Однодневные – экскурсии в Чолпон-Ате

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Чолпон-Ате на русском языке, цены от €194, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
На машине
Джиппинг
скидка
10%
28 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
Полюбоваться Тянь-Шанскими горами, заглянуть в юрту и окунуться в термальные источники
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
9 авг в 09:00
215194 за всё до 6 чел.
Путешествие вокруг Иссык-Куля
На машине
14 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Город Каракол, каньон Сказка, термальные источники, ущелья Барскоон и Джеты-Огуз за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 15:30
9 авг в 06:30
399 за всё до 6 чел.
Ущелье Алтын-Аршан, Каракол и термальные источники
Джиппинг
На машине
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ущелье Алтын-Аршан, Каракол и термальные источники
Путешествие в Чолпон-Ату: откройте для себя Каракол, Алтын-Аршан и горячие источники. Прекрасные виды и целебные воды ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 15:30
9 авг в 07:00
375 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Ignat
    29 июля 2024
    Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
    Дмитрий отличный гид с навыками профессионального водителя в горной, сложно проходимой местности. Ездили с ребенком 1,5 года, Дмитрий внимательно отнесся
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    к этому моменту. Посетили Семёновское и Григорьевское ущелья. Пообедали в кафе под открытом небом. Заказали массу блюд из меню, но рекомендую именно форель на углях - очень вкусная. Если ищите тур с приятным ненавязчивым гидом и хорошей справкой по местности - обращайтесь к Дмитрию!

    Дмитрий отличный гид с навыками профессионального водителя в горной, сложно проходимой местности. Ездили с ребенком 1,5Дмитрий отличный гид с навыками профессионального водителя в горной, сложно проходимой местности. Ездили с ребенком 1,5Дмитрий отличный гид с навыками профессионального водителя в горной, сложно проходимой местности. Ездили с ребенком 1,5Дмитрий отличный гид с навыками профессионального водителя в горной, сложно проходимой местности. Ездили с ребенком 1,5Дмитрий отличный гид с навыками профессионального водителя в горной, сложно проходимой местности. Ездили с ребенком 1,5Дмитрий отличный гид с навыками профессионального водителя в горной, сложно проходимой местности. Ездили с ребенком 1,5
  • Н
    Нина
    7 июля 2024
    Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
    Отличная экскурсия! Это самые ближайшие красивые места возле Чолпон-ата, поэтому экскурсия оптимальная по времени. Кормежка в юрте выше всяких похвал.
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    Дмитрий рассказал нам про страну и про озеро и горы. И еще рекомендовал, что из местных товаров можно привезти домой себе и близким. Горячо рекомендую!

    Отличная экскурсия! Это самые ближайшие красивые места возле Чолпон-ата, поэтому экскурсия оптимальная по времени. Кормежка вОтличная экскурсия! Это самые ближайшие красивые места возле Чолпон-ата, поэтому экскурсия оптимальная по времени. Кормежка вОтличная экскурсия! Это самые ближайшие красивые места возле Чолпон-ата, поэтому экскурсия оптимальная по времени. Кормежка вОтличная экскурсия! Это самые ближайшие красивые места возле Чолпон-ата, поэтому экскурсия оптимальная по времени. Кормежка в
  • Т
    Татьяна
    20 сентября 2023
    Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
    Нашим экскурсоводом был Валерий, профессиональный водитель и интересный человек. Экскурсия нам очень понравились, дорога на Святое озеро экстремальная, но места
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    красивые, к тому же мы любим разумный экстрим. Сами ущелья очень красивые, обед в юрте был вкусный, и очень колоритный. Экскурсию рекомендую!👍Организаторы очень отзывчивые и внимательные.

  • Т
    Татьяна
    21 августа 2023
    Путешествие вокруг Иссык-Куля
    Путешествовали на джипе с Дмитрием, он очень интересный собеседник и увлечен тем, что делает, мы смогли посмотреть массу красивейших мест,
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    некоторые вообще в полном отсутствии других туристов. Самостоятельно, без локального опытного гида, который мастерски справляется с бездорожьем, мы не увидели бы и половину. Под впечатлением от красот Киргизии, спасибо Дмитрию за то, что открыл их для нас.

  • Н
    Наталия
    18 июня 2023
    Путешествие вокруг Иссык-Куля
    Мы в восторге от красот Киргизии!!! Провели 5 дневный тур вокруг Иссыкуля с индивидуальным гидом Дмитрием. На его машине пересекли
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    несколько перевалов, увидели красивейшие ущелья и каньоны. Дмитрий очень любит свою страну и знает все дороги и тропинки. Выбирает маршрут, чтобы как можно больше нам показать. рассказывает историю и легенды. Очень внимательный, заботливый и предупредительный. Мне 80 лет, подруге 77 и мы не устали, а получили массу впечатлений. По высоте менялась природа от полосы тундры, где ночевали в юрточном кемпинге, до каньонов типа пустыни "Сказка" и "Марс". Видели много животных: стада коров, овец, коней, яков, верблюдов. Диких сурков, сусликов, зайцев, фазанов. А горы!!!!! никакие фото не передают представления! Нет в них объема и воздуха! Стоит там побывать и увидеть своими глазами!!!

  • К
    Ксения
    15 мая 2023
    Путешествие вокруг Иссык-Куля
    Была экскурсия вокруг Иссык-Куля на 2 дня. С водителем Александром. Организаторы адаптировали маршрут под нас. Машина с хорошей проходимостью. Александр хорошо знает местность, останавливался в красивых точках. Не хватило рассказов про Иссык-куль, его историю.
    Была экскурсия вокруг Иссык-Куля на 2 дня. С водителем Александром. Организаторы адаптировали маршрут под нас. Машина

Ответы на вопросы от путешественников по Чолпон-Ате в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чолпон-Ате
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
  2. Путешествие вокруг Иссык-Куля
  3. Ущелье Алтын-Аршан, Каракол и термальные источники
Какие места ещё посмотреть в Чолпон-Ате
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Ущелья
  2. Иссык-Куль
Сколько стоит экскурсия по Чолпон-Ате в августе 2024
Сейчас в Чолпон-Ате в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 194 до 399 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Чолпон-Ате (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 43 ⭐ отзыва, цены от €194. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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