13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-тур на озеро Сон-Куль: природа и культура Кыргызстана
Погрузитесь в атмосферу горного Кыргызстана с джип-туром на озеро Сон-Куль. Вас ждут бирюзовые водохранилища, древние захоронения и обед в юрте
Начало: У вашего отеля
Завтра в 19:30
10 сен в 06:30
€345 за всё до 6 чел.
скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
Полюбоваться Тянь-Шанскими горами, заглянуть в юрту и окунуться в термальные источники
Начало: У вашего отеля
Завтра в 19:30
10 сен в 09:00
215€194 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Незабываемое приключение в Чолпон-Ате
Однодневное приключение в Чолпон-Ате: перевал Кок-Айрык, альпийские луга и ледниковый водопад. Наслаждайтесь красотой природы на внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
€275 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана5 сентября 2024Этот день и знакомство с Дмитрием останутся в памяти надолго! Природа Кыргызстана- это чудо! Но когда вас сопровождает человек, увлеченный
- ИИрина14 августа 2024Нам поездка очень понравилась. Если Вы хотите посмотреть горы Киргизии без экстрима, то это прекрасный вариант. Мы проехали по нескольким
- IIgnat29 июля 2024Дмитрий отличный гид с навыками профессионального водителя в горной, сложно проходимой местности. Ездили с ребенком 1,5 года, Дмитрий внимательно отнесся
- oobuhova13 июля 2024Большое спасибо за путешествие. Отдельное спасибо за мастерство вождения.
- ННина7 июля 2024Отличная экскурсия! Это самые ближайшие красивые места возле Чолпон-ата, поэтому экскурсия оптимальная по времени. Кормежка в юрте выше всяких похвал.
Ответы на вопросы от путешественников по Чолпон-Ате в категории «На Рождество»
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