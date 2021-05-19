Полезная информация о Джалал-Абаде
Что нужно знать о Джалал-Абаде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Джалал-Абаде
09:0332
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇬 Киргизия
|Название города
|Джалал-Абад
|По-английски
|Jalal-Abad
|Столица региона
|Джалал-Абад является столицей региона
|Население города
|75 700 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Bishkek
|Средняя высота
|772 м. от уровня моря