На Рождество – экскурсии в Чолпон-Ате

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Чолпон-Ате на русском языке, цены от €194, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Джип-тур на озеро Сон-Куль
Джиппинг
На машине
6 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-тур на озеро Сон-Куль: природа и культура Кыргызстана
Погрузитесь в атмосферу горного Кыргызстана с джип-туром на озеро Сон-Куль. Вас ждут бирюзовые водохранилища, древние захоронения и обед в юрте
Начало: У вашего отеля
Завтра в 19:30
10 сен в 06:30
345 за всё до 6 чел.
Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
На машине
Джиппинг
скидка
10%
29 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
Полюбоваться Тянь-Шанскими горами, заглянуть в юрту и окунуться в термальные источники
Начало: У вашего отеля
Завтра в 19:30
10 сен в 09:00
215194 за всё до 6 чел.
Путешествие к ледникам Тянь-Шаня
Джиппинг
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Незабываемое приключение в Чолпон-Ате
Однодневное приключение в Чолпон-Ате: перевал Кок-Айрык, альпийские луга и ледниковый водопад. Наслаждайтесь красотой природы на внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
275 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диана
    5 сентября 2024
    Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
    Этот день и знакомство с Дмитрием останутся в памяти надолго! Природа Кыргызстана- это чудо! Но когда вас сопровождает человек, увлеченный
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    своим делом, искренне любящий свой край и знающий историю- это чудо вдвойне. Если вы впервые в Кыргызстане, то посещение Иссык-Куля обязательно и рекомендую взять экскурсию в Семеновское и Григорьевское ущелья. Если вашим гидом окажется Дмитрий, то повезло! Мы благодарны компании за организацию и оперативную связь, а Дмитрию за теплоту, внимание, профессионализм и любовь к Кыргызстану, которую невозможно не разделить! С уважением, семья Овчаренко.

    Этот день и знакомство с Дмитрием останутся в памяти надолго! Природа Кыргызстана- это чудо! Но когдаЭтот день и знакомство с Дмитрием останутся в памяти надолго! Природа Кыргызстана- это чудо! Но когдаЭтот день и знакомство с Дмитрием останутся в памяти надолго! Природа Кыргызстана- это чудо! Но когдаЭтот день и знакомство с Дмитрием останутся в памяти надолго! Природа Кыргызстана- это чудо! Но когдаЭтот день и знакомство с Дмитрием останутся в памяти надолго! Природа Кыргызстана- это чудо! Но когда
  • И
    Ирина
    14 августа 2024
    Джип-тур на озеро Сон-Куль
    Нам поездка очень понравилась. Если Вы хотите посмотреть горы Киргизии без экстрима, то это прекрасный вариант. Мы проехали по нескольким
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    серпантинам, виды просто потрясающие! Само озеро поражает обилием пасущихся животных и тоже очень красиво. Прекрасный обед в юрте и милые коники. На обратном пути посмотрели водопад. Конечно много грунтовой дороги, будьте к этому готовы. Огромная благодарность гиду Ришаду, видно, что человек очень любит свой край и стремится показать нам всю его красоту.

    Нам поездка очень понравилась. Если Вы хотите посмотреть горы Киргизии без экстрима, то это прекрасный вариантНам поездка очень понравилась. Если Вы хотите посмотреть горы Киргизии без экстрима, то это прекрасный вариантНам поездка очень понравилась. Если Вы хотите посмотреть горы Киргизии без экстрима, то это прекрасный вариантНам поездка очень понравилась. Если Вы хотите посмотреть горы Киргизии без экстрима, то это прекрасный вариантНам поездка очень понравилась. Если Вы хотите посмотреть горы Киргизии без экстрима, то это прекрасный вариантНам поездка очень понравилась. Если Вы хотите посмотреть горы Киргизии без экстрима, то это прекрасный вариантНам поездка очень понравилась. Если Вы хотите посмотреть горы Киргизии без экстрима, то это прекрасный вариантНам поездка очень понравилась. Если Вы хотите посмотреть горы Киргизии без экстрима, то это прекрасный вариантНам поездка очень понравилась. Если Вы хотите посмотреть горы Киргизии без экстрима, то это прекрасный вариантНам поездка очень понравилась. Если Вы хотите посмотреть горы Киргизии без экстрима, то это прекрасный вариант
  • I
    Ignat
    29 июля 2024
    Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
    Дмитрий отличный гид с навыками профессионального водителя в горной, сложно проходимой местности. Ездили с ребенком 1,5 года, Дмитрий внимательно отнесся
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    к этому моменту. Посетили Семёновское и Григорьевское ущелья. Пообедали в кафе под открытом небом. Заказали массу блюд из меню, но рекомендую именно форель на углях - очень вкусная. Если ищите тур с приятным ненавязчивым гидом и хорошей справкой по местности - обращайтесь к Дмитрию!

    Дмитрий отличный гид с навыками профессионального водителя в горной, сложно проходимой местности. Ездили с ребенком 1,5Дмитрий отличный гид с навыками профессионального водителя в горной, сложно проходимой местности. Ездили с ребенком 1,5Дмитрий отличный гид с навыками профессионального водителя в горной, сложно проходимой местности. Ездили с ребенком 1,5Дмитрий отличный гид с навыками профессионального водителя в горной, сложно проходимой местности. Ездили с ребенком 1,5Дмитрий отличный гид с навыками профессионального водителя в горной, сложно проходимой местности. Ездили с ребенком 1,5Дмитрий отличный гид с навыками профессионального водителя в горной, сложно проходимой местности. Ездили с ребенком 1,5
  • o
    obuhova
    13 июля 2024
    Джип-тур на озеро Сон-Куль
    Большое спасибо за путешествие. Отдельное спасибо за мастерство вождения.
  • Н
    Нина
    7 июля 2024
    Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
    Отличная экскурсия! Это самые ближайшие красивые места возле Чолпон-ата, поэтому экскурсия оптимальная по времени. Кормежка в юрте выше всяких похвал.
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    Дмитрий рассказал нам про страну и про озеро и горы. И еще рекомендовал, что из местных товаров можно привезти домой себе и близким. Горячо рекомендую!

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Ответы на вопросы от путешественников по Чолпон-Ате в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чолпон-Ате
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Джип-тур на озеро Сон-Куль
  2. Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
  3. Путешествие к ледникам Тянь-Шаня
Какие места ещё посмотреть в Чолпон-Ате
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Ущелья
  2. Иссык-Куль
Сколько стоит экскурсия по Чолпон-Ате в сентябре 2024
Сейчас в Чолпон-Ате в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 194 до 345 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.55 из 5
Экскурсии на русском языке в Чолпон-Ате (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 35 ⭐ отзывов, цены от €194. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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