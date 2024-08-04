8 часов
Групповая
до 14 чел.
Лучший выборСвятое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Однодневная поездка по знаменитым ущельям Иссык-Куля. Святое озеро, горные пейзажи, чистый воздух и ужин в юрте. Прогулки на лошадях и фото с беркутами
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€30 за человека
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-тур на озеро Сон-Куль: природа и культура Кыргызстана
Погрузитесь в атмосферу горного Кыргызстана с джип-туром на озеро Сон-Куль. Вас ждут бирюзовые водохранилища, древние захоронения и обед в юрте
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:30
8 авг в 06:30
€345 за всё до 6 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ущелье Алтын-Аршан, Каракол и термальные источники
Путешествие в Чолпон-Ату: откройте для себя Каракол, Алтын-Аршан и горячие источники. Прекрасные виды и целебные воды ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
8 авг в 07:00
€375 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 августа 2024Спасибо большое организаторам за прекрасный тур в Семеновское и Григорьевское ущелье. Наполнилась энергией и положительными эмоциями❤️
- RRuslan4 августа 2024Иван был очень вежлив и внимателен к нашей семье, коммуникабельный парень, рассказал нам про все сегодняшние локации, с удовольствием ответил
- ЕЕлена4 августа 2024Сегодня 04.08.24 съездили на экскурсию. Впечатления супер!!! Ездили с водителем- экскурсоводом Алексеем! Алексей отличный водитель и рассказчик. Знает много информации по маршруту,отвечал на все интересующие вопросы,даже на вопросы,,не по теме"))) Однозначно рекомендую,не пожалеете!
Ответы на вопросы от путешественников по Чолпон-Ате в категории «Что ещё посмотреть»
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