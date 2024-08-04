Все – экскурсии в Чолпон-Ате

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Чолпон-Ате на русском языке, цены от €30, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Джиппинг
На машине
14 отзывов
8 часов
Групповая
до 14 чел.
Лучший выбор
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Однодневная поездка по знаменитым ущельям Иссык-Куля. Святое озеро, горные пейзажи, чистый воздух и ужин в юрте. Прогулки на лошадях и фото с беркутами
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
30 за человека
Вокруг озера Иссык-Куль в группе
На автобусе
5 отзывов
11 часов
Групповая
до 18 чел.
Лучший выбор
Вокруг озера Иссык-Куль в мини-группе
Однодневное путешествие вокруг озера Иссык-Куль на микроавтобусе. Каньоны, ущелья, Каракол с храмом и мечетью, горячие источники и обед в юрте
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
35 за человека
Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
На машине
Джиппинг
скидка
10%
28 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
Полюбоваться Тянь-Шанскими горами, заглянуть в юрту и окунуться в термальные источники
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
215194 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 августа 2024
    Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
    Спасибо большое организаторам за прекрасный тур в Семеновское и Григорьевское ущелье. Наполнилась энергией и положительными эмоциями❤️
    Спасибо большое организаторам за прекрасный тур в Семеновское и Григорьевское ущелье. Наполнилась энергией и положительными эмоциями❤️Спасибо большое организаторам за прекрасный тур в Семеновское и Григорьевское ущелье. Наполнилась энергией и положительными эмоциями❤️
  • R
    Ruslan
    4 августа 2024
    Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
    Иван был очень вежлив и внимателен к нашей семье, коммуникабельный парень, рассказал нам про все сегодняшние локации, с удовольствием ответил
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    на наши вопросы, ему отдельный респект. Повезло с погодой, все запланированные локации посетили, плюс пасмурная погода позволила путешествовать с комфортом. Роман благодарю вас за организацию наших путешествий, буду с удовольствием вас рекомендовать. Вам хорошего сезона, щедрых и благодарных клиентов 🤗

  • Е
    Елена
    4 августа 2024
    Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
    Сегодня 04.08.24 съездили на экскурсию. Впечатления супер!!! Ездили с водителем- экскурсоводом Алексеем! Алексей отличный водитель и рассказчик. Знает много информации по маршруту,отвечал на все интересующие вопросы,даже на вопросы,,не по теме"))) Однозначно рекомендую,не пожалеете!
  • А
    Алла
    30 июля 2024
    Вокруг озера Иссык-Куль в группе
    Организация и места очень красивые, интересные и разнообразные. Насыщенная программа. Снизила оценку за машину. Не работал кондиционер и было часто
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    невыносимо душно. Большие расстояния между локациями под солнцем, открытые окна не спасали. Тем более, когда на пыльных дорогах окна закрывали. На таких маршрутах без кондиционера очень тяжело. Это немного подпортило впечатление. А люди и места очень приятные. Спасибо.

  • I
    Ignat
    29 июля 2024
    Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
    Дмитрий отличный гид с навыками профессионального водителя в горной, сложно проходимой местности. Ездили с ребенком 1,5 года, Дмитрий внимательно отнесся
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    к этому моменту. Посетили Семёновское и Григорьевское ущелья. Пообедали в кафе под открытом небом. Заказали массу блюд из меню, но рекомендую именно форель на углях - очень вкусная. Если ищите тур с приятным ненавязчивым гидом и хорошей справкой по местности - обращайтесь к Дмитрию!

    Дмитрий отличный гид с навыками профессионального водителя в горной, сложно проходимой местности. Ездили с ребенком 1,5Дмитрий отличный гид с навыками профессионального водителя в горной, сложно проходимой местности. Ездили с ребенком 1,5Дмитрий отличный гид с навыками профессионального водителя в горной, сложно проходимой местности. Ездили с ребенком 1,5Дмитрий отличный гид с навыками профессионального водителя в горной, сложно проходимой местности. Ездили с ребенком 1,5Дмитрий отличный гид с навыками профессионального водителя в горной, сложно проходимой местности. Ездили с ребенком 1,5Дмитрий отличный гид с навыками профессионального водителя в горной, сложно проходимой местности. Ездили с ребенком 1,5
  • Н
    Нина
    7 июля 2024
    Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
    Отличная экскурсия! Это самые ближайшие красивые места возле Чолпон-ата, поэтому экскурсия оптимальная по времени. Кормежка в юрте выше всяких похвал.
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    Дмитрий рассказал нам про страну и про озеро и горы. И еще рекомендовал, что из местных товаров можно привезти домой себе и близким. Горячо рекомендую!

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  • В
    Виктория
    2 июля 2024
    Вокруг озера Иссык-Куль в группе
    В первую очередь хочу отметить высокую степень ответственности гидов, надежность, великодушие, гибкость и доброжелательность! Спасибо вам большое за это! Помимо
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    этого, разумеется, я получила массу интересной и полезной информации. Сам маршрут получился очень насыщенным и интересным. Удобный транспорт. Организация на высоте, ну и вообще… Вы лучшие! Сердечно и искренне рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    20 сентября 2023
    Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
    Нашим экскурсоводом был Валерий, профессиональный водитель и интересный человек. Экскурсия нам очень понравились, дорога на Святое озеро экстремальная, но места
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    красивые, к тому же мы любим разумный экстрим. Сами ущелья очень красивые, обед в юрте был вкусный, и очень колоритный. Экскурсию рекомендую!👍Организаторы очень отзывчивые и внимательные.

Ответы на вопросы от путешественников по Чолпон-Ате в категории «Все»

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  3. Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Ущелья
  2. Иссык-Куль
Сколько стоит экскурсия по Чолпон-Ате в августе 2024
Сейчас в Чолпон-Ате в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 194 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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