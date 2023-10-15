Что вас ожидает

Начнём знакомство со столицей на главной площади — Ала-Тоо, украшенной статуей героя народного эпоса — легендарного Манаса. Зайдём в Государственный исторический музей, где вы погрузитесь в богатое прошлое нашей страны и узнаете её многогранную историю.

Затем отправимся к старой площади со зданием Парламента и статуей Ленина. Это место — символ советской идеологии и власти.

Минуя прекрасный дубовый парк, дойдём до статуи Курманджан Датки — одной из первых национальных героинь Кыргызстана. Расскажем вам её историю, которая служит примером долгой и отважной борьбы за свободу и независимость.

Выйдем к проспекту Эркиндик — к Галерее искусств под открытым небом и шахматной площадки. Вы узнаете, что означает слово «эркиндик» и почему это место очень любят местные жители.

Прогуляемся до Театра оперы и балета, по Площади победы, посмотрим на Вечный огонь.

Далее вас ждёт переезд к Государственной филармонии, где мы посмотрим на статую Семетея — сына Манаса, который известен доблестными поступками и смелыми подвигами, а также преданностью своему народу и идеалам. Пройдём мимо здания Кыргызского национального университета — одного из первых и наиболее престижных вузов в Бишкеке.

Любая экскурсия по Бишкеку не будет полноценной без посещения колоритного Ошского базара! Обязательно туда заглянем. Вы сможете сделать оригинальные фото и оценить огромное разнообразие товаров.

В завершение программы по желанию можем отвезти вас в уютный ресторан: дегустация национальных блюд станет вкусным финалом экскурсии.

Организационные детали