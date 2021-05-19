Всё о Джалал-Абаде

Полезная информация о Джалал-Абаде

Что нужно знать о Джалал-Абаде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Джалал-Абаде
09:0332
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇬 Киргизия
Название городаДжалал-Абад
По-английскиJalal-Abad
Столица регионаДжалал-Абад является столицей региона
Население города75 700 чел.
Часовой поясAsia/Bishkek
Средняя высота772 м. от уровня моря

Где находится Джалал-Абад на карте