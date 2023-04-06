Захватывающие дух Семёновское и Григорьевское ущелья

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Григорьевское и Семёновское ущелья находятся на северном берегу озера Исык-Куль и считаются одним из самых известных достопримечательностей Иссык-Куля. Мы подготовили для вас маршрут, раскрывающий природную красоту и самобытную культуру Кыргыстана.
Захватывающие дух Семёновское и Григорьевское ущелья
Захватывающие дух Семёновское и Григорьевское ущелья
Захватывающие дух Семёновское и Григорьевское ущелья
Захватывающие дух Семёновское и Григорьевское ущелья
Захватывающие дух Семёновское и Григорьевское ущелья
Захватывающие дух Семёновское и Григорьевское ущелья
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Описание

Что вас ожидает:

  • Семеновское ущелье — вы полюбуетесь величественным хребтом Кунгей Ала-Тоо, кристально чистой рекой Ак-Суу и хвойным лесом. Посетите живописную долину Кырчын, подниметесь по извилистой дороге к Святому озеру и насладитесь захватывающими дух горными видами.
  • Григорьевское ущелье — вы увидите еще два высокогорных озера, погуляете по идиллическим местам и, по желанию, покатаетесь на лошадях. А также заглянете на обед в юрту: попробуете национальную кухню, горную форель, чай с травами и горным медом.
  • Термальные источники Ак-Бермет — большой спа-центр с бассейнами разной температуры. Вы отдохнете в горячих источниках и узнаете, в чем их целебная сила.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Сопровождающий гид
Что не входит
  • Входные билеты не включены в стоимость:
  • Термальные источники — 350 сом
  • Конная прогулка — 100 сом за 10 минут
  • Обед в юрте оплачивается дополнительно — от 600 сом с человека
Место начала и завершения?
Бишкек, адрес вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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