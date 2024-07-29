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10%
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
Полюбоваться Тянь-Шанскими горами, заглянуть в юрту и окунуться в термальные источники
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
9 авг в 09:00
215€194 за всё до 6 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Город Каракол, каньон Сказка, термальные источники, ущелья Барскоон и Джеты-Огуз за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 15:30
9 авг в 06:30
€399 за всё до 6 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ущелье Алтын-Аршан, Каракол и термальные источники
Путешествие в Чолпон-Ату: откройте для себя Каракол, Алтын-Аршан и горячие источники. Прекрасные виды и целебные воды ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 15:30
9 авг в 07:00
€375 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIgnat29 июля 2024Дмитрий отличный гид с навыками профессионального водителя в горной, сложно проходимой местности. Ездили с ребенком 1,5 года, Дмитрий внимательно отнесся
- ННина7 июля 2024Отличная экскурсия! Это самые ближайшие красивые места возле Чолпон-ата, поэтому экскурсия оптимальная по времени. Кормежка в юрте выше всяких похвал.
- ТТатьяна20 сентября 2023Нашим экскурсоводом был Валерий, профессиональный водитель и интересный человек. Экскурсия нам очень понравились, дорога на Святое озеро экстремальная, но места
- ТТатьяна21 августа 2023Путешествовали на джипе с Дмитрием, он очень интересный собеседник и увлечен тем, что делает, мы смогли посмотреть массу красивейших мест,
- ННаталия18 июня 2023Мы в восторге от красот Киргизии!!! Провели 5 дневный тур вокруг Иссыкуля с индивидуальным гидом Дмитрием. На его машине пересекли
- ККсения15 мая 2023Была экскурсия вокруг Иссык-Куля на 2 дня. С водителем Александром. Организаторы адаптировали маршрут под нас. Машина с хорошей проходимостью. Александр хорошо знает местность, останавливался в красивых точках. Не хватило рассказов про Иссык-куль, его историю.
Ответы на вопросы от путешественников по Чолпон-Ате в категории «Однодневные»
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