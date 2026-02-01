Этноприключение в Киргизии: прогулка верхом, музыкальное шоу и ночёвки в юрте
Увидеть орлиную охоту, погулять по берегу Иссык-Куля и побывать в городе-призраке
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
16 фев в 08:00
2 мар в 08:00
€1400 за человека
Горнолыжный тур на курорт «Каракол»: только для вашей компании
Неделю кататься и отдыхать в горах Киргизии и разбавить активный отдых экскурсиями
Начало: Аэропорт Бишкека, время по договорённости
8 фев в 08:00
9 фев в 08:00
€950 за всё до 3 чел.
Зимние приключения в Киргизии: айс-флоатинг на Иссык-Куле, каньоны и гастрономия (всё включено)
Побывать в ущелье Джеты-Огуз, приготовить местные блюда, расслабиться в термах и покорить склоны гор
Начало: Аэропорт Бишкека, 9:00
11 фев в 09:00
18 фев в 09:00
$1200 за человека
Всё включено: увлекательные активности и главное в Киргизии
Прокатиться на каяках по Иссык-Кулю, поучаствовать в кулинарном мастер-классе и переночевать в юрте
Начало: Бишкек, аэропорт Манас, 16:00
14 июн в 16:00
21 июн в 16:00
141 200 ₽ за человека
