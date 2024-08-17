7 дней
Вояж по Киргизии с конными прогулками, релаксом в термах и вечеринкой на яхте
Исследовать высокогорье, приготовить баурсаки и искупаться в Иссык-Куле
Начало: Аэропорт Бишкека, время зависит от вашего рейса
17 авг в 10:00
7 сен в 10:00
$1 000 за человека
3 дня
Своей компанией по окрестностям Иссык-Куля с проживанием в юрте и конной прогулкой
Рассмотреть балбалы, посетить киргизскую Швейцарию и золотой рудник
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина ...
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
$1 490 за всё до 2 чел.
4 дня
Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в spa-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
Увидеть киргизский Гранд-Каньон, проехать верхом по ущельям и провести ночь в юрте
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина ...
19 авг в 10:00
26 авг в 10:00
$1 980 за всё до 2 чел.
4 дня
Выходные на берегах Иссык-Куля: древности, красные скалы, киргизская Швейцария и мастер-класс
Изучить петроглифы, услышать легенду о Разбитом сердце и переночевать на экоферме и в юрте
Начало: Аэропорт Бишкека, 16:00
8 авг в 16:00
12 авг в 16:00
65 817₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Все»
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- Вояж по Киргизии с конными прогулками, релаксом в термах и вечеринкой на яхте
- Своей компанией по окрестностям Иссык-Куля с проживанием в юрте и конной прогулкой
- Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в spa-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
- Выходные на берегах Иссык-Куля: древности, красные скалы, киргизская Швейцария и мастер-класс
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Сколько стоит тур в Бишкеке в августе 2024
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