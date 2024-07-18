7 дней
Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
Прокатиться на лошадях возле озера Сон-Куль и переночевать в юрте
Начало: Бишкек, возле вашего отеля, 8:00
15 авг в 08:00
10 сен в 08:00
69 000₽ за человека
3 дня
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
Переночевать в юрте кочевников, прогуляться по красным каньонам и искупаться в озере среди гор
Начало: Бишкек, отель/аэропорт (по договорённости)
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
$400 за человека
2 дня
Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
Искупаться в Иссык-Куле, узнать о жизни кочевников и увидеть петроглифы
Начало: Г. Бишкек, место по договорённости, 07:00
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
49 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на туры
- ООльга18 июля 2024Отличный маршрут. Продуман, грамотно спланирован. Логистика позволяет охватить значительную часть локаций. Места выбраны потрясающе. Получилось насыщенное впечатлениями путешествие. Наш гид
- ППолина14 мая 2024Действительно, не просто путешествие, а именно приключение. Насыщенное, захватывающее, с разнообразием впечатлений. Жара Бишкека сменяется прохладой снежных перевалов, спускаясь с
- ЛЛюбовь5 сентября 2023В августе мы проехали маршрут "В мире зеркальных озёр и перевалов". Нашим гидом был Дмитрий, очень эрудированный и творческий гид,
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «За городом и природа»
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Сколько стоит тур в Бишкеке в августе 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 тура от 400 до 69 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «За городом и природа», 7 ⭐ отзывов, цены от 400₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь