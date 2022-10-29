Что вас ждет

Насыщенный однодневный тур для тех, кто хочет узнать город не по стандартным путеводителям. В ходе «вкусной прогулки» вы увидите главные достопримечательности столицы. Отведаете блюда местной кухни и узнаете, что такое кыргызское гостеприимство.

После обеда посетим восточный базар, где цены вас приятно удивят. Самое вкусное завершение нашего путешествия пройдет в одном из красивейших уникальных этно-комплексов в стране, где вы познакомитесь с бытом и традициями настоящих кочевников.

Важно знать:

Экскурсия проводится для группы от 2 человек. Питание в ходе тура может быть адаптировано под вегетарианцев.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

трансфер,

входные билеты в музеи,

экскурсия и ужин в этно-комплексе.

Туристы оплачивают самостоятельно: