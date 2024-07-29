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несколько перевалов, увидели красивейшие ущелья и каньоны. Дмитрий очень любит свою страну и знает все дороги и тропинки. Выбирает маршрут, чтобы как можно больше нам показать. рассказывает историю и легенды. Очень внимательный, заботливый и предупредительный. Мне 80 лет, подруге 77 и мы не устали, а получили массу впечатлений. По высоте менялась природа от полосы тундры, где ночевали в юрточном кемпинге, до каньонов типа пустыни "Сказка" и "Марс". Видели много животных: стада коров, овец, коней, яков, верблюдов. Диких сурков, сусликов, зайцев, фазанов. А горы!!!!! никакие фото не передают представления! Нет в них объема и воздуха! Стоит там побывать и увидеть своими глазами!!!