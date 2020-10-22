Как добраться до Оша на самолёте
В Оше 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Osh Airport» вам не избежать
Список аэропортов Оша
- Ош OSSOsh Airport
Самые дешёвые билеты в Ош из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|22.10.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|2 679
|40м
|13.07.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|8 640
|2ч 55м
|15.12.2020
|из 🇷🇺Ноябрьска
|8 945
|6ч 50м (⇵1)
|10.07.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|9 464
|19ч 25м (⇵1)
|15.04.2021
|из 🇷🇺Москвы
|9 720
|4ч 15м
|30.11.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|9 935
|22ч 55м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|10 982
|58ч 10м (⇵1)
|12.02.2021
|из 🇷🇺Сургута
|11 457
|26ч 50м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|11 685
|29ч 15м (⇵1)
|30.12.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|12 004
|47ч 25м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Калининграда
|12 149
|37ч 5м (⇵1)
|30.01.2021
|из 🇷🇺Казани
|12 182
|11ч 15м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|12 230
|57ч 50м (⇵2)
|05.01.2021
|из 🇷🇺Омска
|12 369
|5ч 55м (⇵1)
|11.02.2021
|из 🇷🇺Сочи
|12 497
|10ч 55м (⇵1)
|24.03.2021
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|12 555
|35ч 35м (⇵2)
|30.09.2021
|из 🇷🇺Красноярска
|13 292
|6ч 20м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|13 340
|8ч 15м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|13 389
|23ч 20м (⇵1)
|30.12.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|13 417
|46ч 15м (⇵1)
|08.01.2021
|из 🇷🇺Краснодара
|13 417
|29ч 10м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Кургана
|14 021
|33ч 50м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|14 354
|41ч 55м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|14 597
|27ч 55м (⇵2)
|06.02.2021
|из 🇷🇺Абакана
|14 733
|8ч 45м (⇵1)
|16.12.2020
|из Ялты
|14 788
|35ч (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|15 071
|26ч 35м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Перми
|15 122
|33ч 40м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|15 596
|51ч 20м (⇵2)
|01.03.2021
|из 🇧🇾Минска
|15 737
|29ч 35м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇷🇺Самары
|16 034
|41ч 20м (⇵2)
|18.01.2021
|из 🇹🇷Бодрума
|16 384
|28ч 25м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|16 602
|23ч 10м (⇵2)
|05.08.2021
|из 🇷🇺Орска
|16 776
|19ч 30м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|17 022
|15ч 45м (⇵1)
|07.12.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|17 503
|29ч 5м (⇵2)
|01.09.2021
|из 🇷🇺Оренбурга
|17 975
|21ч 45м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Читы
|18 076
|11ч 15м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|18 826
|17ч 35м (⇵1)
|04.06.2021
|из 🇷🇺Мирного
|18 944
|9ч 15м (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|18 956
|33ч 30м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|19 548
|59ч 10м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Саратова
|20 427
|9ч 50м (⇵1)
|31.12.2020
|из 🇷🇺Салехарда
|20 458
|19ч 5м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇷🇺Нерюнгри
|21 019
|10ч 20м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Архангельска
|21 297
|16ч 30м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|21 717
|23ч 45м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Геленджика
|22 145
|48ч 10м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Нового Уренгоя
|22 274
|24ч 55м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇬🇧Лондона
|22 583
|17ч 40м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Полярного
|22 625
|8ч 40м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Анапы
|22 652
|15ч 55м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|22 680
|19ч 10м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇹🇷Анкары
|22 780
|43ч 5м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇨🇿Праги
|22 799
|30ч (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Норильска
|22 926
|8ч 35м (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇷🇺Хабаровска
|23 169
|48ч 50м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇷🇺Благовещенска
|23 579
|12ч 40м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇷🇺Магадана
|23 655
|11ч 25м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|23 743
|55ч (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|23 804
|10ч 25м (⇵1)
|10.01.2021
|из 🇮🇱Тель-Авива
|24 093
|26ч (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|24 208
|34ч 10м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|24 300
|24ч 20м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Якутска
|24 463
|13ч 25м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|24 760
|13ч 15м (⇵1)
|10.03.2021
|из 🇷🇺Южно-Сахалинска
|25 027
|47ч 40м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Новокузнецка
|26 089
|42ч 25м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇷🇺Камчатки
|26 389
|29ч 40м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|26 515
|22ч 55м (⇵2)
|22.12.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|26 609
|53ч 50м (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|27 329
|35ч 20м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Томска
|27 823
|12ч (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Грозного
|28 178
|33ч 15м (⇵2)
|02.12.2020
|из Сеула
|28 739
|27ч 50м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Надыма
|29 320
|20ч 35м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|30 195
|34ч 5м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇳🇴Осло
|30 724
|40ч 25м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇮🇷Тегерана
|30 939
|23ч 45м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|35 397
|42ч (⇵2)
|10.02.2021
|из 🇶🇦Дохи
|36 540
|21ч 50м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|36 791
|38ч 10м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|37 189
|31ч 5м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇦🇿Баку
|39 554
|56ч 5м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇮🇳Дели
|39 714
|34ч 30м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇨🇭Базеля
|48 452
|34ч 20м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇹🇯Душанбе
|50 565
|24ч 25м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇯🇴Аммана
|52 206
|38ч 5м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇸🇦Джидды
|54 370
|32ч 45м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|58 454
|49ч 10м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|65 110
|33ч (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇯🇵Токио
|71 692
|58ч 50м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|72 492
|37ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Оша
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Оша, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бишкек, Чита, Стамбул, Красноярск и Санкт-Петербург
- 12.11.202008.12.2020
- 20.08.202126.08.2021
- 21.05.202128.05.2021
- 05.11.202026.11.2020
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