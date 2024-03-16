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1 чел. По популярности 1 отзыв 8 часов Индивидуальная Индивидуальная экскурсия по живописным ущельям Чолпон-Аты Погрузитесь в красоту высокогорного озера Иссык-Куль и окружающих ущелий. Вас ждут прогулки, истории и легенды о самых живописных местах Киргизии Начало: Г. Чолпон Ата, ваш отель или гостиница Расписание: в летний период каждый день в 8:30 $ 40 за человека 12 часов Индивидуальная до 6 чел. Земля кочевников: живописное ущелье Жууку Индивидуальная экскурсия по Чолпон-Ате с посещением Каракола и ущелья Жууку. Погрузитесь в историю и природу Кыргызстана Начало: Чолпон-ата, ваш отель $ 352 за всё до 6 чел. 10 часов Индивидуальная до 5 чел. Захватывающие дух Семёновское и Григорьевское ущелья Начало: Бишкек, адрес вашего отеля $ 230 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Чолпон-Аты Последние отзывы на экскурсии Н Наталья Тур в горные ущелья Иссык-Куля Очень хороший тур. Шикарные виды, отличный маршрут. Очень приятный и доброжелательный гид. Все рассказал и показал. Я давно мечтала побывать именно в этих ущельях.

Ответы на вопросы от путешественников по Чолпон-Ате в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чолпон-Ате Тур в горные ущелья Иссык-Куля Земля кочевников: живописное ущелье Жууку Захватывающие дух Семёновское и Григорьевское ущелья В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Какие места ещё посмотреть в Чолпон-Ате Ущелья Иссык-Куль 2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе: Сколько стоит экскурсия по Чолпон-Ате в августе 2024 Сейчас в Чолпон-Ате в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 352. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5

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