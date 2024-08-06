2 дня
Двухдневный тур на Иссык-Куль и конная прогулка в окрестностях озера
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от $850 за человека
3 дня
Трехдневный тур вокруг озера Иссык-Куль
Начало: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$620 за человека
7 дней
Семидневное путешествие на cевер Кыргызстана
Начало: Бишкек, ваш отель
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$730 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Экскурсии и походы в горы»
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