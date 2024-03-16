8 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по живописным ущельям Чолпон-Аты
Погрузитесь в красоту высокогорного озера Иссык-Куль и окружающих ущелий. Вас ждут прогулки, истории и легенды о самых живописных местах Киргизии
Начало: Г. Чолпон Ата, ваш отель или гостиница
Расписание: в летний период каждый день в 8:30
Завтра в 08:30
8 авг в 08:30
$40 за человека
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Земля кочевников: живописное ущелье Жууку
Индивидуальная экскурсия по Чолпон-Ате с посещением Каракола и ущелья Жууку. Погрузитесь в историю и природу Кыргызстана
Начало: Чолпон-ата, ваш отель
Завтра в 07:00
8 авг в 07:00
$352 за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Захватывающие дух Семёновское и Григорьевское ущелья
Начало: Бишкек, адрес вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья16 марта 2024Очень хороший тур. Шикарные виды, отличный маршрут. Очень приятный и доброжелательный гид. Все рассказал и показал. Я давно мечтала побывать именно в этих ущельях.
Ответы на вопросы от путешественников по Чолпон-Ате в категории «Популярные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Чолпон-Ате в августе 2024
Сейчас в Чолпон-Ате в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 352. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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