Вкусная прогулка: кыргызское гостеприимство и жизнь кочевников

Мы отправимся в насыщенный однодневный тур по «вкусным» и интересным местам города

Мы отправимся в насыщенный однодневный тур по «вкусным» и интересным местам города.

Во время прогулки вы увидите знаковые места столицы, отведаете блюда местной кухни и узнаете, что такое кыргызское гостеприимство. Мы побываем в красивейшем этно-комплексе и познакомимся с бытом и традициями кочевников.
Вкусная прогулка: кыргызское гостеприимство и жизнь кочевников
Вкусная прогулка: кыргызское гостеприимство и жизнь кочевников
Вкусная прогулка: кыргызское гостеприимство и жизнь кочевников
Вкусная прогулка: кыргызское гостеприимство и жизнь кочевников
Вкусная прогулка: кыргызское гостеприимство и жизнь кочевников
Вкусная прогулка: кыргызское гостеприимство и жизнь кочевников
Ближайшие даты:
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
6
ноя
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Что вас ожидает 🤩

  • Театр оперы и балета
  • Национальный музей Изобразительных Искусств
  • Дубовый парк
  • Дом-музей М. В. Фрунзе
  • Площадь Ала-Тоо
  • Арт-галерея под открытым небом
  • Центральный базар
  • Уникальный этно-комплекс кочевой культуры
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Насыщенный однодневный тур для тех, кто хочет узнать город не по стандартным путеводителям. В ходе «вкусной прогулки» вы увидите главные достопримечательности столицы. Отведаете блюда местной кухни и узнаете, что такое кыргызское гостеприимство.
После обеда посетим восточный базар, где цены вас приятно удивят. Самое вкусное завершение нашего путешествия пройдет в одном из красивейших уникальных этно-комплексов в стране, где вы познакомитесь с бытом и традициями настоящих кочевников.

Важно знать:

Экскурсия проводится для группы от 2 человек. Питание в ходе тура может быть адаптировано под вегетарианцев.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • трансфер,
  • входные билеты в музеи,
  • экскурсия и ужин в этно-комплексе.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • медицинская страховка,
  • обед в кафе,
  • личные расходы.

Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Входные билеты в музеи
  • Экскурсия и ужин в этно-комплексе
Что не входит
  • Медицинская страховка
  • Обед в кафе
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: просп. Чуй, д. 120
Завершение: р-н Кок-Жар
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Питание в ходе тура может быть адаптировано под вегетарианцев
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🍤Гастрономические☀️На весь день

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