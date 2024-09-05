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своим делом, искренне любящий свой край и знающий историю- это чудо вдвойне. Если вы впервые в Кыргызстане, то посещение Иссык-Куля обязательно и рекомендую взять экскурсию в Семеновское и Григорьевское ущелья. Если вашим гидом окажется Дмитрий, то повезло! Мы благодарны компании за организацию и оперативную связь, а Дмитрию за теплоту, внимание, профессионализм и любовь к Кыргызстану, которую невозможно не разделить! С уважением, семья Овчаренко.