Нет отзывов
Горы Тянь-Шаня
Хребет считается одним из самых высоких и мощных горных массивов Кыргызстана
Мы заедем за вами отель в котором вы остановились
2 сен
3 сен
4 сен
5 сен
$200 за всё до 6 чел.
Треккинг к озеру Кель-Тор
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
Нет отзывов
Треккинг к озеру Кель-Тор
Подняться к высокогорному озеру в компании опытного проводника и впечатлиться сказочными пейзажами
у торгового центра Vefa
25 авг
27 авг
28 авг
30 авг
200 за всё до 6 чел.
Иссык-Куль: горячие источники (4 дня)
3 дня 12 часов
Авторский тур
Организатор экскурсии Заман
Заман
Нет отзывов
Иссык-Куль: горячие источники (4 дня)
Авторский тур на 4 дня
площадь Ала-Тоо, Бишкек
от $1 250 за 1 человека
Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
4.4
14 отзывов
Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
Природные заповедники, леса, ущелья, термальные источники и этнокомплексы за 1 день
у вашего отеля
25 авг
27 авг
28 авг
29 авг
159 за всё до 4 чел.
Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
10 часов
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Юрий
Юрий
5
3 отзыва
Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
Покататься на лошадях, увидеть высокогорный водопад и окунуться в горячие источники
27 авг
28 авг
29 авг
30 авг
189 за всё до 4 чел.
Ала-Арча, Чункурчак, Иссык-Ата (термальные воды)
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Юрий
Юрий
Нет отзывов
Ала-Арча, Чункурчак, Иссык-Ата (термальные воды)
Мы предлагаем посетить однодневную, насыщенную экскурсию
Бишкек, адрес обговаривается дополнительно
$169 за всё до 4 чел.
Национальный парк Ала-Арча - лучшее место для путешествий из Бишкека
4 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Айдана
Айдана
Нет отзывов
Национальный парк Ала-Арча - лучшее место для путешествий из Бишкека
Кыргызский государственный национальный парк «Ала-Арча» площадью 20 000 га организован
По договоренности
Завтра
25 авг
26 авг
27 авг
от $130 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бишкеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Бишкеке
ХОРОШО
🧭
ТАМ