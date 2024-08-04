читать дальше на наши вопросы, ему отдельный респект. Повезло с погодой, все запланированные локации посетили, плюс пасмурная погода позволила путешествовать с комфортом. Роман благодарю вас за организацию наших путешествий, буду с удовольствием вас рекомендовать. Вам хорошего сезона, щедрых и благодарных клиентов 🤗

Иван был очень вежлив и внимателен к нашей семье, коммуникабельный парень, рассказал нам про все сегодняшние локации, с удовольствием ответил