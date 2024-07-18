За городом и природа – туры в Бишкеке

Найдено 3 тура в категории «За городом и природа» в Бишкеке на русском языке, цены от 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
На машине
Конные прогулки
3 отзыва
7 дней
Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
Прокатиться на лошадях возле озера Сон-Куль и переночевать в юрте
Начало: Бишкек, возле вашего отеля, 8:00
15 авг в 08:00
10 сен в 08:00
69 000 за человека
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
На машине
1 отзыв
3 дня
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
Переночевать в юрте кочевников, прогуляться по красным каньонам и искупаться в озере среди гор
Начало: Бишкек, отель/аэропорт (по договорённости)
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
$400 за человека
Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
На машине
3 отзыва
2 дня
Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
Искупаться в Иссык-Куле, узнать о жизни кочевников и увидеть петроглифы
Начало: Г. Бишкек, место по договорённости, 07:00
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
49 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    18 июля 2024
    Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
    Отличный маршрут. Продуман, грамотно спланирован. Логистика позволяет охватить значительную часть локаций. Места выбраны потрясающе. Получилось насыщенное впечатлениями путешествие. Наш гид
    читать дальше

    Дмитрий. Нам было очень комфортно и спокойно. Надежный, всегда ненавязчиво рядом. Авто каждое утро было чистым. За неделю мы прониклись атмосферой, погрузились в культуру и быт новой для нас культуры. Добавила несколько фото, но они не передают красоты этих мест. Лучше приезжать и смотреть это в живую. Дмитрию и его брату огромное спасибо! До новых встреч друзья!

    Отличный маршрут. Продуман, грамотно спланирован. Логистика позволяет охватить значительную часть локаций. Места выбраны потрясающе. Получилось насыщенноеОтличный маршрут. Продуман, грамотно спланирован. Логистика позволяет охватить значительную часть локаций. Места выбраны потрясающе. Получилось насыщенноеОтличный маршрут. Продуман, грамотно спланирован. Логистика позволяет охватить значительную часть локаций. Места выбраны потрясающе. Получилось насыщенноеОтличный маршрут. Продуман, грамотно спланирован. Логистика позволяет охватить значительную часть локаций. Места выбраны потрясающе. Получилось насыщенноеОтличный маршрут. Продуман, грамотно спланирован. Логистика позволяет охватить значительную часть локаций. Места выбраны потрясающе. Получилось насыщенноеОтличный маршрут. Продуман, грамотно спланирован. Логистика позволяет охватить значительную часть локаций. Места выбраны потрясающе. Получилось насыщенноеОтличный маршрут. Продуман, грамотно спланирован. Логистика позволяет охватить значительную часть локаций. Места выбраны потрясающе. Получилось насыщенноеОтличный маршрут. Продуман, грамотно спланирован. Логистика позволяет охватить значительную часть локаций. Места выбраны потрясающе. Получилось насыщенноеОтличный маршрут. Продуман, грамотно спланирован. Логистика позволяет охватить значительную часть локаций. Места выбраны потрясающе. Получилось насыщенное
  • П
    Полина
    14 мая 2024
    Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
    Действительно, не просто путешествие, а именно приключение. Насыщенное, захватывающее, с разнообразием впечатлений. Жара Бишкека сменяется прохладой снежных перевалов, спускаясь с
    читать дальше

    которых, закладывает уши, кружится от всей этой красоты голова, а желудок поёт хвалебную оду местной кухне. Спасибо организаторам за продуманный маршрут, а если что-то и шло не по плану, за достойные альтернативы. Спасибо гиду Артему за проявленные спокойствие, терпение и отвагу за время пути,за вот это:"Артем,а давайте остановимся для фото" 😄. За неделю успеть наглядеться на ущелья и перевалы, постоянно сменяющие друг друга, искупаться в водохранилище на закате, проплыть на лодке по озеру, совершить небольшое восхождение к водопаду (или слегка растрясти последствия обильного и вкусного питания), застать целые поля цветущих маков, заглянуть в Узген и Ош, прочувствовать эту среднеазиатскую атмосферу гостеприимства, на обратном пути погреться в термальных источниках. . В конце удивиться, как много фото 😃 Благодарю за такое интересное и приятное приключение 🫶

    Действительно, не просто путешествие, а именно приключение. Насыщенное, захватывающее, с разнообразием впечатлений. Жара Бишкека сменяется прохладойДействительно, не просто путешествие, а именно приключение. Насыщенное, захватывающее, с разнообразием впечатлений. Жара Бишкека сменяется прохладойДействительно, не просто путешествие, а именно приключение. Насыщенное, захватывающее, с разнообразием впечатлений. Жара Бишкека сменяется прохладойДействительно, не просто путешествие, а именно приключение. Насыщенное, захватывающее, с разнообразием впечатлений. Жара Бишкека сменяется прохладойДействительно, не просто путешествие, а именно приключение. Насыщенное, захватывающее, с разнообразием впечатлений. Жара Бишкека сменяется прохладойДействительно, не просто путешествие, а именно приключение. Насыщенное, захватывающее, с разнообразием впечатлений. Жара Бишкека сменяется прохладойДействительно, не просто путешествие, а именно приключение. Насыщенное, захватывающее, с разнообразием впечатлений. Жара Бишкека сменяется прохладойДействительно, не просто путешествие, а именно приключение. Насыщенное, захватывающее, с разнообразием впечатлений. Жара Бишкека сменяется прохладойДействительно, не просто путешествие, а именно приключение. Насыщенное, захватывающее, с разнообразием впечатлений. Жара Бишкека сменяется прохладойДействительно, не просто путешествие, а именно приключение. Насыщенное, захватывающее, с разнообразием впечатлений. Жара Бишкека сменяется прохладой
  • Л
    Любовь
    5 сентября 2023
    Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
    В августе мы проехали маршрут "В мире зеркальных озёр и перевалов". Нашим гидом был Дмитрий, очень эрудированный и творческий гид,
    читать дальше

    опытный и надёжный водитель. Маршрут живописный по долинам и через перевалы, останавливались часто в местах, чтобы полюбоваться потрясающими видами многоликих Тянь-шаньских гор, сделать фотографии и погулять. Дмитрий делал остановки в любом месте, которое нас захватывало своей необычностью или величием. Он старался передать нам свою любовь к Кыргызстану и ему это удалось. Хочется приехать ещё, но уже поменьше ездить, а больше ходить. Дмитрий очень внимательный и заботливый гид. Он познакомил нас с национальной кухней(кыргызской, узбекской, дунганской). Мы ужинали и часто обедали в очень интересных местах. У Дмитрия художественное образование и своё видение красоты природы он старался передать нам. Он не спешил и никогда не торопил, для нашей молодёжи предлагал небольшие приключения с адреналинчиком. Им это очень понравилось. Необычайно яркое и низкое звёздное небо на озере Сонькёль, только ради этого стоит поехать, впечатления потрясающие, сложно описать словами. После града над юртами возникла радуга, ощущение, что можешь потрогать руками,так близко. На лугах пасутся многочисленные стада лошадей, коров, овец и яков даже. Мы и грибов пособирали, хозяйка юрточного городка вкуснейшее жаркое приготовила. Мы очень благодарны Дмитрию за красоту, которую нам удалось увидеть и пережить. Очень рекомендуем потрясающий маршрут и если повезёт, сопровождения гида Дмитрия.

    В августе мы проехали маршрут "В мире зеркальных озёр и перевалов". Нашим гидом был Дмитрий, оченьВ августе мы проехали маршрут "В мире зеркальных озёр и перевалов". Нашим гидом был Дмитрий, оченьВ августе мы проехали маршрут "В мире зеркальных озёр и перевалов". Нашим гидом был Дмитрий, оченьВ августе мы проехали маршрут "В мире зеркальных озёр и перевалов". Нашим гидом был Дмитрий, оченьВ августе мы проехали маршрут "В мире зеркальных озёр и перевалов". Нашим гидом был Дмитрий, очень

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «За городом и природа»

Самые популярные туры этой рубрики в Бишкеке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
  2. Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
  3. Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Иссык-Куль
  2. Ущелья
  3. Набережная
Сколько стоит тур в Бишкеке в августе 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 тура от 400 до 69 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «За городом и природа», 7 ⭐ отзывов, цены от 400₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам