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Описание
Что вас ждет
Насыщенный однодневный тур для тех, кто хочет узнать город не по стандартным путеводителям. В ходе «вкусной прогулки» вы увидите главные достопримечательности столицы. Отведаете блюда местной кухни и узнаете, что такое кыргызское гостеприимство.
После обеда посетим восточный базар, где цены вас приятно удивят. Самое вкусное завершение нашего путешествия пройдет в одном из красивейших уникальных этно-комплексов в стране, где вы познакомитесь с бытом и традициями настоящих кочевников.
Важно знать:
Экскурсия проводится для группы от 2 человек. Питание в ходе тура может быть адаптировано под вегетарианцев.
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида,
трансфер,
входные билеты в музеи,
экскурсия и ужин в этно-комплексе.
Туристы оплачивают самостоятельно:
медицинская страховка,
обед в кафе,
личные расходы.
Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 10:00
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Трансфер
Входные билеты в музеи
Экскурсия и ужин в этно-комплексе
Что не входит
Медицинская страховка
Обед в кафе
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: просп. Чуй, д. 120
Завершение: р-н Кок-Жар
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Питание в ходе тура может быть адаптировано под вегетарианцев
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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