Посетить самые интересные местах города и познакомиться с его историей на автопешеходной экскурсии
Разнообразие архитектурных стилей, многонациональное общество, двуязычные вывески — вот в чём колорит Бишкека! На экскурсии мы не только покажем вам самые значимые достопримечательности, но и расскажем легенды города, который может и неидеальн, но имеет свою историю и дорог каждому кыргызстанцу. Надеемся, он останется тёплым воспоминанием и в вашем сердце.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Начнём знакомство со столицей на главной площади — Ала-Тоо, украшенной статуей героя народного эпоса — легендарного Манаса. Зайдём в Государственный исторический музей, где вы погрузитесь в богатое прошлое нашей страны и узнаете её многогранную историю.
Затем отправимся к старой площади со зданием Парламента и статуей Ленина. Это место — символ советской идеологии и власти.
Минуя прекрасный дубовый парк, дойдём до статуи Курманджан Датки — одной из первых национальных героинь Кыргызстана. Расскажем вам её историю, которая служит примером долгой и отважной борьбы за свободу и независимость.
Выйдем к проспекту Эркиндик — к Галерее искусств под открытым небом и шахматной площадки. Вы узнаете, что означает слово «эркиндик» и почему это место очень любят местные жители.
Прогуляемся до Театра оперы и балета, по Площади победы, посмотрим на Вечный огонь.
Далее вас ждёт переезд к Государственной филармонии, где мы посмотрим на статую Семетея — сына Манаса, который известен доблестными поступками и смелыми подвигами, а также преданностью своему народу и идеалам. Пройдём мимо здания Кыргызского национального университета — одного из первых и наиболее престижных вузов в Бишкеке.
Любая экскурсия по Бишкеку не будет полноценной без посещения колоритного Ошского базара! Обязательно туда заглянем. Вы сможете сделать оригинальные фото и оценить огромное разнообразие товаров.
В завершение программы по желанию можем отвезти вас в уютный ресторан: дегустация национальных блюд станет вкусным финалом экскурсии.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле и пешком. Рекомендуем надеть комфортную для прогулок одежду и обувь.
- Обед оплачивается отдельно (по желанию).
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у ТЦ «Вефа Центр»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ulush — Организатор в Бишкеке
Наша компания уже несколько лет выступает лидером на рынке туристических услуг в Кыргызстане. Вы хотите увидеть самые красивые достопримечательности Кыргызстана? Мы поможем вам в этом!
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