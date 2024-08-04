8 часов
Групповая
до 14 чел.
Лучший выборСвятое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Однодневная поездка по знаменитым ущельям Иссык-Куля. Святое озеро, горные пейзажи, чистый воздух и ужин в юрте. Прогулки на лошадях и фото с беркутами
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€30 за человека
11 часов
Групповая
до 18 чел.
Лучший выборВокруг озера Иссык-Куль в мини-группе
Однодневное путешествие вокруг озера Иссык-Куль на микроавтобусе. Каньоны, ущелья, Каракол с храмом и мечетью, горячие источники и обед в юрте
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
€35 за человека
скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
Полюбоваться Тянь-Шанскими горами, заглянуть в юрту и окунуться в термальные источники
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
215€194 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 августа 2024Спасибо большое организаторам за прекрасный тур в Семеновское и Григорьевское ущелье. Наполнилась энергией и положительными эмоциями❤️
- RRuslan4 августа 2024Иван был очень вежлив и внимателен к нашей семье, коммуникабельный парень, рассказал нам про все сегодняшние локации, с удовольствием ответил
- ЕЕлена4 августа 2024Сегодня 04.08.24 съездили на экскурсию. Впечатления супер!!! Ездили с водителем- экскурсоводом Алексеем! Алексей отличный водитель и рассказчик. Знает много информации по маршруту,отвечал на все интересующие вопросы,даже на вопросы,,не по теме"))) Однозначно рекомендую,не пожалеете!
- ААлла30 июля 2024Организация и места очень красивые, интересные и разнообразные. Насыщенная программа. Снизила оценку за машину. Не работал кондиционер и было часто
- IIgnat29 июля 2024Дмитрий отличный гид с навыками профессионального водителя в горной, сложно проходимой местности. Ездили с ребенком 1,5 года, Дмитрий внимательно отнесся
- ННина7 июля 2024Отличная экскурсия! Это самые ближайшие красивые места возле Чолпон-ата, поэтому экскурсия оптимальная по времени. Кормежка в юрте выше всяких похвал.
- ВВиктория2 июля 2024В первую очередь хочу отметить высокую степень ответственности гидов, надежность, великодушие, гибкость и доброжелательность! Спасибо вам большое за это! Помимо
- ТТатьяна20 сентября 2023Нашим экскурсоводом был Валерий, профессиональный водитель и интересный человек. Экскурсия нам очень понравились, дорога на Святое озеро экстремальная, но места
Ответы на вопросы от путешественников по Чолпон-Ате в категории «За городом и природа»
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